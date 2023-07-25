WSJ: Россия одержала победу над западными сырьевыми санкциями

Похоже на то, что Запад терпит сокрушительное поражение от России на сырьевых рынках. Несмотря на установленные «Большой семеркой» ограничения цен на нашу нефть, так называемый «ценовой потолок», стоимость барреля российской марки Urals уже значительно «перевалила» за отметку в 60 долларов.О самом негативном для Запада, но, справедливости ради, стоит отметить, что ожидаемом сценарии пишет The Wall Street Journal.В материале говорится, что Россия попросту проигнорировала западные санкции и продолжает получать сверхдоходы от сырьевого экспорта. В свою очередь, как пишут авторы статьи, это позволяет Москве не только удерживать наплаву экономику страны, но и продолжать спецоперацию на Украине.В то же время «ценовой потолок» наносит серьезный урон западным странам, в том числе и тем, которые его вводили. Так, большинство государств ЕС вынуждено закупать дорогую нефть из США, так как в ответ на вышеупомянутые ограничения президент РФ Владимир Путин запретил российским компаниям заключать контракты по заниженной цене.В свою очередь, Китай и Индия, наоборот стремительно наращивают объемы закупки российской нефти. При этом в случае с Нью-Дели де-юре не нарушаются западные санкции. Индийские компании заключают контракты на закупку нашего сырья по цене ниже «потолка», но затем доплачивают «за доставку». В связи с ростом цен на нефть эта как бы доплата становится всё больше.В конечном счете, в американском издании признают, что Россия на данный момент одержала победу над западными сырьевыми санкциями.Между тем корпорации из США также в убытке не остались, так как получают сверхприбыль от продажи нефти в Европу, которая присоединилась к антироссийским санкциям и теперь вынуждена закупать дорогое американское сырье.