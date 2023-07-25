Президент: Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений неонацистов

Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, терактов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники следственных органов Российской Федерации, в связи с чем к ним обратился президент Владимир Путин.В обращении президента, опубликованном на официальном сайте Кремля, отмечается необходимость продолжения системной работы со стороны следственных органов по расследованию преступлений, за которыми стоят неонацисты и другие деструктивные силы.— говорится в обращении президента.Президент также отметил эффективную работу следственных органов в новых российских регионах, где идёт планомерная работа по их интеграции в единое российское правовое пространство и делается всё необходимое для защиты конституционного порядка и законности.По словам Владимира Путина, лица работающие в органах следствия должны обладать целым рядом высоких качеств – иметь сильный характер и внутренний нравственный стержень, обладать профессиональной хваткой и глубокими разносторонними знаниями, быть готовыми к высоким психологическим нагрузкам и риску для своей жизни.Путин призвал представителей следственных органов России и дальше вносить свой вклад в обеспечение верховенства права и закона в стране.