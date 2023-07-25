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Госдума РФ собралась повысить верхние границы призывного возраста без переходного периода, о котором ранее говорилось

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Госдума РФ собралась повысить верхние границы призывного возраста без переходного периода, о котором ранее говорилось

Границы призывного возраста в Российской Федерации собрались повысить одномоментно, без обещанного ранее переходного периода. Если законопроект будет принят, то возрастные рамки призыва на военную службу составят 18-30 лет уже с 1 января 2024 года.


Сегодня Государственная дума РФ должна рассмотреть вопрос об изменении возраста призыва на военную службу. В декабре 2022 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил повысить нижние и верхние границы призыва на военную службу с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет соответственно.

Однако в Госдуме РФ в конечном итоге остановились на таком варианте, когда изменена была только верхняя граница призывного возраста – с 27 до 30 лет, а нижняя граница осталась прежней – 18 лет. Объяснили это тем, что большинство россиян хочет служить в армии именно с 18 лет, а не с 21 года.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обещал, что верхнюю границу призывного возраста будут увеличивать поэтапно. Но из того законопроекта, который Дума рассмотрит сегодня, следует, что эта граница будет повышена одномоментно, с 1 января 2024 года. Получается, что в весенний призыв 2024 года повестки будут получать россияне в возрасте до 30 лет, а не до 27 лет, как ранее. Переходного периода, о котором вчера говорилось, не будет.

Вероятно, российские политики пришли к выводу, что повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет при условии повышения нижней планки с 18 лет до 21 года не даст количества призывников, равнозначного тому количеству, которое набиралось прежде в возрастной группе 18-21 год.
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42 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:47
    +12
    Так и запасникам возрасту накинули. Получается я теперь ещё 2 года буду считаться годным для мобилизации. laughing При этом уже был списан с учёта в военкомате, так теперь что ли заново позовут на учёт вставать?? what
    1. Слон
      Слон Сегодня, 10:00
      +11
      А те кто на рынках стоят здоровые молодые торгаши-мордовороты не служившие в армии и не стоящие на учете в военкоматах - все они гарантированно не попадают на фронт?!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:01
        +5
        А кто их знает.... Может давно себе белые билеты прикупили со справками.
        1. Anarchist
          Anarchist Сегодня, 10:42
          +1
          Так, ребятки, не отлыниваем. Я на Запорожской ТЭС трансформатор ремонтирую. Здесь вдалеке взрывается что-то. Нужно меня защитить. Просто я с гаечным ключом на 52 много не навоюю. Могу максимум из кислородного баллона ракету сделать при помощи масла.
          Занимаемся каждый своим делом!
        2. Слон
          Слон Сегодня, 11:35
          0
          Цитата: Nexcom
          Может давно себе белые билеты прикупили со справками.

          ... Или половую принадлежность поменяли. Бизнесмены из Минздрава создали такую лазейку!
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 10:03
        +11
        Неужели всё так плохо?

        Предлагаю мобилизовать в армию чиновников .
        Их, говорят, в несколько раз (!!!) больше, чем было в СССР.

        Тыщ сто, думаю, сходу наберем.
        1. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 10:32
          +4
          Давайте так. Имеешь право работать чиновником, только если служил в армии.
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:02
      +12
      Вот Я и говорю, что с каждым законом (пенс.возраст) чувствую себя моложе и моложе wassat
    3. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 10:15
      +8
      Цитата: Nexcom
      При этом уже был списан с учёта в военкомате, так теперь что ли заново позовут на учёт вставать??

      Должны позвать, по идее. А если не явитесь - штраф 30 тыс. "Слуги народа" заботятся о народе как могут, денно и нощно.
      Вероятно, российские политики пришли к выводу, что повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет при условии повышения нижней планки с 18 лет до 21 года не даст количества призывников, равнозначного тому количеству, которое набиралось прежде в возрастной группе 18-21 год.

