Высокая ставка ЦБ – скорее тормоз, чем газ

Никто и не заметил
Ставку Центробанка, которую у нас вот уже несколько лет принято называть ключевой, подняли сразу на процент – до 8,5 процента впервые с осени прошлого года. Всё и всеми было принято как данность, поскольку радикальных перемен не случилось.
Деньги в России, как известно, расходятся по рукам отнюдь не по ставке и даже не по закону. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сделала в связи с повышением ставки ряд заявлений, в которых мало кому удалось отыскать хоть что-то новое.
Не менее дежурные комментарии по тому же поводу в профильной прессе можно вовсе не принимать в расчёт – массовый читатель с ней не знаком лет примерно пятнадцать. Уровень ставки, по которой должны, но вряд ли на самом деле кредитуются коммерческие банки, сейчас установлен не слишком высоко – 8,5 процента годовых.
Возможно, что это только пока, хотя острой необходимости в её резком подъёме по-прежнему нет. Плавно – это сколько угодно, а это «сколько» будет рекомендовано нашему ЦБ сами понимаете кем. А летнее повышение ключевой ставки Банка России при желании можно считать удачным имиджевым решением.
Можно даже принять завышенную ставку как позитив, точно так же за позитив сойдёт и связанный с этим рост процентов по вкладам. Но и та и другая оценка – это удел монетаристов. Нам же представляется, что если какой-то бизнес, не завязанный плотно на денежную власть, и развивается, то развивается, как и прежде, не благодаря, а только вопреки.
Приватизация – да или всё-таки NET?
Нет, разумеется, свою лепту, уж точно позитивную, вносит госзаказ, но драйверы роста надо искать всё же там, где влияние государства минимально. Однако не считайте последнюю сентенцию призывом к очередной волне приватизации.
Большой приватизации в нынешнем нашем положении допускать просто нельзя, поскольку она оттянет, и явно «не туда» остро необходимые в связи со СВО свободные ресурсы. Но и на таком фоне реализацию пакетов акций целого ряда предприятий, где доля государства избыточна и её снижение не грозит утратой контроля, мы считаем вполне обоснованным решением.
Лишние, и к тому же абсолютно свободные и вполне обеспеченные чем-то реальным, деньги сейчас казне совсем не помешают. Ведь ситуация с экспортом и импортом к лучшему не меняется, а расходы на СВО, о которых говорить и писать принято по минимуму, с каждым очередным кварталом скорее растут, чем снижаются.
Напомним, 2022 год был едва ли не самым худшим по импорту со времён Крымской весны, а на самом деле – чуть ли не с дефолта. Тогда ввоз в Россию товаров и оборудования упал сразу на 15 процентов. Сегодня наш Центральный Банк ожидает примерно 10-процентного роста импорта.
При этом ждать хотя бы сопоставимого роста экспорта не приходится. Сопоставимым с импортом этот показатель был тоже в минувшем году – 14,2 процента. Сейчас по всем признакам он может снизиться на 2,5 или даже на 5,5 процента. Тут всё зависит от сырьевой конъюнктуры, которая в последние две-три недели меняется вообще-то в нашу пользу.
Ждите новых санкций и... роста инфляции
Западным политикам, уже привыкшим диктовать своим экономистам самые нелепые решения, в связи с этим придётся в очередной раз поломать голову, что бы и кого бы ещё в России подвести под санкции. Санкции хотя бы какие-нибудь, конкретика в этом случае не важна, поскольку сейчас власть имущим куда важнее имиджевые игры.
С инфляцией же в России, как и по всему противостоящему ей лагерю и уж точно в «почти нейтральной» Турции, сегодня идёт какая-то странная возня. Тут уже не столько имиджевые игры, где и проиграть недолго, а совершенно отчётливая попытка загнать поглубже протестный потенциал, связав широкую публику по рукам и ногам сугубо материальными проблемами.
В России вряд ли кого-то вдохновляют сообщения о том, что продовольственная инфляция в странах Европы сейчас выше, чем в России. Что там с непродовольственной, и вовсе никого по большому счёту не волнует. Телевизоры и компьютеры, а ещё и айфоны чуть ли не подешевели и чуть ли не вдвое, что вам ещё надо? Вот только кому все они сегодня нужны?
Тем не менее прогнозы инфляции на конец 2023 года, сделанные нашими финансовыми ведомствами (тут и ЦБ РФ, и Минфин, и Минэкономразвития) практически идентичны. Речь идёт уже о 4,5–6,5 процентах, что делает ключевую ставку ЦБ РФ в 8,5 процента не просто необъяснимой, а скажем прямо – несуразной.
В Банке России, впрочем, признают, что, как минувшим летом, так и на данный момент, рост цен был существенно ниже его ожиданий, но соломку наперёд всё же подкладывают. В комментариях ЦБ так и сказано, что «во II квартале 2023 г. годовая инфляция (за последние 12 месяцев) достигнет минимума, после чего начнёт постепенно расти».
Откуда же тогда позитив?
Банкиры напоминают, что низкий летний рост цен ещё прошлого года вскоре в расчётах учитываться уже не будет. А параллельно с этим «увеличится инфляционное давление со стороны восстанавливающегося потребительского спроса».
Про восстановление потребительского спроса звучит, согласитесь, красиво, даже очень, да верится с трудом. Поэтому не можем не обратить внимания, какие факторы в ЦБ РФ считают позитивными, но разовыми.
Итак это, во-первых, «низкая инфляция в марте-апреле».
Во-вторых, «более длительное дезинфляционное (термин-то какой – Прим. авт.) влияние хорошего урожая 2022 года».
В-третьих, «снижение склонности к потреблению вследствие роста неопределённости» (ну как тут не согласиться – Прим. авт.).
И наконец, в-четвёртых, «продолжающаяся адаптация потребителей к изменению набора доступных импортных товаров долговременного пользования».
Обращает на себя внимание, что не самый негативный, а достаточно позитивный прогноз по росту цен был сделан финансистами при власти почти в унисон с решением ЦБ РФ по ставке, словно кому-то хочется раздеть потребителя догола, если не одним, так другим способом. Не получается с ценами, может, получится со ставками.
Только кто же в здравом уме станет кредитоваться по таким ставкам? Сделать или пополнить банковский вклад, конечно, было бы на таких условиях неплохо, да только коммерческие банки почему-то не очень торопятся повышать ставки вслед за ЦБ РФ.