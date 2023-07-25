В ходе боестолкновения на Времевском выступе российский солдат сорвал атаку ВСУ, лично уничтожив более десятка боевиков. В результате его подразделение сумело удержать позицию.
Об этом сообщил глава пресс-службы группировки «Восток» ВС России подполковник Олег Чехов.
Стрелок Артем Березин сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка бойцов противника
- рассказал офицер.
Он сообщил, что отличившийся рядовой служит в мотострелковом полку, отражающем контрнаступление украинских войск на одном из участков Запорожского направления.
Чехов отметил, что военнослужащие группировки «Восток» успешно выполняют боевые задачи, проявляя при этом высокий профессионализм, мужество и самоотверженность.
Так, к примеру, вблизи населенного пункта Чаривное ими были пресечены действия вражеской диверсионно-разведывательной группы.
Офицер также рассказал об успехах артиллерийских подразделений группировки на Южно-Донецком направлении. Под Ровнополем они поразили самоходную артустановку противника «Гвоздика» и расчет вражеских минометчиков. В населенном пункте Старомайорское армейская авиация успешно нанесла удар по скопления военнослужащих ВСУ.
Согласно информации ВРИО главы Запорожской области Евгения Балицкого, в последнее время украинские военные стали сдаваться в плен уже не поодиночке, а целыми подразделениями. А с военнопленными у нас принято обращаться хорошо.