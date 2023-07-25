Представители миссии МАГАТЭ заявили об обнаружении нескольких противопехотных мин на «периферии периметра ЗАЭС»

Миссия МАГАТЭ решила исследовать территорию, прилегающую к Запорожской атомной электростанции. Территории, где проводился мониторинг, в отчёте МАГАТЭ обозначили как «периферия периметра площадки ЗАЭС».По словам главы организации Рафаэля Гросси, в ходе осмотра территории представители миссии МАГАТЭ «обнаружили несколько противопехотных мин». В заявлении Гросси говорится, что мины находились в зоне, куда нет доступа для сотрудников атомной станции.Далее, как заявляет глава МАГАТЭ, «члены миссии обратили внимание российской стороны на наличие противопехотных мин на периферии периметра АЭС». Представители станции отметили, что это «решение военных, принятое ранее в отношении контролируемой территории».По словам Гросси, «наличие взрывных устройств не отвечает требованиям безопасности». В то же время он отметил, что наличие мин на удалении от станции не несёт опасности для работы атомного объекта.Ранее украинская сторона утверждала, будто бы Россия «установила взрывные устройства на крышах энергоблоков ЗАЭС для осуществления теракта на станции». Ничего подобного на этих объектах обнаружено не было, что выдавало такой замысел противника как обвинение в адрес России в подрыве АЭС при вероятном нанесении по станции ударов вооружёнными силами Украины. К счастью, пока ничего подобного не произошло, но при учёте второй месяц буксующего «контрнаступа» от киевского режима и его западных покровителей можно ожидать чего угодно.