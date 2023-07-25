Спикер ВС ВСУ: Если бы мы начали работу над РЭБ раньше, у русских бы сейчас не было значительного преимущества в этих системах

Приходится констатировать, что в этом плане они нас опередили. РЭБ позволяет глушить сигнал беспилотников . Поэтому против БПЛА не нужно применять зенитные комплексы, зачастую можно заставить его приземлиться, перехватив сигнал РЭБом.

У противника достаточно таких систем. Мы, конечно, добились прогресса в создании комплексов РЭБ, но дело в том, что мы поздно начали.