Все эти цели являются официальными, в то время как удары, наносимые нашими войсками, нацелены на снижение военного потенциала противника, что поможет сохранить жизни украинцев

Считаю, что разрушение логистических линий противника – вполне нормальная тактика, ведь таким образом блокируется возможность поставок боеприпасов, топлива, продовольствия и прочего. Так что мы будет продолжать использовать данную тактику против них

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что ВСУ и в дальнейшем будут осуществлять атаки на Крым и Керченский мост. Об этом глава украинского оборонного ведомства рассказал в беседе с телеканалом CNN.Вот что он высказал по этому поводу:А вот как Резников прокомментировал попытки уничтожить Крымский мост:На самом деле, спасти жизни украинских граждан могло бы перемещение систем ПВО за пределы городов с тем, чтобы украинские бойцы были лишены возможности запускать свои ракеты, которые в этом случае буквально падают на головы мирных людей. Но это значит, что у ВСУ вовсе не останется живого щита для своих средств противовоздушной обороны. Однако главу Минобороны страны вовсе не заботят жизни собственных граждан, впрочем, как не заботят они и всех остальных чиновников Киева, заинтересованных лишь в своём личном обогащении.Напомним, что Россия объявила о приостановке Черноморской зерновой инициативы 17 июля. За этим решением последовало нанесение высокоточных ракетных ударов по объектам портовой инфраструктуры на юге Украины.