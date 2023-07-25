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Спикер ВС ВСУ: Если бы мы начали работу над РЭБ раньше, у русских бы сейчас не было значительного преимущества в этих системах

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Спикер ВС ВСУ: Если бы мы начали работу над РЭБ раньше, у русских бы сейчас не было значительного преимущества в этих системах

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, выступая в ходе так называемого всеукраинского телемарафона, обозначил очередную проблему, которая не позволяет украинским войска добиться «существенных успехов на фронте».


По словам Игната, такой проблемой являются системы радиоэлектронной борьбы, используемые российскими войсками вдоль всей линии соприкосновения.

Спикер воздушных сил ВСУ заявил, что у России в средствах РЭБ значительное преимущество:

Приходится констатировать, что в этом плане они нас опередили. РЭБ позволяет глушить сигнал беспилотников. Поэтому против БПЛА не нужно применять зенитные комплексы, зачастую можно заставить его приземлиться, перехватив сигнал РЭБом.

По словам Игната, наблюдается использование и противодронных ружей, и мощных станций радиоэлектронного противодействия:

У противника достаточно таких систем. Мы, конечно, добились прогресса в создании комплексов РЭБ, но дело в том, что мы поздно начали.

Спикер ВС ВСУ заявил, что «если бы начали такую работу раньше, то у русских не было бы сейчас значительного преимущества в РЭБ».

Также Игнат заявил, что Украине нужно развивать системы радиоэлектронной борьбы, чтобы они могли противодействовать и пилотируемой авиации, нарушая работу бортового оборудования.
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9 комментариев
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  1. Юрий_Я
    Юрий_Я Сегодня, 07:09
    +3
    Если бы у бабушки были Фаберже.... Рассуждала ни о чём
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:30
      +1
      Цитата: Юрий_Я
      Если бы у бабушки были Фаберже
      То была бы бабушка транс-дедушкой. Или наоборот, это дедушка был бы транс-бабушкой. В общем, хpeн этих извpaщeнцeв разберет.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:14
    +1
    Спикер ВС ВСУ заявил, что «если бы начали такую работу раньше, то у русских не было бы сейчас значительного преимущества в РЭБ».

    "Врешь, собака!" (с) Или все разработчики в Россию свалили? Или у вас все троечники пристроились?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:28
      +3
      Ну скажем так у шароварных уже в 2014 году полно студентов в Варшаве в Польском Институте Физики при Польской Академии Наук (Варшава, аллея Льотников) обучалось по инженерно-техническим специальностям - лично видел. Так что смена инженеров-разработчиков то формально имеется. Весь вопрос - вернуться ли они теперь на Украину в такой ситуации...... ИМХО - нет, не вернутся. "Дурнив немае..." (с)

      зы А аппаратура там была Raytheon_овская.... Поляки туда никого из русских близко не подпускали. Даже на этот этаж не давали зайти в Блоке 9 - охрана лютая была. Как я ни старался полюбопытствовать что там за технику Raytheon поставил полякам....
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:40
      -3
      Это не так.И мощности(хотя возможно проредили,ту же "Искра"в Запорожье)да и спецы там пока есть.Напомню,львиная доля производимых РЛС в СССР была из УССР.То есть,школа там осталась.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:20
    +2
    что в этом плане они нас опередили.

    Неправильно сказал! Наши ВСЕХ опередили, т.к. сейчас вна собраны образцы вооружения ( в т.ч. и РЭБ) со всех стран НАТО включая США.
    Накосьвыкуси
    (Народная мудрость)
    1. Magic Archer
      Magic Archer Сегодня, 07:56
      0
      А если точнее то мы опережаем страны НАТО только в сухопутных системах РЭБ.В ВКС мы отстали...У 5ас нет спец самолетов типа Гроулера и пока не предвидится...
  4. Наган
    Наган Сегодня, 07:23
    +3
    «если бы начали такую работу раньше, то у русских не было бы сейчас значительного преимущества в РЭБ»
    Так не до того было. Море копали, опять же на майданах азартно скакали под речевку "Хто не скаче, той мocкaль". А кляті москалі тем временем, вместо того, чтоб скакать, РЭБ занимались, и еще много чем. Результат налицо.
  5. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 07:34
    +2
    А если бы они не вели себя так погано и соблюдали договоры. То и войны бы не случилось.