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Министр обороны Украины: ВСУ и впредь будут продолжать совершать атаки на Крым и Крымский мост

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Министр обороны Украины: ВСУ и впредь будут продолжать совершать атаки на Крым и Крымский мост

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что ВСУ и в дальнейшем будут осуществлять атаки на Крым и Керченский мост. Об этом глава украинского оборонного ведомства рассказал в беседе с телеканалом CNN.


Вот что он высказал по этому поводу:

Все эти цели являются официальными, в то время как удары, наносимые нашими войсками, нацелены на снижение военного потенциала противника, что поможет сохранить жизни украинцев

А вот как Резников прокомментировал попытки уничтожить Крымский мост:

Считаю, что разрушение логистических линий противника – вполне нормальная тактика, ведь таким образом блокируется возможность поставок боеприпасов, топлива, продовольствия и прочего. Так что мы будет продолжать использовать данную тактику против них

На самом деле, спасти жизни украинских граждан могло бы перемещение систем ПВО за пределы городов с тем, чтобы украинские бойцы были лишены возможности запускать свои ракеты, которые в этом случае буквально падают на головы мирных людей. Но это значит, что у ВСУ вовсе не останется живого щита для своих средств противовоздушной обороны. Однако главу Минобороны страны вовсе не заботят жизни собственных граждан, впрочем, как не заботят они и всех остальных чиновников Киева, заинтересованных лишь в своём личном обогащении.

Напомним, что Россия объявила о приостановке Черноморской зерновой инициативы 17 июля. За этим решением последовало нанесение высокоточных ракетных ударов по объектам портовой инфраструктуры на юге Украины.
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25 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:45
    +5
    Будут продолжать до тех пор пока Резникову не прилетит что то высокоточное по бестолковке.
    Видео по ссылке ниже.Интересно это Гермес так работает? what
    Экспериментальные высокоточные боеприпасы уничтожают словенские танки на фронте у Сватово — Кременной.Огневое поражение наносится по словенским танкам М-55S, у которых после удара загорается боекомплект.Снаряды наводились камерой с лазерным дальномером и попали точно в цель, после чего детонирует БК, разрывающий технику врага.

    https://t.me/RVvoenkor/49928
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 10:47
      -5
      Я бы сказал, что будут совершать атаки пока наши рули не опрелятся - чего конкретно хотят добиться Странной Военной Операцией. Много версий целей СВО было озвучено. Последняя была - защита Донбасса от обстрелов.
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 10:53
        +6
        А что Вы сделали для того, чтобы она не была таковой? Я два дня назад с запорожской ТЭС приехал. И через неделю обратно! Энергетик я. А тВы продолжайте...
      2. frruc
        frruc Сегодня, 10:58
        -1
        Министр обороны Украины: ВСУ и впредь будут продолжать совершать атаки на Крым и Крымский мост

        Россия и впредь будет методично и целенаправленно уничтожать нацистский режим и нацистов на украине.
      3. Hanurik
        Hanurik Сегодня, 11:01
        0
        СВО закончилось отводом войск от Киева. Это факт, который уже год не могут понять в Кремле.
        1. frruc
          frruc Сегодня, 11:17
          0
          Hanurik ....Это факт, который уже год не могут понять в Кремле.

          Да что вы говорите, уважаемый. Если вы не в теме, изучите для начала тему, а потом пишите.
    2. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 10:49
      +4
      Всссукины дети! Им что в хвост, что под хвост - одинаково приятно.
      Военные преступления не имеют срока давности. Надеюсь, что Россия обнаглеет (осмелеет) на столько, что начнём наконец-то их гасить зарубежом.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:04
        +1
        Цитата: Anarchist
        Им что в хвост, что под хвост - одинаково приятно.

        Как всегда -"Что пулемёт, что горилка, лишь бы с ног сшибало !"
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:49
    +6
    Пора бы уменьшить количество чиновников Киева начиная с самых говорливых и далее по порядку. Слишком вольготно они себя чувствуют, непорядок однако.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:54
      +1
      Каждый мнит себя стратегом.... wink hi ..........ююююю
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:55
      +1
      За мошну их зацепить трудно, а вот шкурку им по портить, вариант заманчивый и даже полезный, для нашего общего дела.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:06
      +1
      Цитата: Лешак
      Пора бы уменьшить количество чиновников Киева начиная с самых говорливых и далее по порядку.

