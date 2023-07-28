СВО как единственное решение украинского вопроса. Были ли другие варианты урегулирования и что нас ждет в будущем

В последнее время в западной прессе почти ежедневно появляются материалы о том, почему Украина не может выиграть войну у России. Каких только объяснений этому я не читал. От недостатка поставляемой техники и вооружений до никакой подготовки личного состава, от бездарности украинских офицеров до быстрой обучаемости российских штабов, от уныния в украинском обществе до необъяснимого героизма российских солдат.
Но самое интересное, Запад все чаще и чаще транслирует точку зрения «голубей» в политике. Если перед началом контрнаступления доминировали «ястребы», то сейчас они перестали быть популярны.
Да и воспринимают их немногочисленные выступления больше с сарказмом, чем с интересом. Читаешь такие выступления и хочется вспомнить фразу Ивана Васильевича из известного кинофильма: «Вот что крест животворящий делает!»
Действительно, изменения в мире настолько глобальны, что не замечать их уже невозможно. Трансформации всемирные, сдвиги касаются самого фундамента современного мироустройства. Это действительно страшно.
Ужасно в первую очередь для Запада. Привычка жить за счет менее «цивилизованных» народов, которая вырабатывалась сотнями лет господства, мешает западному обществу принять ситуацию в новом виде.
Понятно сопротивление США и их союзников. Всеми способами необходимо изменения остановить. Отсюда и ставка на Украину. Стравить две крупнейшие европейские державы в надежде истощить Россию и хотя бы отсрочить переход к многополярному миру. Получить время для подготовки к крупномасштабной войне, к которой, как оказалось, Запад не готов.
Западные политики прекрасно понимают, что в СВО Россия использует лишь небольшую часть своего военного потенциала. Но даже в этом состоянии в военно-техническом отношении мы выигрываем. Как-то быстро бурные обсуждения сроков того, когда в России закончатся боеприпасы и ракеты сменились разговорами о том, когда Запад сможет организовать полноценное производство боеприпасов.
Сегодня уже больше говорят об опустошении арсеналов Европы, чем о поставках Киеву. Причем очень часто разговоры ведутся в сравнительной плоскости. «У русских вышел на полную мощность очередной завод по производству военной продукции, а мы (глобальный Запад. – Прим. авт.) сможем запустить такое производство через 2–3 года»…
Почему Россия не объявляет «официальную войну» Украине?
Один из самых часто возникающих вопросов, которые не раз задавались практически всем нашим политикам, военным, аналитикам, экспертам – о превращении СВО в «официальную» войну. Вопрос действительно не праздный. Изменение статуса может повлечь за собой огромные преобразования в действиях наших Вооруженных сил.
Выскажу собственное мнение по этому вопросу.
Статус СВО не изменится. Москва не объявит официально войну Украине никогда. Почему? Да все просто. Мы слишком связаны между собой.
Мы – это народ России и Украины. Общая история, общая культура, общие традиции. Я не говорю уже о том, что очень многие россияне и украинцы просто имеют родственников на той стороне линии боевого соприкосновения.
Мы не воюем с Украиной и украинцами. Мы боремся с нацистским режимом на Украине. С той марионеточной верхушкой, которая совершила государственный переворот и сегодня фактически уничтожает не только украинское государство, но и народ.
Причем уничтожает самым беспощадным образом. Даже сами граждане «незалежной» понимают, что их жизнь для руководства страны не стоит и выеденного яйца. Об этом открыто беседуют в соцсетях. Об этом говорят пленные. Об этом свидетельствуют быстро заполняемые кладбища в украинских городах и селах.
Пока уничтожалось население Донбасса, остальная Украина молчала и делала вид, что ничего не происходит. Но как только в дело вступила Россия, в информпространстве тут же зазвучало знаменитое «А нас-то за что». Как всегда в таких случаях бывает, украинцы вдруг стали неинформированными о том, что реально происходило на их земле.
В начале этот вопрос звучал с искренним недоумением, а затем все чаще и чаще граждане «незалежной» стали включать мозг. Научились проверять факты, которые им сообщают «российские пропагандисты». Это тот самый «момент истины», когда до людей начинает доходить что к чему...
