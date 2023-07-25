США ускоряют передачу военной помощи Украине: готовится новый пакет с ракетами и БТР

В настоящее время США готовят передачу Украине нового пакета военной помощи на общую сумму в 400 млн долларов. Это следует из сообщений американской прессы со ссылками на источники в Белом доме и Пентагоне.
Как мы видим, США ускоряют передачу военной помощи Украине. Повысить ее оперативность американскую администрацию заставила высокая интенсивность боевых действий в ходе контрнаступления ВСУ.
В новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью 400 млн долларов войдут ракеты для РСЗО HIMARS и систем ПВО NASAMS, боеприпасы для ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, авиационные ракеты Hydra-70, артиллерийские боеприпасы для гаубиц, 28 млн патронов для стрелкового оружия.
Кроме того, ВСУ в этот раз получат от США разведывательные беспилотные летательные аппараты Hornet, бронетранспортеры Stryker в количестве 32 штук, минометы, оборудование для разминирования. Все это вооружение планируется задействовать в ходе украинского контрнаступления.
Американская пресса сообщает, что передаваемое Украине оружие изымут из арсеналов Министерства обороны США в кратчайшие сроки. Оперативность передачи пакета военной помощи свидетельствует о том, что в Вашингтоне крайне обеспокоены сложившейся на поле боя ситуацией и стараются помочь Украине дополнительным вооружением и военной техникой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, рассуждая о медленных темпах контрнаступления, в числе прочих причин отметил и недостаточную, по его мнению, оперативность в передаче странами Запада военной помощи для ВСУ.
Сейчас украинские формирования и так уже почти полностью оснащены переданной Западом техникой, однако и она уничтожается и выводится из строя во время боев, что практически исключает возможность завершения ее поставок до тех пор, пока не прекратится сам вооруженный конфликт.