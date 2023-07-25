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WSJ: Россия одержала победу над западными сырьевыми санкциями

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WSJ: Россия одержала победу над западными сырьевыми санкциями

Похоже на то, что Запад терпит сокрушительное поражение от России на сырьевых рынках. Несмотря на установленные «Большой семеркой» ограничения цен на нашу нефть, так называемый «ценовой потолок», стоимость барреля российской марки Urals уже значительно «перевалила» за отметку в 60 долларов.


О самом негативном для Запада, но, справедливости ради, стоит отметить, что ожидаемом сценарии пишет The Wall Street Journal.

В материале говорится, что Россия попросту проигнорировала западные санкции и продолжает получать сверхдоходы от сырьевого экспорта. В свою очередь, как пишут авторы статьи, это позволяет Москве не только удерживать наплаву экономику страны, но и продолжать спецоперацию на Украине.

В то же время «ценовой потолок» наносит серьезный урон западным странам, в том числе и тем, которые его вводили. Так, большинство государств ЕС вынуждено закупать дорогую нефть из США, так как в ответ на вышеупомянутые ограничения президент РФ Владимир Путин запретил российским компаниям заключать контракты по заниженной цене.

В свою очередь, Китай и Индия, наоборот стремительно наращивают объемы закупки российской нефти. При этом в случае с Нью-Дели де-юре не нарушаются западные санкции. Индийские компании заключают контракты на закупку нашего сырья по цене ниже «потолка», но затем доплачивают «за доставку». В связи с ростом цен на нефть эта как бы доплата становится всё больше.

В конечном счете, в американском издании признают, что Россия на данный момент одержала победу над западными сырьевыми санкциями.

Между тем корпорации из США также в убытке не остались, так как получают сверхприбыль от продажи нефти в Европу, которая присоединилась к антироссийским санкциям и теперь вынуждена закупать дорогое американское сырье.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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11 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:57
    +1
    ЕС за все заплатит с лихвой, и за газ, и за нефть, и за уголь.... К нему родному все обратно и вернется.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:04
      +2
      ЕС за все заплатит с лихвой, и за газ, и за нефть, и за уголь
      Цены на бензин и энергию в Европе уже вернулись к довоенным значениям.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:30
        0
        Цитата: Болторез
        Цены на бензин и энергию в Европе уже вернулись к довоенным значениям.

        У нас до СВО, бензин был около 1,10 евро, а уже три месяца держится 1,70 евро.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 11:39
          0
          У вас бензин по 110 рублей был, а теперь по 170? belay
    2. Умник
      Умник Сегодня, 11:22
      +1
      В итоге Европа дорого покупает спг и нефть у матрасов! Штаты красавчики разводят свои колонии по полной/!
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:58
    +1
    Европа, как контент породивший нацизм, фашизм и инквизицию должна понести наказание.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:58
    +1
    Между тем корпорации из США также в убытке не остались, так как получают сверхприбыль от продажи нефти в Европу, которая присоединилась к антироссийским санкциям и теперь вынуждена закупать дорогое американское сырье.
    . Дурень платит, если не дважды, то уж точно дороже того, как оно есть на самом деле.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:04
    0
    Российская экономика одержала победу только в объёмах экспорта, а не в цене.Всё сырьё в цене рухнуло по отношению к 2022г.Сейчас цены возвращаются из за спроса- запад это фиаско.Цены на биржах можно регулировать используя административный ресурс- но не годами.Капитализм он такой- ему прибыль нужна ,не в далёком будущем а сейчас.Друган в России загрузился удобрениями 75 000тонн и попёр ветром гонимый со скоростью 16 узлов,но точно не в Европу .
  5. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 11:22
    +1
    Стоимость нефти Urals на Лондонской биржи - это не стоимость по которой Россия продает нефть, это стоимость по которой условный Лондон покупает российскую нефть у условной прокладки Индии. Соответственно Россия Индии нефть продает дешевле.

    За январь-май 2023г. доходы бюджета снизились на 19% (к 2022г.). Нефтегазовые доходы снизились на 50% (ненефтегазовые выросли на 9%). В июне падение нефтегазовых доходов усилилось. Где здесь победа???
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:43
      0
      . Нефтегазовые доходы снизились на 50% (ненефтегазовые выросли на 9%).

      Так они снизились или выросли?
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:28
    0
    Между тем корпорации из США также в убытке не остались, так как получают сверхприбыль от продажи нефти в Европу

    Демократия и братская "солидарность" в действии. Халява покинула Европу.