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США ускоряют передачу военной помощи Украине: готовится новый пакет с ракетами и БТР

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США ускоряют передачу военной помощи Украине: готовится новый пакет с ракетами и БТР

В настоящее время США готовят передачу Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 400 млн долларов. Это следует из сообщений американской прессы со ссылками на источники в Белом доме и Пентагоне.


Как мы видим, США ускоряют передачу военной помощи Украине. Повысить ее оперативность американскую администрацию заставила высокая интенсивность боевых действий в ходе контрнаступления ВСУ.

В новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью 400 млн долларов войдут ракеты для РСЗО HIMARS и систем ПВО NASAMS, боеприпасы для ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, авиационные ракеты Hydra-70, артиллерийские боеприпасы для гаубиц, 28 млн патронов для стрелкового оружия.

Кроме того, ВСУ в этот раз получат от США разведывательные беспилотные летательные аппараты Hornet, бронетранспортеры Stryker в количестве 32 штук, минометы, оборудование для разминирования. Все это вооружение планируется задействовать в ходе украинского контрнаступления.

Американская пресса сообщает, что передаваемое Украине оружие изымут из арсеналов Министерства обороны США в кратчайшие сроки. Оперативность передачи пакета военной помощи свидетельствует о том, что в Вашингтоне крайне обеспокоены сложившейся на поле боя ситуацией и стараются помочь Украине дополнительным вооружением и военной техникой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, рассуждая о медленных темпах контрнаступления, в числе прочих причин отметил и недостаточную, по его мнению, оперативность в передаче странами Запада военной помощи для ВСУ.

Сейчас украинские формирования и так уже почти полностью оснащены переданной Западом техникой, однако и она уничтожается и выводится из строя во время боев, что практически исключает возможность завершения ее поставок до тех пор, пока не прекратится сам вооруженный конфликт.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Army Materiel Command
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25 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:22
    +9
    Накрыть бы этот транспорт с военной помощью парой-тройкой ракет.....
    Знатно бы полыхнуло-бахнуло. Эээх, мечты..... crying
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 08:28
      +2
      Цитата: Nexcom
      Знатно бы полыхнуло-бахнуло.

      Красиииво! winked
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:31
      +4
      "Реактивная броня" BRAT не спасает американские БМП M2A2 Bradley. Имеющиеся у вооруженных формирований киевского режима БМП M2A2 Bradley ODS-SA начали получать комплекты американской динамической BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles ).




      Едва получив такие БМП, командование ВСУ бросило их в бой на запорожском направлении, что в очередной раз привело к крупным потерям.
      Российские операторы направляли "Ланцеты и FPV-дроны в наиболее уязвимые места, где динамической защиты не было. Также по ним успешно отработали вертолеты Ка-52М с ПТУР "Вихрь".

      https://vestnik-rm.ru/news/oborona-i-bezopasnost/reaktivnaya-bronya-brat-ne-spasaet-amerikanskie-bmp-m2a2-bradley

      Видосы охоты на Леопардов по ссылке ниже.Особенно порадовали модернизированные Ланцеты.


      Традиционно против бронетехники противника успешно применяются дроны-камикадзе «Ланцет». После модернизации эти барражирующие боеприпасы получили усиленную кумулятивную боевую часть, что позволяет пробивать корпус танка и наносить ему критические повреждения.



      Во втором ролике в башню немецкого танка прилетел высокоточный артиллерийский снаряд «Краснополь», корректируемый при помощи БПЛА «Орлан».


      https://topcor.ru/37527-sredstva-obektivnogo-kontrolja-za-poslednie-48-chasov-zafiksirovali-porazhenie-pjati-leopardov.html
    3. km-21
      km-21 Сегодня, 08:54
      -1
      Цитата: Nexcom
      Накрыть бы этот транспорт с военной помощью парой-тройкой ракет.....
      Знатно бы полыхнуло-бахнуло. Эээх, мечты.....

      В лучшем случае уничтожило или повредило бы несколько машин.
      Остальное поедет дальше с задержкой не более двенадцати часов.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:22
    +1
    Куют железо, пока горячо...........
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:22
    +7
    готовится новый пакет с ракетами и БТР

    а мосты через днепр стоят как заговоренные....
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:53
      +2
      Цитата: Владимир80
      а мосты через днепр стоят как заговоренные....

      Так в Киеве, например, уже обследуют мосты на предмет разрушения и усталости. В частности, м. Метро и м. Патона. Может в Кремле надеются, что сами рухнут, зачем тратиться? Однако не только в Киеве Днепр течет. Можно было бы и с другими мостами подсуетиться. И не так как в Затоке. 7 раз уже бомбили, а все стоит. Снимаю шляпу перед советскими инженерами.
    2. samarin1969
      samarin1969 Сегодня, 08:55
      -1
      Цитата: Владимир80
      готовится новый пакет с ракетами и БТР

      а мосты через днепр стоят как заговоренные....