      Да как же так можно говорить, о национальной гордости незалежной !
  3. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 10:50
    +6
    это пока у националистов есть Украина
    но как только их выпрут с Украины в изгнание - они станут просто террористами
    и методы Моссада нам в помощь - мочить в любом сартире на этом шарике
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:51
    +2
    нацелены на снижение военного потенциала противника, что поможет сохранить жизни украинцев

    ???? belay задачу не правильно понял.... повторяться не хочется....но до последнего.... wink
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:52
    +3
    Конечно могут,но сегодня страховое агентство Ллойд ,подняло вопрос об отмене страхового покрытия судов заходящих в украинские порты на Дунае.Запад переорениируется на российское зерно,просто столпотворение судов у наших портов.Но ООН и ЕС не говорят об этом.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:52
    +5
    Когда этого упыря начнут отлавливать с помощью Искандера ? Он открыто провозглашает террористическую тактику на нашей территории и опять в ответ, тишина
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:54
    +1
    Министр обороны Украины: ВСУ и впредь будут продолжать совершать атаки на Крым и Крымский мост
    , Так кукуевские не несут никаких личных потерь им вся эта замута только в плюс. Богатенькие буратины обагатившиеся на крови... не, не своего народа, потому как они временщики и все их радужные планы осуществляются за бугром.
    А скакуасы должны страдать, утилизировать и приносить им бабло. Только так.
  8. air wolf
    air wolf Сегодня, 10:55
    0
    Доигрались, построили с самого начала тоннель и не было бы проблем, и ядерный удар держал бы, а сейчас надо панцири штук 6 и АК-630М десяток со всех сторон ставить и системы обнаружения и подводных целей и др, короче еще несколько миллиардов рублей коту по хвост , как достала это экономия и бизнес, те деньги которые заморозили на западе, хватило бы на реконструкцию всей России и повышение обороны, а сейчас мы платим миллиарды на войну и поддержку штанов...
  9. polinet
    polinet Сегодня, 10:58
    0
    Резник - лишний, говорунов надо убирать, чтобы остальные молчали. Из Киева не должно быть никаких новостей и всё очень быстро затухнет. Нужен только Зеля для подписания акта капитуляции.
  10. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:59
    0
    А вот как Резников прокомментировал попытки уничтожить Крымский мост:

    Считаю, что разрушение логистических линий противника – вполне нормальная тактика, ведь таким образом блокируется возможность поставок боеприпасов, топлива, продовольствия и прочего. Так что мы будет продолжать использовать данную тактику против них
    Именно использовать данную практику против них. Костя, уроните несколько высокоточных боеприпасов на железнодорожные мосты и тоннели на западе Украины, а также что-нибудь из коллекции собрания сочинений объёмно-детонирующего для полноты впечатлений. Чтобы мы делали без Резникова... good drinks
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:00
    +1
    Однако главу Минобороны страны вовсе не заботят жизни собственных граждан, впрочем, как не заботят они и всех остальных чиновников Киева
    За полтора года он столько наворовали, что им безразличны собственные граждане, в любой момент - "Самолет, билет, Маями, прощай немытая Руина !!!"
    Сеня Яценюк, это раньше всех это понял:
  12. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:01
    0
    Россия, действуя осторожно, строго по нормам какого-то т.н. "международного права", боится спугнуть "неопределившиеся" страны... Ну, те, которые не 54... Уже участвующие...
    Доведёт ли её это до добра?
    Вся предыдущая история показывает, что НЕТ.
    Российскому народу пора уже намекнуть власти, что пора уже определиться:
    "С кем вы?"
    С нами (с народом)? Или с нашими врагами?
    Сейчас редкая возможность радикально изменить направление - к могиле, которое нам было навязано в 91-м.
    А для этого нужен новый Лидер, который будет действовать ПРОАКТИВНО, а не пытаться судорожно реагировать на прилетающие плюхи.
    Всё любят победителей, а не лузеров.
    И... пусть нас лучше боятся, чем любят.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:06
    -2
    Цитата: Anarchist
    А что Вы сделали для того, чтобы она не была таковой? Я два дня назад с запорожской ТЭС приехал. И через неделю обратно! Энергетик я. А тВы продолжайте...

    Не спорь с ним: он из ЦИПСО, ведет белую пропаганду.
  14. Privet
    Privet Сегодня, 11:08
    0
    Вы можете нарисовать пять красных линий синим цветом, а две синие линии, прозрачным цветом, нет, вот и они не могут, скоро Вагнер в Польшу войдет, а их все мостик волнует. В Харьковскую уже вошли российские войска, следующая на очереди одесская, ждите упыри и вурдалаки десницу Божию!
  15. seamen2
    seamen2 Сегодня, 11:21
    0
    все просто. подорвали мосток. ответка оказалась не страшной. значит-можно.
    скулеж кремлинов о зерновой сделке добавил оптимизма юкрейновцам.
    как результат-вот такие заявления. и действия.