На данный момент я все чаще и чаще вижу украинцев, которые пытаются разобраться в том, что же было на Донбассе все годы, прошедшие до начала СВО. Это сложно. Это больно. В это не хочется верить. Это рушит созданную украинской пропагандой картинку мира на Украине.
Разбивает напрочь многие догмы, незыблемые ранее. Например, такие как якобы желание вернуться в состав Украины крымчан и дончан. Как якобы нежелание войти в состав России Херсонской и Запорожской областей. Приходит понимание того, что единой Украины уже нет и, скорее всего, уже не будет.
Очень показательна в этом плане реакция большинства «просыпающихся» на неудобные вопросы. Чаще всего они просто убегают. Ответ на эти вопросы у них есть. Но ответ этот настолько не вписывается в те догмы, которые вбиты в сознание за прошедшие почти десять лет, что украинцам становится страшно и стыдно за свою страну.
Они при виде донецкой «Аллеи ангелов», например, все ещё пытаются говорить бред о якобы самообстрелах, но, почувствовав на себе, что такое обстрел, понимают, что любой житель Донбасса сегодня без труда определит на слух не только направление, откуда прилетает, но и тип натовского боеприпаса. Увы, такое знание – это последствие как раз тех самых якобы «самообстрелов»…
Нет других вариантов
Была ли у нас возможность избежать военного конфликта?
Ещё один очень серьезный вопрос, на который требуется ответ. И лично для каждого, и для всего нашего общества, и для всего мира.
Война, увы – это не только победы и поражения. Война – это смерть, горе для людей, грязь, кровь, инвалиды... Война – это ломка многих человеческих судеб. Кто-то выстоит, станет сильнее, кто-то, наоборот, сломается, станет изгоем…
Был ли способ, который позволил бы решить проблему без войны?
Благодаря которому Киев прекратил бы убивать мирных жителей? Вариант, который гарантировал бы нам всем мир на долгое время?
Дипломатия?
Увы, сразу вспоминаются наши многочисленные уступки, когда на самом высоком уровне подписывались какие-то бумажки. Слова «высокие договаривающиеся стороны» за время различных переговоров превратились в ругательство.
Любой россиянин был почти уверен, что обманут. А республиканцы после каждого такого подписания зло матерились в окопах, понимая, что завтра опять полетит... Завтра снова будут кого-то убивать…И ведь не ошибались никогда. Ни одного раза!
До нас долго доходило то, что другого варианта решения конфликта просто не существует. Запад смеялся открыто нам в лицо. Да, мы вас обманули, и что? Ну скажите нам об очередных красных линиях. Ну перешагнем мы через эти ваши линии, и что? И перешагивали, и смеялись над нами, а мы утирались и опять пытались договариваться…
И наконец мы поняли…
Мы осознали, что существует только один путь сохранения мира с Украиной. И он, сегодня об этом уже можно говорить уверенно, состоит в ликвидации фашистского режима на Украине. В упразднении силовым путем! Фашистов надо истреблять. Искоренять ради самих украинцев.
Только в этом случае мы сможем восстановить добрососедские отношения. Выше писал о том, что народ «просыпается», народ задумывается о настоящем и будущем. Приходит понимание того, что как бы ни сложились отношения в дальнейшем, у Киева только один путь – сотрудничество с Россией, Белоруссией и другими соседними странами. В принципе, это то, что было до госпереворота 2014 года.
Сомнительно, что среди здравомыслящих украинцев остались те, кто продолжает верить в мифическое превосходство западного вооружения, в помощь со стороны НАТО своими подразделениями, в истощение российских арсеналов… А вот осознание того, что русские все ещё не начинали серьезно воевать, есть.
Точно так же дело обстоит и с фантазиями о вступлении в НАТО самой Украины. Не нужна эта территория альянсу. Напомню последнее заявление, сделанное на саммите НАТО в Вильнюсе. Открыто было сказано о «неготовности» принять Украину в блок.
