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Премьер-министр Греции: Мы находимся в состоянии войны – полностью сосредоточены на пожарах

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Премьер-министр Греции: Мы находимся в состоянии войны – полностью сосредоточены на пожарах

Аномальная жара, накрывшая этим летом Восточную и Южную Европу, привела к большому количеству природных пожаров, ставших для некоторых стран Старого Света настоящим национальным бедствием.


Власти Греции открыто заявляют, что неспособны самостоятельно одолеть стихию. В частности, на острове Родос, где лесной пожар бушует вторую неделю, на вчерашний день площадь возгорания составила 34 200 гектаров, и огонь продолжает распространяться на все большую территорию.

Мы находимся в состоянии войны – полностью сосредоточены на пожарах. В ближайшие дни и недели мы должны оставаться в постоянной готовности

— охарактеризовал ситуацию премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время дебатов по данному вопросу в парламенте.

Министерство по климатическим кризисам и гражданской защите страны объявило, что за минувшие сутки вспыхнуло 63 новых лесных пожара. Леса горят на островах Эвия и Корфу, а также на материке, особенно на полуострове Пелопоннес на юге Греции. В связи с новым ростом температуры, начиная со вторника государственная пожарная служба объявила пятый, самый высокий, риск пожарной опасности на большей части островов Крит, Родос и близлежащих. На ряде других островов объявлен четвертый, близкий к критическому, уровень пожарной опасности.

Мэр небольшого поселка Архангелос на острове Родос Никос Димелис назвал ситуацию с распространением пожара абсолютно непредсказуемой и неконтролируемой, призвав население и власти спасать самое необходимое. Пожар здесь все больше напоминает тот, который опустошил остров Эвия в августе 2021 года. И на самой Эвии пожар, который начался около полудня воскресенья и считался «локализованным» к утру понедельника, также возобновился, уже к вечеру этого дня достигнув моря.

В прошлом, когда природные пожары охватывали Грецию, Афины обращались за помощью к России. Тогда наши уникальные самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир» помогали справиться со стихией. Накануне экс-министр обороны Греции Панос Камменос призвал правительство страны «склонить голову» и просить подмоги у Москвы.

Без «Бериева» (Бе-200) ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут

— написал он в своем аккаунте соцсети.

Но с учетом захлестнувшей Запад антироссийской истерии здравые слова бывшего греческого военачальника были встречены в штыки европейской пропагандой. В греческой, а затем и европейской прессе бывшего министра обороны тут же назвали чуть ли не агентом Кремля, а российские самолеты-амфибии объявили совершенно неэффективными для борьбы с пожарами. Хотя еще год назад государственные телеканалы Греции ANT1 и Skai усердно восхваляли эффективность и полезные качества самолётов «Бериев-200». Недавно назначенный министром по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис нарек самолет Бе-200 «неконструктивным в борьбе с огнем».

Ну что же, как у нас говорят, насильно мил не будешь. Между тем, эксперты NASA объявили июль 2023 года самым жарким месяцем в году, температурный рекорд может быть самым высоким за последнее тысячелетие. Причем вторая часть лета также не обещает снижения температуры на юге Европы. На греческом Родосе из-за огненной стихии из домов и гостиниц уже эвакуировали девятнадцать тысяч человек, а пожарные службы предупреждают, что ситуация в ближайшее время только ухудшится.
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60 комментариев
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  1. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 10:07
    +13
    Гори, гори ясно!
    Чтобы не погасло.
    Догорай, костер, дотла,
    Будет пепел и зола.
    Разлетайся, синий дым,
    По кустарникам седым,
    До вершин окутай лес,
    Поднимайся до небес!
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 10:18
      +2
      Цитата: Катя_Иванова
      Гори, гори ясно!
      Чтобы не погасло.
      Догорай, костер, дотла,
      Будет пепел и зола.
      Разлетайся, синий дым,
      По кустарникам седым,
      До вершин окутай лес,
      Поднимайся до небес!

