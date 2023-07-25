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В Японии разработали прототип электродвигателя с новым типом магнитов из-за проблем с редкоземельным неодимом из Китая

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В Японии разработали прототип электродвигателя с новым типом магнитов из-за проблем с редкоземельным неодимом из Китая

Японский производитель металла компания Protrial, ранее известная как Hitachi Metals, недавно разработала прототип электродвигателя, в котором используются магниты, не содержащие редкоземельный металл неодим.


Неодимовые магниты являются наиболее распространенным типом магнитов, используемых в настоящее время во всех современных электродвигателях. Однако этот редкоземельный металл в основном поступает из Китая, из-за чего стабильные закупки были проблемой. Потенциальный электромотор, в котором используется высокоэффективный ферритовый магнит NMF 15, может снизить зависимость в этом плане от КНР.

Неодимовые магниты – это разновидность постоянных магнитов, изготовленных из сплава неодима, железа и бора (NdFeB), которые известны своими исключительными магнитными свойствами. Эти магниты являются одними из самых мощных постоянных магнитов, имеющихся в продаже, и обеспечивают сильные магнитные поля при компактных размерах. Высокая магнитная сила позволяет генерировать значительный крутящий момент в электродвигателе, обеспечивая эффективную выходную мощность. Кроме того, сильные магнитные поля, создаваемые неодимовыми магнитами, снижают потери энергии в двигателе, что приводит к повышению общей энергоэффективности техники, включая электромобили.

Новый магнит в основном состоит из феррита. Ферритовые магниты обладают примерно одной десятой эффективности неодимовых магнитов и до сих пор не использовались в основных типах электромоторов. Однако Protrial утверждает, что новейший прототип на основе ферритового сплава был протестирован, и было подтверждено, что мощность двигателя, необходимая для электромобилей, может быть достигнута. Основываясь на этом, компания разработала прототип электродвигателя, в котором используются эти магниты.

Компания не намерена массово производить свои двигатели, а нацелена на продажу ферритовых магнитов и других материалов производителям двигателей, стремящимся снизить зависимость от редкоземельных металлов.
Использованы фотографии:
www.finam.ru
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8 комментариев
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:55
    +1
    ...из-за проблем с редкоземельным неодимом из Китая

    Зашевелились..
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:02
      +1
      Цитата: Doccor18
      ...из-за проблем с редкоземельным неодимом из Китая

      Зашевелились..

      Да давно уже, доля Китая в добыче редкоземов уже упала с 95% до 50%
      1. KCA
        KCA Сегодня, 10:14
        0
        В добыче сомневаюсь что упала, вот экспорт очень даже мог снизиться, только что статья была что экспорт германия и галлия правительство берёт под свой контроль и будет определять кому дать, кому не дать
        1. BlackMokona
          BlackMokona Сегодня, 10:29
          +1
          Цитата: KCA
          В добыче сомневаюсь что упала, вот экспорт очень даже мог снизиться, только что статья была что экспорт германия и галлия правительство берёт под свой контроль и будет определять кому дать, кому не дать

          К началу 2010-х рынок был полностью монополизирован и Китай мог диктовать свои условия всем контрагентам. В 2010 году КНР ограничила поставки редкоземов в Японию, что едва не поставило на колени всю промышленность островного государства..

          С того момента началась активнейшая работа по замещению Китая. В целом уже Китай в добыче не представляет никакой угрозы, теперь идёт фаза замены перерабатывающих мощностей. Где Китай ещё сохраняет господство, но заводы строят и решат эту беду тоже.
          Однако проблему переработки решить не удалось: хотя на данный момент Китай добывает около 58% всей редкоземельной руды, чистых металлов он по-прежнему производит более 80%. Американцы всё еще вынуждены поставлять сырье в Китай и закупать обратно готовую продукцию.

          https://iz.ru/1464924/dmitrii-migunov/gonka-dlia-tekhnologii-kakie-strany-okhotiatsia-za-redkozemelnymi-metallami
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:16
    +1
    В Японии разработали прототип электродвигателя с новым типом магнитов из-за проблем с редкоземельным неодимом из Китая
    Вполне логичное решение ...
  3. Ив762
    Ив762 Сегодня, 10:32
    0
    Лучше б в ядерный синтез вкладывались...
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:40
      0
      Цитата: Ив762
      Лучше б в ядерный синтез вкладывались...

      Они активно вкладываются, просто термояд будет строго через 20 лет с какой даты не посмотри, а искать замену дорогим элементам нужно здесь и сейчас.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:59
    0
    Это только в сказках бывает чудо ,а при капитализме нет , Сейчас купят этого производителя двигателей и закроют ,а проект придержат .
    Стоит вспомнить историю с изобретением никогда не гаснущей лампочки