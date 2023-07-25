Госдума РФ собралась повысить верхние границы призывного возраста без переходного периода, о котором ранее говорилось

Границы призывного возраста в Российской Федерации собрались повысить одномоментно, без обещанного ранее переходного периода. Если законопроект будет принят, то возрастные рамки призыва на военную службу составят 18-30 лет уже с 1 января 2024 года.Сегодня Государственная дума РФ должна рассмотреть вопрос об изменении возраста призыва на военную службу. В декабре 2022 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил повысить нижние и верхние границы призыва на военную службу с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет соответственно.Однако в Госдуме РФ в конечном итоге остановились на таком варианте, когда изменена была только верхняя граница призывного возраста – с 27 до 30 лет, а нижняя граница осталась прежней – 18 лет. Объяснили это тем, что большинство россиян хочет служить в армии именно с 18 лет, а не с 21 года.Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обещал, что верхнюю границу призывного возраста будут увеличивать поэтапно. Но из того законопроекта, который Дума рассмотрит сегодня, следует, что эта граница будет повышена одномоментно, с 1 января 2024 года. Получается, что в весенний призыв 2024 года повестки будут получать россияне в возрасте до 30 лет, а не до 27 лет, как ранее. Переходного периода, о котором вчера говорилось, не будет.Вероятно, российские политики пришли к выводу, что повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет при условии повышения нижней планки с 18 лет до 21 года не даст количества призывников, равнозначного тому количеству, которое набиралось прежде в возрастной группе 18-21 год.