      Злорадствовать только не надо, лес здесь не причём, а там птицы и животные гибнут.
      1. ORE
        ORE Сегодня, 10:20
        +17
        А у нас гибнут люди, благодаря их оружию.
        1. Кот Александрович
          Кот Александрович Сегодня, 10:31
          -4
          Наверняка там и наши туристы есть. Немного их, понятно, но самые скользкие куда угодно пролезут. Их всё равно жалко.
          1. Румaтa
            Румaтa Сегодня, 10:41
            +7
            Цитата: Кот Александрович
            Наверняка там и наши туристы есть.

            У нас война. Какие нахрен туристы?
            1942 год. Группа советских туристов едет отдыхать в Грецию.)))
          2. sw79
            sw79 Сегодня, 11:08
            0
            А уж как "наши" с Рублёвки то страдают из-за войны проклятущей, ни тебе в штаты не в гейропу нормально не слетать, жало их, очень жалко страдают то "наши" как.
        2. Хорон
          Хорон Сегодня, 10:33
          0
          Цитата: ORE
          А у нас гибнут люди, благодаря их оружию.

          Я что-то говорил в защиту людей? Я лишь говорю о злорадстве.
        3. AKuzenka
          AKuzenka Сегодня, 11:00
          0
          Мы не злорадствуем, а радуемся за европу. Они теперь точно не замёрзнут этим летом.
        4. frruc
          frruc Сегодня, 11:08
          0
          Мы находимся в состоянии войны – полностью сосредоточены на пожарах.

          Вот и воюйте до упаду, отрабатывайте задачи пожаротушения на практике.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 10:27
        +8
        Цитата: Хорон
        Цитата: Катя_Иванова
        Гори, гори ясно!
        Чтобы не погасло.
        Догорай, костер, дотла,
        Будет пепел и зола.
        Разлетайся, синий дым,
        По кустарникам седым,
        До вершин окутай лес,
        Поднимайся до небес!

        Злорадствовать только не надо, лес здесь не причём, а там птицы и животные гибнут.

        Животных - жалко, греков - нет.
        Чтоб у них там все сгорело. am
        Сколько из-за греческих поставок вооружений погибло русских?
        Бе-200 им? И ключи от квартиры, где деньги лежат.
        Если заплатят золотыми слитками, то можно рассмотреть вопрос со спасением зверушек.
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 10:38
          +6
          Если заплатят золотыми слитками, то можно рассмотреть вопрос со спасением зверушек.

          Они как заплатят, так сразу и заблокируют, да ещё и лапу наложат на нашу технику. Нафиг их! Наша жалость нам дорого обходится, просто не надо злорадствовать, природные катаклизмы бьют по всем, поэтому надо стараться сохранять то что имеем мы, а они пусть сами свои проблемы решают.
          1. frruc
            frruc Сегодня, 11:13
            +1
            Хорон ...Они как заплатят, так сразу и заблокируют, да ещё и лапу наложат на нашу технику.

            И речи быть не может об оказании какой-либо помощи для Греции. Не стоит заниматься самобичеванием, пусть сами справляются совместно с ЕС и НАТО.
      3. SSR
        SSR Сегодня, 11:04
        +1
        Цитата: Хорон
        Злорадствовать только не надо, лес здесь не причём, а там птицы и животные гибнут.

        В смысле злорадствовать?
        То есть мы против их воли ещё и типа спасать должны с они при этом нас ещё помоями обливать будут.

        В греческой, а затем и европейской прессе бывшего министра обороны тут же назвали чуть ли не агентом Кремля, а российские самолеты-амфибии объявили совершенно неэффективными для борьбы с пожарами.

