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Российский солдат сорвал атаку ВСУ, лично уничтожив более десятка боевиков

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Российский солдат сорвал атаку ВСУ, лично уничтожив более десятка боевиков

В ходе боестолкновения на Времевском выступе российский солдат сорвал атаку ВСУ, лично уничтожив более десятка боевиков. В результате его подразделение сумело удержать позицию.

Об этом сообщил глава пресс-службы группировки «Восток» ВС России подполковник Олег Чехов.

Стрелок Артем Березин сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка бойцов противника

- рассказал офицер.

Он сообщил, что отличившийся рядовой служит в мотострелковом полку, отражающем контрнаступление украинских войск на одном из участков Запорожского направления.

Чехов отметил, что военнослужащие группировки «Восток» успешно выполняют боевые задачи, проявляя при этом высокий профессионализм, мужество и самоотверженность.

Так, к примеру, вблизи населенного пункта Чаривное ими были пресечены действия вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Офицер также рассказал об успехах артиллерийских подразделений группировки на Южно-Донецком направлении. Под Ровнополем они поразили самоходную артустановку противника «Гвоздика» и расчет вражеских минометчиков. В населенном пункте Старомайорское армейская авиация успешно нанесла удар по скопления военнослужащих ВСУ.


Согласно информации ВРИО главы Запорожской области Евгения Балицкого, в последнее время украинские военные стали сдаваться в плен уже не поодиночке, а целыми подразделениями. А с военнопленными у нас принято обращаться хорошо.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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30 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:23
    +20
    На таких парнях держится Россия! yes..........
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:28
      +9
      Парень - красава! Молодец!
      ______________________________
      1. Kojote21
        Kojote21 Сегодня, 10:38
        +1
        Абсолютно согласен!! И Орден Мужества ему в придачу!!
    2. r5555
      r5555 Сегодня, 10:44
      +2
      на таких парнях держится руководство МО
      1. Kojote21
        Kojote21 Сегодня, 10:48
        0
        Цитата: r5555
        на таких парнях держится руководство МО

        И очень жаль, что такие парни гибнут...
  2. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 09:27
    -6
    Наверное когда вариантов нет, режим "Берсерк", лучшее решение.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:32
      +4
      Цитата: Tenebrosi
      Наверное когда вариантов нет, режим "Берсерк", лучшее решение.

      И кого наш боец ещё "без разбора" и "не контролируя" атаковал?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:28
    +9
    Российский солдат сорвал атаку ВСУ, лично уничтожив более десятка боевиков
    . Основа основ нашего государства, это русский народ и русский солдат. На том стояло, стоит и будет стоять.

    Согласно информации ВРИО главы Запорожской области Евгения Балицкого, в последнее время украинские военные стали сдаваться в плен уже не поодиночке, а целыми подразделениями. А с военнопленными у нас принято обращаться хорошо.
    . Пока, это отдельные эпизоды и развала ВСУ... в общем, над этим ещё придётся поработать.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 09:57
      +1
      Замечательное сообщение, Виктор! hi Хорошего дня.
      Цитата: rocket757
      .... Основа основ нашего государства, это русский народ и русский солдат. .....
  4. Умник
    Умник Сегодня, 09:29
    -17
    На пропаганду похоже, когда где при каких обстоятельствах??? Вчера на стриме Кирилла Федорова слышал про медичек, когда одну легко ранили, а потом СМИ раздули будто она в одиночку Бахмут брала
    1. Михаил Шаманов
      Михаил Шаманов Сегодня, 10:02
      +7
      Медичку легко ранило....
      Девчонка на фронте получает раненние, а она там что бы спасать жизнь бойцов.
      Так что по уважительней, хотя если ты с другой стороны, то привет от того снайпера
    2. monetam
      monetam Сегодня, 10:04
      +4
      На пропаганду похоже, когда где при каких обстоятельствах???
      - в наградном листе все указано. впрочем, можно ещё и фото и ведеофиксацию потребовать, нотариальное заверение подлинности факта, протокола от независимых международных наблюдателей...
    3. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:06
      +6

