Telegram-канал Baza: В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа, возможно - «Байрактар»

Силами противовоздушной обороны ВС РФ над Белгородской областью вечером 24 июля был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источников ресурса, беспилотник сбили в Ракитянском районе, недалеко от села Илек-Кошары, расположенного в 14 километрах от российско-украинской границы. В результате падения дрона никто не пострадал, не было и разрушений.
Как утверждает Telegram-канал Baza, сбитым аппаратом оказался БПЛА «Байрактар» (Bayraktar) турецкого производства. Такие беспилотные летательные аппараты с начала специальной военной операции Украине поставляет Турция. Однако в последнее время их использовали на фронте не часто, поскольку «Байрактары» часто сбивали, а стоимость таких беспилотников не столь низкая, чтобы ими просто так жертвовать.
Отметим, что в социальных сетях белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, который регулярно публикует имеющуюся информацию об атаках украинских беспилотников и обстрелах региона со стороны Украины, пока нет сообщений о данной атаке.
Если Bayraktar действительно летел над Белгородской областью, то возникает вопрос о цели его полета, поскольку маловероятно, чтобы украинская сторона использовала довольно дорогостоящий БПЛА для заурядных атак, которые обычно завершаются уничтожением беспилотников или их приземлением с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Для обычных атак у ВСУ вполне хватает куда более дешевых дронов.