      А к выводу, что при такой демографии не стоит затевать кровопролитные спецоперации, российские политики почему-то не пришли...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:16
        +2
        Должны позвать, по идее. А если не явитесь - штраф 30 тыс.


        У Вас устаревшая информация. Теперь за неявку штраф вроде как 50 тыс.

        зы Мобилизуют - так пойдём. Прятаться не стану. Эээх, тряхнём стариной. laughing
        Насколько здоровья осталось......
        1. Гиперион
          Гиперион Сегодня, 10:19
          +3
          Цитата: Nexcom
          У Вас устаревшая информация. Теперь за неявку штраф 50 тыс.

          Неа. Был штраф в 3 тыс. Слуги народа предложили 50 тыс. А потом сжалились, и утвердили 30 тыс. "Снизили", так сказать, с 3 тыс. до 30 тыс.
          https://www.rbc.ru/politics/24/07/2023/64be30679a7947981b2731c7
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 10:20
            +2
            А потом сжалились, и утвердили 30 тыс. Снизили. так сказать, с 3 тыс. до 30 тыс.


            Ааа, понятно. Ну всё-равно сколько. Придёт повестка - пойду.
      2. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 10:20
        +2
        Ну так мозги у них не на это заточены.
    4. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 10:18
      +2
      Запасникам сделали плавное повышение возраста, будут повышать до 2028. Нам не грозит :)
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:19
        +2
        Разве плавное повышение??? вроде бы ВВП уже подписал указ - 3я категория до 55 лет годны для призыва по мобилизации.
    5. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:44
      0
      Цитата: Nexcom
      Так и запасникам возрасту накинули. Получается я теперь ещё 2 года буду считаться годным для мобилизации. laughing При этом уже был списан с учёта в военкомате, так теперь что ли заново позовут на учёт вставать?? what

      Закон обратной силы не имеет. Вас списали в ополчение.
      Но если очень хочется, то можно принять другой закон.
      Закон, что дышло. Куда повернул - туда и вышло. laughing
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:48
    +9
    какие "молодцы", такую бы хитрость и в других направлениях применяли бы!
    интересно, а "новых россиян из средней азии" будут призывать в армию??? или они останутся "неприкасаемыми труженниками" ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:49
      +10
      Подозреваю что такие новые россияне сразу рванут на исконную родину как только вопрос возникнет....
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 09:54
        +5
        сразу рванут на исконную родину как только вопрос возникнет

        неужели апрель-май и ноябрь-декабрь оставят нас без курьеров, "квалифицированных" строителей и "аккуратных" водителей? (ирония)
        п.с. скорее всего им "разрешается", получая гр-во, не вставать на учет в военкомат...
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 10:40
          0
          А почему вы уверены, что все гастарбайтеры из Средней Азии получили российское гражданство или стремятся его получать? У большинства вид на жительство. Отнюдь не всем выгодно наше гражданство получать, даже исходя из прагматических соображений.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 09:52
      +6
      Цитата: Владимир80
      а "новых россиян из средней азии" будут призывать в армию???

      Ага, их ещё нужно обучить азам боёв в городских условиях, и тогда я вообще не позавидую всем нам лет через двадцать здесь...
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 10:04
        0
        еще бы создать вменяемую защиту больше площади помимо Ратника
        коммерческие компании сами выпускают комплекты защиты из СВМПЭ:
        воротник для защиты шеи, широкий пояс, наплечники, набедренники, наколенники, напашник, пятиточечник,
        обвес на каску: назатыльник, забрало
        как противоосколочная защита, держит даже 7,62х39, а вот 5,45х39 уже нет
      2. JcVai
        JcVai Сегодня, 10:24
        +3
        Если они переехали на пмж, приняли местную культуру, соблюдают законы - то и бд в городских условиях им будут полезны, как защитникам. Но это в идеале.
        А в жизни, в подавляющем большинстве своем, - это всего лишь вопрос денег и заказ бизнеса.
        Как недавно встретил в "Возрождение" Тармашева:

        – Разрешите вопрос, Командующий? Что такое «гастарбайтер»?
        – Это такое черноватое, плохо соображающее и вечно грязное средство, использовавшееся в древние времена правительствами для борьбы с благосостоянием собственных народов
    3. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:03
      -1
      Да были труженики, а то барыги-спекулянты.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 11:09
        0
        А что так "-", лично я вижу только купи-продай.
    4. Arnok
      Arnok Сегодня, 10:24
      +1
      а "новых россиян из средней азии" будут призывать в армию??? или они останутся "неприкасаемыми труженниками" ?

