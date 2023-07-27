Высокая ставка ЦБ – скорее тормоз, чем газ

Никто и не заметил

Приватизация – да или всё-таки NET?

Ждите новых санкций и... роста инфляции

Откуда же тогда позитив?

Ставку Центробанка, которую у нас вот уже несколько лет принято называть ключевой, подняли сразу на процент – до 8,5 процента впервые с осени прошлого года. Всё и всеми было принято как данность, поскольку радикальных перемен не случилось.Деньги в России, как известно, расходятся по рукам отнюдь не по ставке и даже не по закону. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сделала в связи с повышением ставки ряд заявлений, в которых мало кому удалось отыскать хоть что-то новое.Не менее дежурные комментарии по тому же поводу в профильной прессе можно вовсе не принимать в расчёт – массовый читатель с ней не знаком лет примерно пятнадцать. Уровень ставки, по которой должны, но вряд ли на самом деле кредитуются коммерческие банки, сейчас установлен не слишком высоко – 8,5 процента годовых.Возможно, что это только пока, хотя острой необходимости в её резком подъёме по-прежнему нет. Плавно – это сколько угодно, а это «сколько» будет рекомендовано нашему ЦБ сами понимаете кем. А летнее повышение ключевой ставки Банка России при желании можно считать удачным имиджевым решением.Можно даже принять завышенную ставку как позитив, точно так же за позитив сойдёт и связанный с этим рост процентов по вкладам. Но и та и другая оценка – это удел монетаристов. Нам же представляется, что если какой-то бизнес, не завязанный плотно на денежную власть, и развивается, то развивается, как и прежде, не благодаря, а только вопреки.Нет, разумеется, свою лепту, уж точно позитивную, вносит госзаказ, но драйверы роста надо искать всё же там, где влияние государства минимально. Однако не считайте последнюю сентенцию призывом к очередной волне приватизации.Большой приватизации в нынешнем нашем положении допускать просто нельзя, поскольку она оттянет, и явно «не туда» остро необходимые в связи со СВО свободные ресурсы. Но и на таком фоне реализацию пакетов акций целого ряда предприятий, где доля государства избыточна и её снижение не грозит утратой контроля, мы считаем вполне обоснованным решением.Лишние, и к тому же абсолютно свободные и вполне обеспеченные чем-то реальным, деньги сейчас казне совсем не помешают. Ведь ситуация с экспортом и импортом к лучшему не меняется, а расходы на СВО, о которых говорить и писать принято по минимуму, с каждым очередным кварталом скорее растут, чем снижаются.Напомним, 2022 год был едва ли не самым худшим по импорту со времён Крымской весны, а на самом деле – чуть ли не с дефолта. Тогда ввоз в Россию товаров и оборудования упал сразу на 15 процентов. Сегодня наш Центральный Банк ожидает примерно 10-процентного роста импорта.При этом ждать хотя бы сопоставимого роста экспорта не приходится. Сопоставимым с импортом этот показатель был тоже в минувшем году – 14,2 процента. Сейчас по всем признакам он может снизиться на 2,5 или даже на 5,5 процента. Тут всё зависит от сырьевой конъюнктуры, которая в последние две-три недели меняется вообще-то в нашу пользу.Западным политикам, уже привыкшим диктовать своим экономистам самые нелепые решения, в связи с этим придётся в очередной раз поломать голову, что бы и кого бы ещё в России подвести под санкции. Санкции хотя бы какие-нибудь, конкретика в этом случае не важна, поскольку сейчас власть имущим куда важнее имиджевые игры.С инфляцией же в России, как и по всему противостоящему ей лагерю и уж точно в «почти нейтральной» Турции, сегодня идёт какая-то странная возня. Тут уже не столько имиджевые игры, где и проиграть недолго, а совершенно отчётливая попытка загнать поглубже протестный потенциал, связав широкую публику по рукам и ногам сугубо материальными проблемами.В России вряд ли кого-то вдохновляют сообщения о том, что продовольственная инфляция в странах Европы сейчас выше, чем в России. Что там с непродовольственной, и вовсе никого по большому счёту не волнует. Телевизоры и компьютеры, а ещё и айфоны чуть ли не подешевели и чуть ли не вдвое, что вам ещё надо? Вот только кому все они сегодня нужны?Тем не менее прогнозы инфляции на конец 2023 года, сделанные нашими финансовыми ведомствами (тут и ЦБ РФ, и Минфин, и Минэкономразвития) практически идентичны. Речь идёт уже о 4,5–6,5 процентах, что делает ключевую ставку ЦБ РФ в 8,5 процента не просто необъяснимой, а скажем прямо – несуразной.В Банке России, впрочем, признают, что, как минувшим летом, так и на данный момент, рост цен был существенно ниже его ожиданий, но соломку наперёд всё же подкладывают. В комментариях ЦБ так и сказано, что «во II квартале 2023 г. годовая инфляция (за последние 12 месяцев) достигнет минимума, после чего начнёт постепенно расти».Банкиры напоминают, что низкий летний рост цен ещё прошлого года вскоре в расчётах учитываться уже не будет. А параллельно с этим «увеличится инфляционное давление со стороны восстанавливающегося потребительского спроса».Про восстановление потребительского спроса звучит, согласитесь, красиво, даже очень, да верится с трудом. Поэтому не можем не обратить внимания, какие факторы в ЦБ РФ считают позитивными, но разовыми.Итак это,«низкая инфляция в марте-апреле».«более длительное дезинфляционное (термин-то какой – Прим. авт.) влияние хорошего урожая 2022 года».«снижение склонности к потреблению вследствие роста неопределённости» (ну как тут не согласиться – Прим. авт.).И наконец,«продолжающаяся адаптация потребителей к изменению набора доступных импортных товаров долговременного пользования».Обращает на себя внимание, что не самый негативный, а достаточно позитивный прогноз по росту цен был сделан финансистами при власти почти в унисон с решением ЦБ РФ по ставке, словно кому-то хочется раздеть потребителя догола, если не одним, так другим способом. Не получается с ценами, может, получится со ставками.Только кто же в здравом уме станет кредитоваться по таким ставкам? Сделать или пополнить банковский вклад, конечно, было бы на таких условиях неплохо, да только коммерческие банки почему-то не очень торопятся повышать ставки вслед за ЦБ РФ.