Литовское правительство направило в Еврокомиссию письмо, в котором предлагает свои услуги по «оказанию помощи Украине» с вывозом её сельскохозяйственной продукции. В письме, направленном в Брюссель, литовские чиновники предлагают услуги портов Литвы для перевалки украинского зерна с последующим вывозом его на мировой рынок.
Что интересно, в письме ни слова не говорится о «беднейших странах», о которых так «заботится» в своих речах глава киевского режима Зеленский.
В качестве альтернативы портам Одессы и Черноморска литовские власти предлагают использовать порт Клайпеда. Однако для этого Украине придётся провезти свою сельхозпродукцию через территорию Польши. А Польша, как и ряд других стран Восточной Европы, запретила ввоз украинской с/х-продукции в связи с недовольством местных фермеров украинским демпингом. Зеленский накануне назвал запретительные меры Польши, Словакии, Румынии, Болгарии неевропейскими.
Теперь официальный Вильнюс, рассчитывая получить прибыль на перевалке украинского зерна, пытается убедить Брюссель, что именно Клайпеда – «идеальный вариант» для вывоза украинской продукции на мировой рынок.
Вполне понятно желание Литвы и в этом плане заработать на Украине, однако в Литве никак не могут понять (или делают вид, что не могут) следующего: киевский режим проблемы вывоза зерна волнуют гораздо меньше, чем разблокировка морских коридоров на Чёрном море. Ведь при наличии таких коридоров у Киева гораздо больше возможностей для военных атак Крыма, Крымского моста и российских кораблей Черноморского флота.