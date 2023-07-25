Министр обороны РФ отправился с визитом в Северную Корею

Сегодня в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) отправилась официальная делегация Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет делегацию министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает российское военное ведомство.Министр обороны пробудет в Северной Корее с 25 по 27 июля. Генерал армии Сергей Шойгу примет участие в торжественных мероприятиях по случаю победы народа Северной Кореи в освободительной войне 1950-1953 годов. Напомним, что СССР и Китай приложили немало усилий для того, чтобы эта победа свершилась.В Минобороны РФ отмечают, что визит в Северную Корею главы российского военного ведомства будет способствовать дальнейшему укреплению военных связей между Москвой и Пхеньяном. Поездку Шойгу в Пхеньян уже рассматривают как свидетельство очередного важного этапа в развитии военного и военно-технического сотрудничества двух государств.Безусловно, не только и не столько присутствие на торжественных мероприятиях является главной целью визита российской военной делегации в Северную Корею. Но содержание переговоров с военным руководством КНДР, разумеется, никто разглашать не будет. Однако стоит напомнить, что Северная Корея – одно из немногих государств в современном мире, которое открыто и однозначно поддержало проведение специальной военной операции ВС РФ и полностью встало на сторону нашей страны.Западная пресса ранее строила догадки, что КНДР может оказывать России и определенную военную поддержку, например – поставляя боеприпасы для артиллерийских систем, которых у Пхеньяна очень много. Но Минобороны РФ такие предположения отвергает, да и у КНДР есть собственные серьезные проблемы, учитывая наращивание военной мощи США, Японии и Южной Кореи.