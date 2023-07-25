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Украинское командование сообщает о якобы достигнутом успехе в районе села Старомайорское на Времевском выступе

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Украинское командование сообщает о якобы достигнутом успехе в районе села Старомайорское на Времевском выступе

По утверждению украинской стороны, ВСУ якобы добились некоторого успеха в районе села Старомайорское на Времевском выступе. Об этом сообщил официальный представитель украинского генерального штаба Андрей Ковалев.


Как отметил украинский офицер, ВСУ пытаются закрепиться на занятых рубежах, однако ВС РФ оказывают «мощное сопротивление», в том числе перебрасывая подразделения из резервных сил. То есть, украинское командование пытается создавать картину неких «успехов» на Южно-Донецком направлении, даже если в действительности ситуация обстоит несколько иным образом.

Российские военные корреспонденты тоже пишут, что украинскими формированиями вчера вечером вновь было атаковано Старомайорское. Однако наши источники утверждают, что все атаки ВСУ были отражены, то есть добиться каких-либо успехов украинским боевикам на данном участке не удалось.


Telegram-канал WarGonzo, к примеру, с утра пишет о том, что украинские формирования действительно пытались наступать в районе Старомайорского и Урожайного, однако их действия успеха не имели. Зато военкоры сообщают, что морским пехотинцам ВС РФ удалось взять в плен группу украинских боевиков под Новодонецким.

Еще 16 июля начались бои за Старомайорское. Это село представляет собой определенный интерес, так как находится на пути на Старомлыновку, являющуюся тактической целью украинских войск в районе Великой Новоселки на Южно-Донецком направлении фронта.
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6 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:39
    +1
    У них щас любой пук это вяликая пэрэмога.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 08:51
      -3
      У них щас любой пук это вяликая пэрэмога.

      Так оно и есть...Ну, а не будут "вонять" денег больше не получат...
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:41
    +3
    Отчитаться перед западенскими кураторами как- то надо.....
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 09:04
      +2
      как всегда ВСУ заходят в серую зону - для отчёта, и их выбивают от туда
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:52
    +3
    Забавное время конечно и подача информации. Одни пишут о удачной атаке, другие про удачную оборону, но обмены пленными происходят регулярно.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 09:48
      +3
      если бы ВСУ воевали против ВС США ни каких украинских пленных не было бы от слова совсем
      и городов на украине уже не было бы - развалины да
      мосты, гэс, тэц - всё бы уже смели - загрязни ли бы всё обедненным ураном
      - чтобы люди на украине вообще больше не жили лет 100
      американская мечта