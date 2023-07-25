Премьер-министр Греции: Мы находимся в состоянии войны – полностью сосредоточены на пожарах

Мы находимся в состоянии войны – полностью сосредоточены на пожарах. В ближайшие дни и недели мы должны оставаться в постоянной готовности

Без «Бериева» (Бе-200) ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут

Аномальная жара, накрывшая этим летом Восточную и Южную Европу, привела к большому количеству природных пожаров, ставших для некоторых стран Старого Света настоящим национальным бедствием.Власти Греции открыто заявляют, что неспособны самостоятельно одолеть стихию. В частности, на острове Родос, где лесной пожар бушует вторую неделю, на вчерашний день площадь возгорания составила 34 200 гектаров, и огонь продолжает распространяться на все большую территорию.— охарактеризовал ситуацию премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время дебатов по данному вопросу в парламенте.Министерство по климатическим кризисам и гражданской защите страны объявило, что за минувшие сутки вспыхнуло 63 новых лесных пожара. Леса горят на островах Эвия и Корфу, а также на материке, особенно на полуострове Пелопоннес на юге Греции. В связи с новым ростом температуры, начиная со вторника государственная пожарная служба объявила пятый, самый высокий, риск пожарной опасности на большей части островов Крит, Родос и близлежащих. На ряде других островов объявлен четвертый, близкий к критическому, уровень пожарной опасности.Мэр небольшого поселка Архангелос на острове Родос Никос Димелис назвал ситуацию с распространением пожара абсолютно непредсказуемой и неконтролируемой, призвав население и власти спасать самое необходимое. Пожар здесь все больше напоминает тот, который опустошил остров Эвия в августе 2021 года. И на самой Эвии пожар, который начался около полудня воскресенья и считался «локализованным» к утру понедельника, также возобновился, уже к вечеру этого дня достигнув моря.В прошлом, когда природные пожары охватывали Грецию, Афины обращались за помощью к России. Тогда наши уникальные самолеты-амфибии Бе-200 «Альтаир» помогали справиться со стихией. Накануне экс-министр обороны Греции Панос Камменос призвал правительство страны «склонить голову» и просить подмоги у Москвы.— написал он в своем аккаунте соцсети.Но с учетом захлестнувшей Запад антироссийской истерии здравые слова бывшего греческого военачальника были встречены в штыки европейской пропагандой. В греческой, а затем и европейской прессе бывшего министра обороны тут же назвали чуть ли не агентом Кремля, а российские самолеты-амфибии объявили совершенно неэффективными для борьбы с пожарами. Хотя еще год назад государственные телеканалы Греции ANT1 и Skai усердно восхваляли эффективность и полезные качества самолётов «Бериев-200». Недавно назначенный министром по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис нарек самолет Бе-200 «неконструктивным в борьбе с огнем».Ну что же, как у нас говорят, насильно мил не будешь. Между тем, эксперты NASA объявили июль 2023 года самым жарким месяцем в году, температурный рекорд может быть самым высоким за последнее тысячелетие. Причем вторая часть лета также не обещает снижения температуры на юге Европы. На греческом Родосе из-за огненной стихии из домов и гостиниц уже эвакуировали девятнадцать тысяч человек, а пожарные службы предупреждают, что ситуация в ближайшее время только ухудшится.