Почему Россия не объявляет «официальную войну» Украине?

Нет других вариантов

И президент Путин, и клоун Зеленский все понимают

«Я уверен, что это (вступление Украины в альянс. – Прим. авт.) не повысит безопасность самой Украины, да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведёт к дополнительному напряжению на международной арене».

Некоторые мысли о будущем