        Наша техника совершенно неэффективна, пусть горят и создают условия для туристов из гррмании и англии.
        В топку европу.
        Умерла так умерла.
    2. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:21
      0
      Вот, вы, сама жесткость.............
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 10:24
        +8
        на украины безработица - Греция может взять на краткосрочный найм миллион украинцев на тушение пожаров - зачем им Бе-200 ?!
        бартер: БМП в обмен на пожарных
        - но есть НО (!)
        украинцы потом станут беженцами - и не выгонишь - новый Киев возведут в Греции
        провозгласят исконно украинскими территориями laughing
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 10:39
          +1
          Цитата: Romario_Argo
          на украины безработица - Греция может взять на краткосрочный найм миллион украинцев на тушение пожаров - зачем им Бе-200 ?!
          бартер: БМП в обмен на пожарных
          - но есть НО (!)
          украинцы потом станут беженцами - и не выгонишь - новый Киев возведут в Греции
          провозгласят исконно украинскими территориями laughing

          wassat good
        2. Катя_Иванова
          Катя_Иванова Сегодня, 10:45
          +4
          Цитата: Romario_Argo


          украинцы потом станут беженцами - и не выгонишь - новый Киев возведут в Греции
          laughing:

          Никакой новый Киев они не возведут. Они и старый не возводили. И вообще ни одного города не возвели. Это исключительно сельская нация.
  2. aakvit
    aakvit Сегодня, 10:09
    +13
    А даже и попросят - не давать! Раз плохие, то - плохие, и точка! am Пущай у янкелей просят, те усё могуть!
    И давить на жалость, якобы "люди страдают", НЕ НАДО! Эти люди радуются, когда каклосы мирное население кошмарят, вот пусть и сами потерпят, всё пройдёт, и это - тоже!
    А на пепелище леса растут лучше и гуще... feel
    1. ORE
      ORE Сегодня, 10:13
      +10
      Давать по любому нельзя, могут тупо арестовать , как в канаде.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 10:21
        +4
        ORE hi, эээ-нет, сначала подождут пока потушат а уж ПОТОМ театрально заламывая рученки трагически поведают что мол "благодарны" за помощь и всё такое, только вот решение Е. С. о санкциях ВАЖНЕЕ и они ВЫНУЖДЕНЫ их исполнить wink
        1. ORE
          ORE Сегодня, 10:33
          0
          У их ведь с кукундроном не все в порядке, амеры скажут, без тушения обойдутся. hi
    2. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:23
      +7
      "Без "Бериева" ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут…" — написал он в Twitter....
      А мы, как всегда на помощь! Кто кроме нас?
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:51
        +1
        Цитата: Mouse
        Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут…" — написал он в Twitter....
        А мы, как всегда на помощь! Кто кроме нас?

        Хорошо бы ответить грекам -"Сами впутались, сами и выпутывайтесь !"
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 11:11
          0
          Это не наш метод...... yes..............
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 10:15
    +4
    Ну хоть кто то из евросоюза теперь личными проблемами займётся
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:31
      +2
      Цитата: Rt Rt
      Ну хоть кто то из евросоюза теперь личными проблемами займётся

      Даже не надейтесь, как только помогем.... сразу все забудется... в лучшем случае- спасибо скажут....
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:16
    +6
    Накануне экс-министр обороны Греции Панос Камменос призвал правительство страны «склонить голову» и просить подмоги у Москвы.

    Это кара Божья, если у нас найдутся идиоты готовые "всё простить", то сами испортят свою карму. А вообще надо быть совсем "ку-ку" чтобы помогать тому, кто помогает врагу тебя убивать!
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:25
      0
      Ели бы мы не были русскими.... а так и прощаем , и помогаем.... спасаем еслив что....
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 10:43
        +2
        Цитата: Mouse
        Ели бы мы не были русскими.... а так и прощаем , и помогаем.... спасаем еслив что....

