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Президент: Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений неонацистов

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Президент: Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений неонацистов

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники следственных органов Российской Федерации, в связи с чем к ним обратился президент Владимир Путин.


В обращении президента, опубликованном на официальном сайте Кремля, отмечается необходимость продолжения системной работы со стороны следственных органов по расследованию преступлений, за которыми стоят неонацисты и другие деструктивные силы.

Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, терактов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов

— говорится в обращении президента.

Президент также отметил эффективную работу следственных органов в новых российских регионах, где идёт планомерная работа по их интеграции в единое российское правовое пространство и делается всё необходимое для защиты конституционного порядка и законности.

По словам Владимира Путина, лица работающие в органах следствия должны обладать целым рядом высоких качеств – иметь сильный характер и внутренний нравственный стержень, обладать профессиональной хваткой и глубокими разносторонними знаниями, быть готовыми к высоким психологическим нагрузкам и риску для своей жизни.

Путин призвал представителей следственных органов России и дальше вносить свой вклад в обеспечение верховенства права и закона в стране.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Кремля
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23 комментария
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  1. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 08:49
    +6
    Я думал неонацистов надо уничтожать. Или к смертной казни на площадях устраивать им.
    Но пока что одни красные линии с фломастерами и отпуния неонацистов партнерами которые никогда не обманут.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 09:00
      +5
      А я думал, этим надо заниматься после войны, а не сотрясать воздух перед "мировым сообществом", которое сейчас потоком шлёт оружие тем, кого мы собираемся судить!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:09
        0
        При невозможности наказать ,достать утырков ,надо делать вид-работа ведется.Вообще подобные вещи делаются негласно,со взрывом конфет,взмахом ледоиуба.Тогда людям не твердили о необходимости расследования,а делали свое дело
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:55
    +3
    В СССР эта работа была по идеологическим мотивам проводилась с оглядкой на соцлагерь.Вся объединённая Европа отметилась в Великую Отечественную Войну в геноциде народа в СССР.Лучше,поздно чем никогда.
  3. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 08:55
    +6
    А вот интересный вопрос - увлечение президента страны идеями и трудами Ивана Ильина попадает под какие либо законы России?
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 09:18
      0
      Если взглянуть на питерский общепит или Котельники, то он скорее идеями культурного марксизма увлекается.
  4. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 08:56
    +14
    Номинальный президент.
    Особенно умиляет про верховенство права и закона в стране, в свете всех происходящих событий.
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:58
    +2
    Во Львове неизвестные вандалы попытались украсть останки советского разведчика, Героя СССР Николая Кузнецова.

    О происшествии сообщил мэр города Андрей Садовой.

    «Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция. Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так — не отдадим. За деталями — в ГУР», — написал Садовой в Telegram.
    Ранее Верховный суд Украины обязал мэрию Львова передать останки Кузнецова его близким, однако Садовой отказался это делать.
    В феврале 2020 года он также отказывал близким разведчика в перезахоронении праха Героя, предлагая обменять его останки на «узников Кремля».
    Николай Кузнецов похоронен возле Холма Славы во Львове, в последние годы его могилу регулярно разрушают и оскверняют.
    Кузнецов лично ликвидировал больше десятка генералов и чиновников нацистской Германии. Погиб в 1944 году, удостоен звания Героя СССР посмертно.
    Источник: https://rusvesna.su/news/1690188925

    Может пора и про это преступление против мертвого вспомнить. А то потом поменяют его прах на какого-нибудь "узника"
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 09:38
      0
      hi очень нехорошая новость, Елена. Подлость их не представить, может дойти до чего угодно, как и у поляков. Назло СССР и русским, может задумали, по ветру развеять. С мёртвыми воюют и довольны.Мстят Герою СССР Николаю Кузнецову за убитых немецких преступников, что ли,
  6. flSergius
    flSergius Сегодня, 09:14
    +4
    ... чтобы знать, кого отправить греть бока в Турции, а потом подарить новый айфон. Вот янки врагов своего государства вывозят на Гуантанамо и там им выкручивают яйца, израильтяне своих врагов находят даже через десятки лет и взрывают, поэтому их на мировой арене уважают и боятся.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:21
    +3
    Мы зла не помним, мы записываем.... всему свой срок!
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 09:35
      0
      Хорошая пословица "обещанного три года ждут".
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 09:52
        0
        Ага, а на четвертый не спрашивают. """
  8. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 09:27
    +6
    А покровителей нацистов тоже привлекут? Тех самых, которые их в Турцию вывозили? И покровителей этих самых покровителей?
  9. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:30
    +5
    Ниочем.
    Могли на сайте написать прямо противоположное? мол работу прекращаем, расследовать не будем
    нет. А общие слова, это общие слова...

    Элитные верхушки уже давно не сыплят обещалками о трибунале, как в начале 22 года... Но чтото сказать должны...
  10. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 09:36
    +6
    последнее время что то часто замелькал, видимо пытается рейтинг поднять со 146 до 246%
  11. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:46
    +2
    Стесняюсь спросить...
    Дяденька, а можно сразу с наказания начать?
  12. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 09:48
    +2
    С 2014 года в СКР собирают материалы о преступлениях и геноциде на Донбассе и так никуда ничего не подали, не обратились. Когда началась СВО, документов стало больше. И тотже результат. А гейропа и укропы уже до кучи всяких обращений, обличений, фальсификаций создали и нелигитимных, но громких судебных решений получили. Злоба разбирает. am Как понять это
  13. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:24
    +1
    Ага, видел я в 2014 как СК проводил работу, формальный допрос и давай до свидания.
  14. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:34
    +2
    А уж как, вся Россия нуждается в расследовании ппеступлений чиновников.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:34
      0
      Да расследования-то были как раз. А потом что. Куда-то всё растворялось, оказывалось как-то без последствий и наказаний..... самом строгом случае за бугор переселялись фигуранты
  15. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 11:00
    0
    Расследовать то нужно, но важна и неотвратимость наказания, чтобы сидели в клетке, а не как с азовцами.
  16. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:04
    +2
    Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, терактов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов

    — говорится в обращении президента.

    И тут же мы платим руководству карателей, за транзит газа . Посылаем нефть на Словацкие НПЗ,а они снабжают соляркой ВСУ и куча примеров .
    Зачем эти вещи тогда говорить ?