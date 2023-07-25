Военное обозрение
Войти Регистрация

Представители миссии МАГАТЭ заявили об обнаружении нескольких противопехотных мин на «периферии периметра ЗАЭС»

9
Представители миссии МАГАТЭ заявили об обнаружении нескольких противопехотных мин на «периферии периметра ЗАЭС»

Миссия МАГАТЭ решила исследовать территорию, прилегающую к Запорожской атомной электростанции. Территории, где проводился мониторинг, в отчёте МАГАТЭ обозначили как «периферия периметра площадки ЗАЭС».


По словам главы организации Рафаэля Гросси, в ходе осмотра территории представители миссии МАГАТЭ «обнаружили несколько противопехотных мин». В заявлении Гросси говорится, что мины находились в зоне, куда нет доступа для сотрудников атомной станции.

Далее, как заявляет глава МАГАТЭ, «члены миссии обратили внимание российской стороны на наличие противопехотных мин на периферии периметра АЭС». Представители станции отметили, что это «решение военных, принятое ранее в отношении контролируемой территории».

По словам Гросси, «наличие взрывных устройств не отвечает требованиям безопасности». В то же время он отметил, что наличие мин на удалении от станции не несёт опасности для работы атомного объекта.

Ранее украинская сторона утверждала, будто бы Россия «установила взрывные устройства на крышах энергоблоков ЗАЭС для осуществления теракта на станции». Ничего подобного на этих объектах обнаружено не было, что выдавало такой замысел противника как обвинение в адрес России в подрыве АЭС при вероятном нанесении по станции ударов вооружёнными силами Украины. К счастью, пока ничего подобного не произошло, но при учёте второй месяц буксующего «контрнаступа» от киевского режима и его западных покровителей можно ожидать чего угодно.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:51
    +6
    Они что карты для ВСУ составляют: на ГУР работают; шпионят? К стенке их!!!
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:52
    0
    И разумеется не известно хто эти мины ставил.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:22
      +1
      Пустое сотрясание воздуха... Мне интересно, что на крыши реакторов инспекторов МАГАТЭ НЕ пустили, заявив, что это не входит в их компетенцию. А мониторить территорию за пределами ЗАЭС - пожалуйста! И каким интересно образом, инспекторы обнаружили мины вокруг станции? Или там стоят предупредительные таблички "Осторожно мины!"? Читаю наших писателей-журналистов и удивляюсь, как у них самих не возникают столь очевидные вопросы и нет попыток объяснить их.
      То же самое с охлаждением заглушенных год назад реакторов... Так сколько же лет их требуется охлаждать, если реакция отсутствует? Ну хоть бы один из журналистов задался этим элементарным вопросом и просветил таких неучей, как я. В интернете есть ссылки на неопределенные сроки охлаждения в зависимости от мощности блока и прочих нюансов, и называются сроки до года... Так назовите сколько лет ещё требуется охлаждение, с аварийным питанием ЗАЭС по ЛЭП от Украины? Кто платит Украине за поставку э/э по этой ЛЭП от Днепропетровска? Интервью с Карчаа выходят всякий раз после заезда Гросси на ЗАЭС и я жду, когда хоть у одного журналиста возникнут подобные элементарные вопросы. winked
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:10
    +1
    наличие мин на удалении от станции не несёт опасности для работы атомного объекта.

    Ну, раз не несет, то нечего и говорить. И долго МАГАТЭ собирается там сидеть? Или думают, что укры по ним не ударят, если до ЗАС дело дойдет, или смертников туда направили?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:31
      0
      Неплохой ход был бы,завести этих ИксперДов на минное поле
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 07:13
    +2
    Укропы по станции ракетами бьют, а виноваты системы обороны вне территории станции? Когда коту делать нечего - он кое-чего вылизывает, а когда магатэ не хочет признавать очевидного - оно ищет вину русских.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:26
    +1
    В то же время он отметил, что наличие мин на удалении от станции не несёт опасности для работы атомного объекта.

    Ну это как сказать наличие мин на Северном полюсе не несет опасности для атомного обьекта. Уже совсем "забрехались", как дворовые шавки.
  6. fiv
    fiv Сегодня, 07:38
    0
    МАГАТЭ контора хитрая, политизированная и шпионская. Надеюсь, эти мины туда спецом для них поставили и показали. Что бы дальше не лезли, схему обороны для свиней не вскрывали
  7. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 07:53
    0
    что они ВООБЩЕ там делают? Опять играем в добропорядочных и послушных исполнителей?