      Всё-ещё надеются посадить "пророссийских" в высокие кабинеты, "после свержения Зеленского". А этим "гетьманам" не нужна раздолбанная Украина без НПЗ, портов, мостов, энергетики и пр.
    3. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 09:10
      -1
      мы же не американцы, это только они всё под чистую сносят: после них хоть трава не расти
      1. samarin1969
        samarin1969 Сегодня, 09:30
        0
        Цитата: Romario_Argo
        мы же не американцы, это только они всё под чистую сносят: после них хоть трава не расти


        Если это сохранит жизни наших ребят, можно и "включить Мосул". "Гуманизм" к врагам отвратителен. В конце концов, Бахмут более жалко, чем Киев или Львов.
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 09:43
          0
          нам вообще то уже очень скоро с украинцами жить вместе
          какой к чёрту - Мосул
          американцы и иракцами - не живут - плевать они хотели на них
    4. Шухов
      Шухов Сегодня, 09:34
      -2
      Есть мнение что Крым Россия подтягивала 2-3 года, столько же уйдет на Новые регионы. Таким образом России выгодна позиционная война, давая западу думать что он может победить и затягивать конфликт. Думаю когда мы будем готовы принять в состав пару новых областей, то мосты разнесут в труху.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 10:19
        0
        ну и что, что мосты разнесут, у нас понтонный парк на 40 км, на Днепр точно хватит
        а мосты инженеры возведут за сутки любой длины через Днепр
        - мостостроительных установок полно


  4. Sith
    Sith Сегодня, 08:25
    +7
    Цитата: Владимир80
    готовится новый пакет с ракетами и БТР

    а мосты через днепр стоят как заговоренные....

    Целый эшелон западной "помощи" ж не идёт в одно место ... тихой без лунной ночью ... от укрытия к укрытию ... тащат тягачами ... ближе к ЛБС тоже по укрытиям , но своим ходом
    По ЖД тоже эшелоны бывают ... но куда реже и более законспирировано
    Что то в пути попадает под раздачу , что то доезжает целеньким
    Почему не уничтожают основные мосты ... ж загадка из загадок с начала СВО
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:33
      +5
      По слухам, говорят старцы предсказали, как только падут мосты вна Украине, быть концу света!
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 08:38
        +2
        быть концу света!

        В который раз?............. what
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 08:49
          +4
          Ну тут ничего не поделать, сколько старцев столько и раз.
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:37
    +3
    Хотят быстрее своё старьё утилизировать , пока ещё хахло осталось.
  6. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 08:43
    +3
    По ходу, многие мосты и так на ладан дышат. Так что действительно непонятно чего стесняемся. Видимо в Кремле ждут когда дрон залетит в форточку и рванет. Тогда "ударами возмездия" разрушим мосты.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:58
      -1
      Для хорошего такого моста, его опор, а не дорожного полотна, нужна бонба толстая мощная, а не бч в 500кг как у крылатой ракеты. Чтобы сбросить такую бонбу нужно самолётом подлететь близко, а чтобы подлететь самолётом близко нужно, чтобы он ещё вернулся обратно, а не убился об объектное ПВО. Чтобы не было объектного ПВО, нужно чтобы военные действия происходили несколько иначе нежели того как эти самые события происходят изначально. Чтобы военные действия происходили иначе чем сейчас, нужны достижимые военные и экономические цели.
      1. Слон
        Слон Сегодня, 09:48
        +1
        Цитата: Копчёный
        Чтобы сбросить такую бонбу нужно самолётом подлететь близко,

        А если еще мыслить креативно, то можно просто снаряженные бочки запустить с одного из 3-х притоков вне украины вниз по течению. Можно еще нашим белым и пушистым также поучиться у противника диверсионной работе.
  7. km-21
    km-21 Сегодня, 09:00
    +2
    Нам тут постоянно внушают шапкозакидательские настроения.
    Дескать Запад устал, ВСУ деморализованы, Киев вот вот рухнет.
    Но к сожалению это не так.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:02
    +1
    США ускоряют передачу военной помощи Украине: готовится новый пакет с ракетами и БТР
    . Так то "дровишек и в костёр"... нас он тоже опаляет изрядно, увы, увы, без этого никак.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 09:11
      +1
      утилизатор техники НАТО набирает обороты
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:22
        +1
        Для работы эффективного утилизатора приходится расходовать... в обще, нам это тоже не дёшево обходится.
        Вопрос в том, как расходы восполнять, как использовать те ресурсы, те приобретения, которые будут, есть уже сейчас.
        Со всем надо разбираться тщательнее и использовать как надо. Задача не из лёгких, увы.
        Понятно, что никто кроме нас, но всех, лучше когда такого не возникает вообще!