Сельхозпродукция Судана могла бы как минимум на время заместить украинскую аграрную продукцию на мировом рынке

Судан является одной из самых известных африканских стран с огромными сельскохозяйственными возможностями. Он может обеспечить продовольственную безопасность ряда стран региона, если будут достигнуты безопасность, мир и стабильность.

Компетентные организации Лиги арабских государств одобрили инициативу, подготовленную Арабской организацией сельскохозяйственного развития (AOAD) для решения проблем продовольственной безопасности и обострения сельскохозяйственных и социальных кризисов.Генеральный директор AOAD Ибрагим ад-Духаири признал обострение продовольственных проблем после роста цен на зерно и иную сельскохозяйственную продукцию из-за опосредованных войн в нескольких арабских и африканских странах.Духаири сказал в интервью Asharq Al-Awsat, что напряженность в мире, эскалация конфликта между Россией и странами НАТО, а также война в Судане еще больше осложнили дело.Он пояснил, что генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт решил поддержать инициативу с арабскими финансовыми институтами в реализации решений арабского саммита.По словам Духаири, только один Судан сможет обеспечить большую часть потребностей арабских и африканских стран в продуктах животного и растительного происхождения. Но это может произойти только тогда, когда будет гарантирована минимальная стабильность и прекратятся войны и восстания. Отмечено, сельскохозяйственная продукция из Судана помогла бы как минимум на время заместить украинскую сельхозпродукцию на мировом рынке.Он отрицал, что опустошительная война, которую сейчас переживает Судан, напрямую повлияла на его сельскохозяйственное и продовольственное производство, отметив, что вооруженные конфликты сосредоточены в Хартуме и частично в Дарфуре, а не в аграрных районах, где высоки показатели сбора урожая, включая масличные культуры.Однако он предупредил об опасностях продолжения разрушительной войны и нынешнего восстания в Судане и их негативном влиянии на сезон сбора урожая и перемещение животных в соседних странах:Инициатива направлена на то, чтобы подтолкнуть арабские, африканские и международные капиталы к обеспечению безопасности сельскохозяйственного производства и транспортировке продуктов питания внутри Судана для десятков миллионов его граждан и всех арабских и африканских стран.Духаири подтвердил, что он обсуждал с представителями специализированных арабских организаций способы использования сезона сбора урожая и развития сельскохозяйственного потенциала в Судане для повышения продовольственной безопасности Глобального Юга.