        В благодарность за это нами спасённые периодически пытаются нас убить. Наша доброта нам слишком дорого обходится. request
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 11:24
          0
          Ну а кому мир спасать? what чай не Голливуд.... bully
  5. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 10:18
    +10
    Ага,они хохлам бпм эшелонами гнали и другую снаряги,наши солдаты гибли. Нет уж, горите.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:18
    +5
    И ведь ДАДУТ, а потом когда минует их беда, плюнут в доброе лицо и снова побегут в Е. С. радостно подгавкивая.
    1. Hanurik
      Hanurik Сегодня, 10:52
      0
      Интересно, а пилоты отказаться лететь имеют право?
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:20
    +5
    Ну что же, как у нас говорят, насильно мил не будешь.
    Каждый сходит с с ума по своему ... иногда это происходит массово, со многими и сразу.
    Нам ли быть в печали, в конце концов.
    Если, кто то там недвижимость прикупил ... так и гори она огнём, нам то пофиг, без вариантов.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 10:37
      +3
      как вариант - да, пусть горят все эти виллы - они застрахованы
      а там ещё и санкции - ни чего потом путного в Греции не прикупишь
      поэтому эти бабки вернутся в Российскую экономику - у нас же амнистия капиталов действует laughing
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:02
        +1
        Да фиг с ним с бабками... это тлен. Лишь бы всякая хитрож ж ж мудрая плесень обратно не возвращалась.
        1. Romario_Argo
          Romario_Argo Сегодня, 11:20
          0
          как посмотреть, а если так (?)
          Мурманский порт продали - сейчас его национализировали - вернули
          Вилла купленная на бабки с неуплаченных налогов в бюджет - сгорела в Греции
          страховку получили - у нас амнистия капитала - вернули
          и их вбухнули в развитие очередного терминала Мурманского порта
  8. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 10:20
    +5
    Горите там все до тла, в Грециях этих
  9. hohohol
    hohohol Сегодня, 10:25
    +3
    Без «Бериева» (Бе-200) ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут

    Главное, если вдруг они одумаются и проползут просить о помощи, мы в порыве своего безграничного сострадания и такой же безграничной беспринципности этого не сделали.
  10. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 10:26
    +2
    Коллекционные и.диоты - назло бабушке отморожу уши и заодно спалю тысячи гектаров леса.....
  11. Комментарий был удален.
  12. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:28
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    На греческом Родосе из-за огненной стихии из домов и гостиниц уже эвакуировали девятнадцать тысяч человек, а пожарные службы предупреждают, что ситуация в ближайшее время только ухудшится.

    злые языки поговаривают , что на Родосе горит там, где хотят поставить "ветряки" западные друзья греческого премьера.
  13. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:28
    +3
    Да ладно вам, туркам 2 штуки отправили и этим "братьям православным" отправят....
  14. BAI
    BAI Сегодня, 10:30
    +5
    Пусть горят. При тушении их пожаров погиб наш самолет с экипажем и хоть бы слово благодарности.
    И вообще, тушить пожары надо в первую очередь у себя, и лишь потом в Турциях и Грециях
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 10:47
      +2
      Цитата: BAI
      Пусть горят. При тушении их пожаров погиб наш самолет с экипажем и хоть бы слово благодарности.
      И вообще, тушить пожары надо в первую очередь у себя, и лишь потом в Турциях и Грециях

      good
  15. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 10:31
    +1
    Лишь бы Путин опять миролюбие своё не включил
  16. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 10:33
    +3
    Даже писать не стоит - пусть хоть все там сгорит , у Бога своя бухгалтерия . Вот как у нас дела , это интересно .
  17. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:35
    +2
    Накануне экс-министр обороны Греции Панос Камменос призвал правительство страны «склонить голову» и просить подмоги у Москвы.
    А вот теперича, уж, как то сами тушите.
  18. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 10:40
    +7
    Если бы исход вопроса зависел от моего решения, я бы обязательно отказал грекам. Потому что двуличие и низость этой публики хорошо проявили себя уже в вопросе предоставления так называемого томаса Украине о признании ПЦУ. А потом еще были санкции Греции в отношении России и еще поставки оружия Украине. А ведь мы уже помогали им как раз в тушении пожаров. Хорошо они нас поблагодарили! Так зачем нам эти греки ? Надо предоставить их своей судьбе. Пусть помощь им оказывает ЕС, НАТО, США. Короче - их друзья. А у нас своих пожаров хватает. Их тоже надо тушить. И площади наших пожаров бывают значительно больше, чем у греков. Отсюда и расходы на тушение больше. Надо на себя больше тратить. А то мы всем бежим помогать. А кто ж нам то помогает? А никто ! Нам любят гадить в ответ. Поэтому - хватит, давно пора одуматься.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 10:51
      +1
      Цитата: Путник_2
      Если бы исход вопроса зависел от моего решения, я бы обязательно отказал грекам. Потому что двуличие и низость этой публики хорошо проявили себя уже в вопросе предоставления так называемого томаса Украине о признании ПЦУ. А потом еще были санкции Греции в отношении России и еще поставки оружия Украине. А ведь мы уже помогали им как раз в тушении пожаров. Хорошо они нас поблагодарили! Так зачем нам эти греки ? Надо предоставить их своей судьбе. Пусть помощь им оказывает ЕС, НАТО, США. Короче - их друзья. А у нас своих пожаров хватает. Их тоже надо тушить. И площади наших пожаров бывают значительно больше, чем у греков. Отсюда и расходы на тушение больше. Надо на себя больше тратить. А то мы всем бежим помогать. А кто ж нам то помогает? А никто ! Нам любят гадить в ответ. Поэтому - хватит, давно пора одуматься.

