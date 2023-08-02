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Сельхозпродукция Судана могла бы как минимум на время заместить украинскую аграрную продукцию на мировом рынке

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Сельхозпродукция Судана могла бы как минимум на время заместить украинскую аграрную продукцию на мировом рынке

Компетентные организации Лиги арабских государств одобрили инициативу, подготовленную Арабской организацией сельскохозяйственного развития (AOAD) для решения проблем продовольственной безопасности и обострения сельскохозяйственных и социальных кризисов.


Генеральный директор AOAD Ибрагим ад-Духаири признал обострение продовольственных проблем после роста цен на зерно и иную сельскохозяйственную продукцию из-за опосредованных войн в нескольких арабских и африканских странах.

Духаири сказал в интервью Asharq Al-Awsat, что напряженность в мире, эскалация конфликта между Россией и странами НАТО, а также война в Судане еще больше осложнили дело.

Он пояснил, что генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт решил поддержать инициативу с арабскими финансовыми институтами в реализации решений арабского саммита.

По словам Духаири, только один Судан сможет обеспечить большую часть потребностей арабских и африканских стран в продуктах животного и растительного происхождения. Но это может произойти только тогда, когда будет гарантирована минимальная стабильность и прекратятся войны и восстания. Отмечено, сельскохозяйственная продукция из Судана помогла бы как минимум на время заместить украинскую сельхозпродукцию на мировом рынке.

Он отрицал, что опустошительная война, которую сейчас переживает Судан, напрямую повлияла на его сельскохозяйственное и продовольственное производство, отметив, что вооруженные конфликты сосредоточены в Хартуме и частично в Дарфуре, а не в аграрных районах, где высоки показатели сбора урожая, включая масличные культуры.

Однако он предупредил об опасностях продолжения разрушительной войны и нынешнего восстания в Судане и их негативном влиянии на сезон сбора урожая и перемещение животных в соседних странах:

Судан является одной из самых известных африканских стран с огромными сельскохозяйственными возможностями. Он может обеспечить продовольственную безопасность ряда стран региона, если будут достигнуты безопасность, мир и стабильность.

Инициатива направлена на то, чтобы подтолкнуть арабские, африканские и международные капиталы к обеспечению безопасности сельскохозяйственного производства и транспортировке продуктов питания внутри Судана для десятков миллионов его граждан и всех арабских и африканских стран.

Духаири подтвердил, что он обсуждал с представителями специализированных арабских организаций способы использования сезона сбора урожая и развития сельскохозяйственного потенциала в Судане для повышения продовольственной безопасности Глобального Юга.
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3 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:27
    0
    Он может обеспечить продовольственную безопасность ряда стран региона, если будут достигнуты безопасность, мир и стабильность
    Возможно и может (?), но тут же появляется пресловутое "если". Если бы да кабы... Сами признают, что в некоторых арабских и африканских странах идут "опосредствованные войны". Тот же Судан, на который возлагают надежды воюет. В этом регионе мир и стабильность пока под большим вопросом и не на один год.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:27
    +1
    только один Судан сможет обеспечить большую часть потребностей арабских и африканских стран в продуктах животного и растительного происхождения.
    recourse Что и требовалось доказать. Все вопли о нехватках всего инспирированы Лондоном и Ватиканом. request
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:39
    0
    Согласно нашей прессе, Песков опять напомнил о готовности России вернуться в зерновую сделку если будут выполнены условия выдвинутые Россией.

    Россия готова вернуться к зерновой сделке при определенных условиях. Их назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник 1 августа, отвечая на вопрос РИА Новости о том, изменилась ли ситуация по возможности возобновления зерновой инициативы.

    «Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», - сказал пресс-секретарь Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия вернется в «зерновую сделку», если все данные ей Западом обещания будут выполнены и подчеркнул, что Россия готова начать поставку зерна беднейшим странам бесплатно.

    https://www.kp.ru/online/news/5388312/


    зы Вот сами лезут и лезут в этот гадюшник.... Прям напрашиваются. am