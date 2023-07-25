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Правительство Литвы предлагает использовать порт Клайпеда для вывоза украинского зерна

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Правительство Литвы предлагает использовать порт Клайпеда для вывоза украинского зерна

Литовское правительство направило в Еврокомиссию письмо, в котором предлагает свои услуги по «оказанию помощи Украине» с вывозом её сельскохозяйственной продукции. В письме, направленном в Брюссель, литовские чиновники предлагают услуги портов Литвы для перевалки украинского зерна с последующим вывозом его на мировой рынок.


Что интересно, в письме ни слова не говорится о «беднейших странах», о которых так «заботится» в своих речах глава киевского режима Зеленский.

В качестве альтернативы портам Одессы и Черноморска литовские власти предлагают использовать порт Клайпеда. Однако для этого Украине придётся провезти свою сельхозпродукцию через территорию Польши. А Польша, как и ряд других стран Восточной Европы, запретила ввоз украинской с/х-продукции в связи с недовольством местных фермеров украинским демпингом. Зеленский накануне назвал запретительные меры Польши, Словакии, Румынии, Болгарии неевропейскими.

Теперь официальный Вильнюс, рассчитывая получить прибыль на перевалке украинского зерна, пытается убедить Брюссель, что именно Клайпеда – «идеальный вариант» для вывоза украинской продукции на мировой рынок.

Вполне понятно желание Литвы и в этом плане заработать на Украине, однако в Литве никак не могут понять (или делают вид, что не могут) следующего: киевский режим проблемы вывоза зерна волнуют гораздо меньше, чем разблокировка морских коридоров на Чёрном море. Ведь при наличии таких коридоров у Киева гораздо больше возможностей для военных атак Крыма, Крымского моста и российских кораблей Черноморского флота.
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19 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:44
    +1
    Правительство Литвы предлагает использовать порт Клайпеда для вывоза украинского зерна
    . Бизнес, ничего лишнего...
    На этой сделке навариваются все, кого к ней допустили, а про голодных детей Африки... не, не слышали.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 07:52
      +2
      ..... А Польша, как и ряд других стран Восточной Европы, запретила ввоз украинской с/х-продукции в связи с недовольством

      В принципе такой вариант возможен. Польша не запрещала транзит с/х продукции с украины через свою территорию. Но по пути следования всякое может случиться.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:02
        0
        Всякие мутные схемы, маршруты, это удорожание конечного продукта... пусть их, сами, сами этого хотели/добивались.
        Скверно то, что программа помощи голодающим, под эгидой ООН, оказалась фикцией...
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:10
        0
        Жду, когда мы за восстановление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, согласуем доставку украинского зерна по РЖД в Литву и Латвию. Это же так взаимовыгодно для всех сторон! "Родная мама" К. Маркса поймет, что прибыль в 300% всё оправдает, и колея способствует.... fellow
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 07:59
      +1
      Исче окажется, что наши знали как турки "досматривпли" суда идущие в ухропорты.
      Но друг эрдогаша уговорил простить мелочи в трюмах
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:04
        0
        Кто то знал/предпологал, кто то посмотрел сквозь пальцы.... в политике, все или мутно, или грязно, чистого и светлого там не сыскать.
  2. Наган
    Наган Сегодня, 07:44
    +3
    Через Польшу? Это как минимум 2 перехода с русской колеи на европейскую и обратно. Конечно есть прямой путь через Белоруссию, но по политическим соображениям он недоступен.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 07:50
      +1
      Если бы даже так повезли, через Польшу, то зачем вообще Клайпеда? У поляков своих портов нет, что ли, тот же Гданьск.
      1. БойКот
        БойКот Сегодня, 07:53
        +1
        зачем вообще Клайпеда? У поляков своих портов нет, что ли?
        Зачем делать просто, когда можно сложно (и дорого)?
      2. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 07:56
        +1
        Лабусам тоже хочется иметь свой маленький гешефт. Будут выть про эуропейскую солидарность.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:54
      0
      Да и есть ли в Клайпеде этой зерновые терминалы и прочая зерновая инфраструктура?
  3. marchcat
    marchcat Сегодня, 07:44
    +2
    Правительство Литвы понимает абсурдность своего предложения или главное заявить о себе?
  4. Uma Palata
    Uma Palata Сегодня, 07:48
    0
    С Польшей литовцы порешают, дуэтом вытрясут укров, кот Базилио и лиса Алиса.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:48
    0
    Литва начинает верить в то, что она - великая политическая и экономическая держава. Пуп, как минимум Евразии и окрестностей .
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:51
    +2
    Прибалты как всегда дурью маются, лишь бы русским нагадить.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:57
      +1
      Поиметь хоть шерсти клок.... yes ....... под благовидным предлогом.... wink
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:54
    0
    А для удобства пользования построить LOOP - тоннель от Kuiv а до Клайпеды.
    И будет всем "щастье". wassat
  8. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 08:01
    -1
    Да все достаточно прозаично. Меньше всего литовцы думают об Украине:

    Литовский порт Клайпеда в первом квартале 2023 года перевалил около 8 млн тонн грузов, что на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда этот показатель составлял 9,7 млн тонн.

    Просто хочется денежку срубить. Ибо ссора с Россией, Беларусью и Китаем медленно, но верно превращает крупнейший порт Балтики в захолустную стоянку для моторок.
  9. север 2
    север 2 Сегодня, 08:07
    0
    ну да , через Белоруссию везти до Клайпеды гонор не позволит . А через Польшу , у Польши свои порты на Балтике есть , так что поляки литовцам скажут-несмешите ! Так что Клайпедский порт и дальше будет потихоньку загнивать . А как красиво всё начиналось ! Приезжайте к нам в Клайпеду . И нефтепродукты из Белоруссии , и трактора с машинами из Белоруссии , и удобрения из Белоруссии и из России , и лес, нефть и удобрения из России и тысячный перечень всего из Китая ! Но вот эти умники легли под Вашингтон по своей инициативе нагадит и Белоруссии и России и Китаю и Клайпеда зачахла . Так решили сейчас о себе напомнит...