      Правильно сказано, но вот только у власти сидят люди, для которых государство и народ это лишь ресурсы для решения своих шкурных интересов и на наше мнение им ...!
  19. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:41
    +3
    Сначала возникло чувство сострадания ,которое быстро поборол.Греция ,острова особенно центр европейского ЛГБТ туризма.И ведут греки как эти туристы.Санкции против России по полной,оружие на Украину по полной.Одним словом ЛГБТышники.Пусть эти и тушат ,что останется в Греции.Запад добро не помнит,это тоже причина отказать в Бе 200-самим нужны. am
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 11:36
      0
      Цитата: tralflot1832
      Греция ,острова особенно центр европейского ЛГБТ туризма.

      И если Господь решил повторить Содом или Гоморру, не стоит вставать у него на пути.
  20. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:45
    +1
    Какая нахрен Греция?
    Текст Вашего комментария слишком короткий
    ТАСС:
  21. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 10:49
    +2
    Нужно создавать климатические противопожарные войска и орошать леса, а не покупать F-35...
  22. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:49
    +2
    Между тем, эксперты NASA объявили июль 2023 года самым жарким месяцем в году, температурный рекорд может быть самым высоким за последнее тысячелетие.

    Юг Европы продолжает гореть. В Греции температура воздуха превысит 40 градусов. Пожары не могут потушить из-за жары и сильного ветра. С Родоса, любимого острова европейских туристов, эвакуируют людей. На этих итальянских островах воздух прогреется до 47-48 градусов.
    Европа погружается в Харон: сегодня в некоторых регионах континента ожидается 50 °C.
    С лёгким паром Европа !!!
  23. мазута
    мазута Сегодня, 10:49
    +1
    Надо бы помочь "братскому народу".Там мистер Панос что то бормотал про российские Бе-200.Тот самый Панос,что снаряжал сухогрузы и ролкеры с бмп для украинского войска лично.От России можно бы (как впрочем и турецкому другану) отправить Ту 22 и 160 й с напалмом.Клин как говорится клином надо вышибать.
  24. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:50
    0
    Нам дадут. Ага, догонят и еще дадут. Давайте сами там теперь выплывайте. Можите украинцами тушить, те с радостью набегут от могилизации.
  25. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:56
    +3
    Италии мы помогли бороться с короной и что ? Запомнили нам итальянцы и послали оружие ,но не нам !
  26. Hanurik
    Hanurik Сегодня, 10:57
    +2
    Обязательно надо помочь. С обменом разумеется. Мы им бе-200, они нам всё отправленное на Украину оружие. Пусть едут и отбирают у богоизбранных всё что переслали.
  27. ettore
    ettore Сегодня, 11:09
    +1
    Без «Бериева» (Бе-200) ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут

    Ну конечно дадут, а после того как потушат пожары, греки арестуют самолёт, по примеру Канады, введут новые санкции и продолжат поставлять оружие хoхлам.
    Поэтому нефиг давать, сами, всё сами.
  28. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 11:20
    0
    Да и .... с ними! Пусть горят себе по-тихоньку, привыкают пусть....