      А они как раз нам демографию подтянут! Устроят всплеск, так сказать... smile
      Пока ребята воюют.
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 09:50
    +9
    Предсказуемая очевидность. Раз сказочная программа по демографии ничего не принесла. Да и кстати, почему не сделать с 21 до 30, и всех желающих с 18??? Если они желают и их много??(видимо арифметика, как всегда не бьётся, поэтому и придумали красивые слова)
    1. JcVai
      JcVai Сегодня, 10:41
      +1
      Это ж целых 3 года совершеннолетней жизни для обеспечения себя возможностями избегания... ;)
      Дело не в возрасте, а в сложившейся системе: в виду значительного разделения "власти" и "народа", а также системы воспитания последних десятилетий, служба у большей части современного поколения - уже не долг перед Родиной, а высокорискованная низкооплачиваемая потеря нескольких лет жизни в пользу кланов олигархов, т.е. в интересен только контракт в мирное время за счет зарплаты и льгот при отсутствии более выгодных альтернатив. Желающих быть именно воинами и готовых встать на защиту страны (не путать с защитой своей личной семейно делянки) статистически все меньше и меньше.
      Собственно, это современная черта подавляющего большинства всего человечества: паразитировать на услугах-развлечениях и пособиях проще, чем думать, генерировать, производить...
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 09:51
    +5
    Лучше бы повысили нижние... В 18 лет пацаны это вчерашние школьники... Когда-то не брали в армию до рождения детей(продолжателей рода)... Надеюсь этих "почти школьников" не будут агитировать контракт побыстрее подписывать... Без особой нужды, конечно... В отечественную такие же пацаны себе прибавляли возраст, чтобы попасть на фронт, но тогда и взрослели раньше... У меня отца в 41-м забрали в летное училище, но самолётов на всех не хватало, так что винтовку в руки и на фронт... Два ранения - пуля и осколок... Пулю вынули только через 35 лет...
    В маленьком пластмассовом футляре
    Бережно хранились у отца,
    В память о войне как о кошмаре,
    Девять грамм холодного свинца.
    В автобиографии три строчки –
    Ранен был, лежал, сейчас здоров…
    Лишь три строчки – остальное точки…
    И почти вся жизнь в десятке слов…
    Ранен был осколком в сорок первом
    Месяц в медсанбате и опять,
    Спрятав расшатавшиеся нервы
    Встал, чтоб нашу землю защищать…
    Под Смоленском в ногу угодило –
    Все сказал хирург – «Всю жизнь хромать…»
    С костылями через боль ходил он,
    Чтобы встать и снова воевать…
    Инвалид войны звучит почетно,
    Но как страшно стать им в двадцать лет
    Хочется ходить, дышать свободно,
    Ну а ты ползешь как старый дед…
    Вновь и вновь сжимая крепко зубы
    Он учился жить, ходить, любить…
    И шептали треснувшие губы –
    Не хочу так просто – просто быть…
    Тридцать с лишним лет в ноге хранилась
    Память в виде пули о войне
    Тридцать лет тревожно сердце билось,
    Болью, отзывавшейся во сне…
    Честно ты, отец, жил и трудился
    Ты ушел... Твои друзья ушли...
    Так позвольте всем вам поклониться ….-
    Голову, склоняя до земли….
    1. Любитель_чтения
      Любитель_чтения Сегодня, 10:59
      0
      Уже...
      ❗️Срочникам разрешили заключать на год контракты о военной службе в период мобилизации и при военном положении

      Помимо этого, из поправок следует, что специализированные предприятия для обеспечения безопасности и борьбы с диверсантами смогут получать стрелковое оружие.