А между строк явно читалось нежелание такого вступления. Достаточно воспроизвести лишь одно условие, чтобы засмеяться: «Украина должна победить коррупцию...» И это в насквозь пронизанной этой самой коррупцией стране. Что признают сами члены альянса…
Мне кажется, в НАТО решили «не будить лихо» в виде России. «Успехи» украинского контрнаступления очень отрезвляюще подействовали на мозги западных политиков. Посмотрите на сверхагрессивных поляков. Как быстро они перешли от «naprzód na wschód» к «ocal przed agresywnymi Białorusinami»…
И президент Путин, и клоун Зеленский все понимают
То, что Украина больше не интересна Западу, понимают и в Москве, и в Киеве. Достаточно послушать истерические до хамства заявления Зеленского, чтобы понять это. Многочисленные звонки европейским лидерам вызывают у руководства Украины огромное раздражение. Обещания, обещания, обещания... Всё потом, через год, два, три… А есть ли этот год, два, три у Киева?
Да и «лучшие друзья» Зеленского понимают, какое будущее для него готовят. Ещё недавно некоторые из них на каждом углу кричали о необходимости принятия Украины в альянс. И вдруг притихли. Большой хозяин из Вашингтона разъяснил им и их перспективы тоже, в случае вступления Киева в НАТО.
Что для меня лично стало некоторым откровением? Мне давно понятно, что там, за океаном, всем глубоко наплевать на судьбы Европы. Хотя, возможно, и среди вассалов США появились протестные настроения.
Скорее всего, американцы просчитали, кому придется реально воевать в случае возникновения прямого конфликта с Россией. Все эти «великие армии» европейских государств – это большой и красиво раскрашенный мыльный пузырь.
Армия США же теоретически способна противостоять достойно Русской армии, но практически это на сегодня невыполнимая задача. Допускать же катастрофу, которая возможна при прямом столкновении с Россией, Вашингтон не намерен.
А тут ещё и прямое заявление Президента России Владимира Путина о том, что одной из причин начала СВО является угроза вступления Украины в НАТО. Причем, российский президент высказался и о том, что эта опасность сохраняется и сегодня.
«Я уверен, что это (вступление Украины в альянс. – Прим. авт.) не повысит безопасность самой Украины, да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведёт к дополнительному напряжению на международной арене».
Некоторые мысли о будущем
Все время стараюсь отойти от когда-то принятого решения о выводах в конце материала. Но сегодня без этого просто невозможно.
Я полностью согласен с нашим министром иностранных дел Сергеем Лавровым о наступлении эры окончания западной гегемонии. Мир действительно быстро приходит к пониманию необходимости создания многополярного мироустройства.
Нет другой альтернативы, кроме создания нового мироустройства, основанного не на военном, политическом или экономическом превосходстве одних стран над другими, а на согласованном странами балансе интересов. Иначе «молодые народы» Азии и Африки просто поглотят «стареющую Европу» и «быстро теряющую свои позиции» Америку.
Ну и о грустном.
Я не знаю той границы противостояния, на которой остановятся западные политики. Все прекрасно понимают, какие перемены будут происходить не только в международных отношениях, но и внутри стран. Элиты, которым это не выгодно и которые много потеряют от таких перемен, есть в любой стране. И эти элиты сегодня у власти.
Но я уже сейчас с уверенностью могу сказать, что мы готовы к любому развитию ситуации. За время проведения СВО мы многое изменили, многое исправили. Далеко не все, но многое. Мы долго спрашивали друг друга о том, что же это за «зверь» такой – гибридная война. В ходе операции мы столкнулись со многими её, этой гибридной войны, проявлениями.
Соглашусь, способ обучения на собственном опыте довольно глупый. Но другого опыта нет. Мы первые, кто испытывает на себе все прелести этой гибридной войны. Мы первые. Потому и обучение для нас проходит мучительно. Мы многое теряем, но и многое приобретаем. Мы стали верить в себя.
Мы опять стали русскими. Все! Русские осетины, русские украинцы, русские чеченцы, русские буряты, русские якуты… Нас много-много русских разных национальностей.
Россия готова к противостоянию с альянсом. К любому противостоянию...