      . слышал про медичек,
      Больше ваш пост похож на методичку.... про медичек.....
    4. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 10:42
      0
      Вот только этого истеричного недо..ка не надо сюда приплетать Всю жизнь обозревал(хреново) игрушки и параллельно обси..л Россию и вооруженные силы. А тут вдруг с начала СВО поперло(фартануло) у него и начал топить за Россию!?
      Таких переобувшихся "п..."и хайпажоров масса. Еще вопросик на кого он работает в реале.
      1. Комментарий был удален.
      2. Умник
        Умник Сегодня, 11:17
        0
        Он переобулся потому что в Латвии 1,5 месяца на зоне мотал за проросийскую агитацию
  5. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 09:34
    +5
    Надеюсь, имя и фамилия бойца изменены.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 10:46
      +1
      Цитата: Юрий Васильев
      Надеюсь, имя и фамилия бойца изменены.
      Боец без сомнения со стальным… характером. И конечно надеюсь, что уроки предыдущих конфликтов выучены - личные данные, особенно воюющих, должны быть надежно скрыты
  6. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 09:38
    +2
    Герой! Только не понятно, как один остался против 10? Тактика такая? Не всегда будет везти
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 09:48
      0
      скорее всего хорошо подготовленный и классно замаскированный снайпер, пострелял как уток в тире ... красавчик !
      1. Умник
        Умник Сегодня, 10:22
        +1
        Сам придумал, сделал выводы) красавчик
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:50
    +1
    Офигенная книжка! Обязательно перечитаю.
  8. БойКот
    БойКот Сегодня, 09:55
    +3
    Конечно неизвестно, как это произошло, но всушники продемонстрировали никакую подготовку, позволив отстреливать себя, как уток. Но наш все равно красава, использовал предоставившуюся возможность по полной.
  9. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 10:02
    -3
    Грустно видеть могилы всех бойцов - как своих, так и врагов. Жаль, что мы до всего этого дошли....
    1. ЧистыеКлючи
      ЧистыеКлючи Сегодня, 10:13
      +5
      Это было произнесено не единожды, и многими. Дальше продолжать плачь Ярославны над укронацистами резонов не имеется.
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:34
    +3
    Сейчас не 1941-й год!
    Почему герой оказался в одиночку против целого взвода укронацистов, к тому же без поддержки с воздуха или хотя бы артиллерии, а может у него связи не было? Как были наказаны его командиры, из-за которых он оказался в такой критической ситуации?
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 10:49
      0
      Цитата: Румaтa
      Почему герой оказался в одиночку против целого взвода укронацистов

      Поэтому становится все более актуальным фраза Черчиля: «Русские  сами создают себе трудности, а потом героически их преодолевают».
      В конкретном случае героизм солдата нейтрализовал просчёты командования или разведки.
  11. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:40
    +1
    в последнее время украинские военные стали сдаваться в плен уже не поодиночке, а целыми подразделениями. А с военнопленными у нас принято обращаться хорошо.
    Таки да. Конвенцию не нарушаем. А парень молоток! good Надо бы его в снайпера продвинуть - зоркий глаз, крепкие нервы.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 10:46
      +1
      Надо бы его в снайпера продвинуть - зоркий глаз, крепкие нервы.

      Подробностей не написано, но похоже этот рядовой снайпер. Иначе в одиночку не уничтожить более десятка солдат. Хотя всякие случаи были.
      Вот наградной на командира взвода связи Никонова который написал письмо моей бабушке о героической смерти ее мужа, моего деда, сам он погиб под Берлином

      При устранении неисправности линии связи столкнулся " с немецкими автоматчиками и уничтожил 7 из них, остальные разбежались".
      1. Тополь
        Тополь Сегодня, 11:27
        0
        Мне лично тоже кажется, что это снайпер. На наблюдательном посту или в секрете обычно находятся по двое. Хотя, да, всякое бывает. Обнаружил сосредоточение противника для атаки, может быть даже чисто случайно, оценил обстановку и принял решение воспользоваться ситуацией для атаки. А дальше: удачный выстрел из подствольника, пара очередей и смена позиции или отход. Правда, такой сценарий всё же предполагает больше 300-х, чем 200-х. В статье же пишут "уничтожил". Так что, скорее всего - снайпер с подготовленной позиции, возможно, даже с нескольких позиций.
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:32
    0
    Цитата: Умник
    На пропаганду похоже, когда где при каких обстоятельствах??? Вчера на стриме Кирилла Федорова слышал про медичек, когда одну легко ранили, а потом СМИ раздули будто она в одиночку Бахмут брала

    Легко ранили или нет, но она рискует жизнью, а вы чешете языком, не подвергаясь никакой опасности. Паскудство просто какое-то.