      Также регионы по решению президента в период военного положения и мобилизации смогут создавать унитарные предприятия для помощи силовикам.
  5. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:00
    +2
    Приготовиться... На старт, внимание, марш!!! Кто понял, тот понял laughing
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:03
    +7
    Ну значит весь этот идиотизм со спором хозяйствующих капиталистических субъектов ещё очень надолго.
  7. megadeth
    megadeth Сегодня, 10:06
    +3
    Два округа создаём, с СВО надо победно заканчивать, л/с много потребуется. А вот всех годных служить мужиков из стран средней азии и т.д., желающих получить (получивших) гражданство РФ, надо прогонять (прогнать) через СВО. Зачем? Чтоб Россию по настоящему полюбили!!!! имхо
    1. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 10:20
      +2
      Пробовали. Десять трупов в учебке:(
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 11:12
        0
        И что теперь, все блага можно, а обязанности нет? Поймали, перед строем расстреляли.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 10:36
      +1
      с СВО надо победно заканчивать

      извините пожалуйста, но пока мосты через днепр стоят целые и невредимые, а также нормальная связь и дроны покупается за счет неравнодушных граждан - все эта болтовня про "победу на окраине поскорее" выглядит лишь оправданием сокращения русскоязычных граждан в стране...
  8. Слон
    Слон Сегодня, 10:09
    +6
    Компенсировать нехватку л/с в войсках можно в том числе наличием достаточного количества современных высокотехнологичных вооружений, мобилизацией экономики, а также изменением самой стратегии ведения войны с учетом анализа и неповторения допущенных ошибок
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:18
      +1
      Вот как только закончат разворот трубы на восток вместо запада, там возможно что то на горизонте замаячит.
  9. Boris55
    Boris55 Сегодня, 10:36
    -3
    Вся власть Советам!

    то возрастные рамки призыва на военную службу составят 18-30 лет уже с 1 января 2024 года.

    Я только ЗА!

    Откосившие от службы в армии, не должны занимать государственные должности, тем более "больные" со справкой. Нам в управлении нужны здоровые силы и физически и морально. Так же необходимо вернуть два года службы в армии и три года на флоте, что бы не приходилось, прежде чем отправить на передовую, учить военному делу настоящим образом на полигонах, как это делается сейчас. Необходимо вернуть периодические трёхмесячные сборы для военнообязанных, для поддержания своих навыков.

    Начальная военная подготовка в школах должна быть обязательной: мальчики учиться "разбирать калаш", девочки - оказывать первую медицинскую помощь. К сожалению министр образования Кравцов, второй год всячески препятствует этому...

    ps
    Доброе слово о Думе.
    Ряд депутатов вместе с предпринимателями направили в ЦБ Набиулиной письмо, в котором разъяснили, что процентная ставка ЦВ не должна превышать процентного дохода в ВВП. Иначе идёт разрушение экономики, страны т.е. 4%. В ответ на это Набиулина повысила ставку на один процент и довела её до 8,5 %... Иными словами она ответила, что её цель - уничтожить Россию.
  10. Сергей Т19
    Сергей Т19 Сегодня, 10:47
    0
    Я так понимаю готовимся к третьей мировой войне.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 10:55
      +4
      Я так понимаю готовимся к третьей мировой войне.

      Я думаю как раз наоборот,это делается с учётом будущего "договорнячка" где сохраниться статус-кво.Потребуеться большое количество личного состава в том числе и срочников что бы разместить их на "замороженной линии " соприкосновения.Вот под этот план и пропихивают этот законhi
  11. Million
    Million Сегодня, 11:23
    0
    Кто бы сомневался.
    Даже странно,что не со следующего месяца повысят.