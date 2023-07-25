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Telegram-канал Baza: В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа, возможно - «Байрактар»

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Telegram-канал Baza: В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа, возможно - «Байрактар»

Силами противовоздушной обороны ВС РФ над Белгородской областью вечером 24 июля был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.


По данным источников ресурса, беспилотник сбили в Ракитянском районе, недалеко от села Илек-Кошары, расположенного в 14 километрах от российско-украинской границы. В результате падения дрона никто не пострадал, не было и разрушений.

Как утверждает Telegram-канал Baza, сбитым аппаратом оказался БПЛА «Байрактар» (Bayraktar) турецкого производства. Такие беспилотные летательные аппараты с начала специальной военной операции Украине поставляет Турция. Однако в последнее время их использовали на фронте не часто, поскольку «Байрактары» часто сбивали, а стоимость таких беспилотников не столь низкая, чтобы ими просто так жертвовать.

Отметим, что в социальных сетях белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, который регулярно публикует имеющуюся информацию об атаках украинских беспилотников и обстрелах региона со стороны Украины, пока нет сообщений о данной атаке.

Если Bayraktar действительно летел над Белгородской областью, то возникает вопрос о цели его полета, поскольку маловероятно, чтобы украинская сторона использовала довольно дорогостоящий БПЛА для заурядных атак, которые обычно завершаются уничтожением беспилотников или их приземлением с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Для обычных атак у ВСУ вполне хватает куда более дешевых дронов.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Bayhaluk
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10 комментариев
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  1. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 08:51
    +1
    В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа, возможно - «Байрактар»
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:01
    -3
    Так вроде надавно писали мол у них остался чуть ли не последний байрактар этот.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:11
      +1
      Да выпросит Зеля у Султана ещё Байрактаров - к гадалке не ходи.
      А Султан то точно не откажет.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 09:30
        0
        Цитата: Nexcom
        А Султан то точно не откажет.

        Любой каприз за ваши деньги.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 09:36
          +4
          Вот с чего бы это султан должен отказаться от поставок Байрактаров и зарабатывания денег? Может нам сначала надо выяснить на каком топливе их техника ездит и как они умудряются организовать логистику поставок ( ЗиП, ГСМ....) для такой "разношёрстной" техники?
  3. km-21
    km-21 Сегодня, 09:15
    +2
    Усиливающиеся атаки беспилотников на российские города не так безобидны как кажется. Даже небольшой самолетик начиненный радиоактивным цезием или стронцием может нанести удар, по масштабом ущерба сопоставимый с ядерной бомбой. Несколько таких самолетиков, долетев до центра Москвы, превратят ее в город-призрак. А "мировая общественность" заявит, что это - провокация Кремля.
  4. KCA
    KCA Сегодня, 09:16
    +2
    Вообще-то фото нет, и возникает вопрос - сбили ТВ2 или мини с размахом крыльев 1.5м
  5. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 09:20
    0
    ...стоимость таких беспилотников не столь низкая, чтобы ими просто так жертвовать.

    Дороговато конечно, лучше их на параде показывать на радость нацикам , целее будут. laughing
  6. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:49
    +2
    Благодарность турков за Бе-200? """"
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:02
    0
    Если Bayraktar действительно летел над Белгородской областью, то возникает вопрос о цели его полета, поскольку маловероятно, чтобы украинская сторона использовала довольно дорогостоящий БПЛА для заурядных атак,

    Последнее время у нас стали как то странно гореть склады с боеприпасами и вот ответ