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Министр обороны РФ отправился с визитом в Северную Корею

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Министр обороны РФ отправился с визитом в Северную Корею

Сегодня в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) отправилась официальная делегация Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет делегацию министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает российское военное ведомство.


Министр обороны пробудет в Северной Корее с 25 по 27 июля. Генерал армии Сергей Шойгу примет участие в торжественных мероприятиях по случаю победы народа Северной Кореи в освободительной войне 1950-1953 годов. Напомним, что СССР и Китай приложили немало усилий для того, чтобы эта победа свершилась.

В Минобороны РФ отмечают, что визит в Северную Корею главы российского военного ведомства будет способствовать дальнейшему укреплению военных связей между Москвой и Пхеньяном. Поездку Шойгу в Пхеньян уже рассматривают как свидетельство очередного важного этапа в развитии военного и военно-технического сотрудничества двух государств.

Безусловно, не только и не столько присутствие на торжественных мероприятиях является главной целью визита российской военной делегации в Северную Корею. Но содержание переговоров с военным руководством КНДР, разумеется, никто разглашать не будет. Однако стоит напомнить, что Северная Корея – одно из немногих государств в современном мире, которое открыто и однозначно поддержало проведение специальной военной операции ВС РФ и полностью встало на сторону нашей страны.

Западная пресса ранее строила догадки, что КНДР может оказывать России и определенную военную поддержку, например – поставляя боеприпасы для артиллерийских систем, которых у Пхеньяна очень много. Но Минобороны РФ такие предположения отвергает, да и у КНДР есть собственные серьезные проблемы, учитывая наращивание военной мощи США, Японии и Южной Кореи.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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31 комментарий
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:03
    +3
    Прикупит там всякого, разного для борьбы с укронацистами, да и мы можем с ними поделиться, Искандеры с Ониксами им поставить...
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:09
      +3
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Прикупит там всякого

      В калибрах 122 и 152 мм... ага
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 11:12
        +5
        таки ДА! И это в прямых интересах КНДР вывалить на наш фронт "на утилизацию" старые запасы снарядов, получит взамен пшеницу и свинину, и сразу наладить обновление своих запасов БК, ну чтобы свеженькие лежали дальше, поновее.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:16
          -3
          Тут вчера статья,что мы теперь за месяц выпускаем всего самого разного как за прошлый год.Зачем нам старье оттуда?Или не все так однозначно? fellow belay
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:09
      +9
      Давно пора снимать санкции с КНДР и налаживать полноценное торговое и военно-техническое сотрудничество. Корея вполне может поставлять нам боеприпасы и вооружение, а мы им ресурсы и новейшие типы вооружений, чтобы Южная Корея прекратила свои поставки на Украину и занялась собственной обороной.
      А то и Второй Фронт можно открыть.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:16
        +3
        Да, дальнобойные артсистемы у КНДР очень даже неплохие.
  2. Invoce
    Invoce Сегодня, 11:05
    +3
    Может Шойгу С.К. не самый лучший переговорщик, но с ним, вероятнее всего, поехали совсем не туристы, вернее не Туристы, а Специалисты. Наверное результат поездки увидим очень скоро. Возможны контракты на поставку военной техники в Северную Корею... Корея сформирует корпус высокомотивированных солдат, для приобретения опыта боевых действий с амерами на одном из участков СВО... Сотрудничество - это всегда хорошо... и плохо для тех, кто не сотрудничает
  3. frruc
    frruc Сегодня, 11:05
    +1
    Генерал армии Сергей Шойгу примет участие в торжественных мероприятиях

    Это, конечно, хорошо. А санкции с С. Кореи Россия официально сняла ?
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 11:11
      +2
      Цитата: frruc
      Генерал армии Сергей Шойгу примет участие в торжественных мероприятиях

      Это, конечно, хорошо. А санкции с С. Кореи Россия официально сняла ?

      А Россия присоединялась к санкциям против С.Кореи? Наверное только в части не распространения ОМП. Хотя мир изменился. Амеры вводят санкции каждым месяц, со скоростью печатанья своих денег для нужд ВСУ.. Что нам мешает поступать так же.. Водить против шайки сторонников ЛГБТ и снимать их с тех, с кого посчитаем нужным
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:19
      +1
      А КНР пытается снять санкции- которые в СБ ООН вводил единогласно?Не так это всё просто закручено, как вам кажется.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:05
    +1
    У меня бы морда треснула от стыда...
    Как можно ехать в гости, не отказавшись предварительно от санкций?!
    Как-то это... не по нашему...
    Разве, что только, спустившись с трапа, встать на колени и попросить прощения.
    А потом уже... может быть... если простят... сесть за праздничный стол.
    1. yuliatreb
      yuliatreb Сегодня, 11:09
      -2
      Не переживайте уважаемый, у Шойгу она не треснет, хотя давно уже пора.
    2. Трус
      Трус Сегодня, 11:10
      -2
      А в то на чём держится ваша морда, не пришла простая мысль, что раз визит согласован, то КНДР глубоко плевать на эти санкции?
  5. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 11:07
    +3
    Оттуда он должен приехать с сотнями эшелонов со снарядами и добровольцами.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:09
      +2
      Оттуда он должен приехать с сотнями эшелонов
      А туда- хотя бы с двумя-тремя эшелонами зерна.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:11
      -3
      Ну со снарядами понятно, сбылась мечта Пригожина, а вот добровольцы это как? У нас что среднеазиатов не хватает?
      1. KCA
        KCA Сегодня, 11:20
        +4
        Сравнивать неграмотных детей гор и пустынь с добровольцами, отслужившими 25 лет срочной службы в армии КНДР это как-то как-то
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 11:29
        +2
        среднеазиатов не хватает?
        Они больше в чайханах и на рынках оборону держат.
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:08
    -1
    Сегодня в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) отправилась официальная делегация Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет делегацию министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает российское военное ведомство.
    Неужели на допрос американского солдата-перебежчика Трэвиса Кинга?! Да ипотом в МО РФ всё и так в полном порядке нет никаких важных задач с личным участием министра обороны, в войсках царит Инь и Янь wassat request
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:09
    +2
    Шойгу поехал в КНДР обсудить с Обожаемым Ким Чен Ыном судьбу беглого американского солдата. laughing Сейчас в ООН визгу будет,а как же санкции.Этот визит явно согласовался с КНР,тем санкции против них не нужны.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:32
      0
      Может он поехал чисто проконсультироваться ? laughing
      Тов. Ын так то теперь генералиссимус, и уж амеров то точно не боится...
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:09
    -1
    Когда чиновники России санкции снимут с Северной Кореи...а то как то нехорошо получается.
    Пора кончать с этим двуличием.
  9. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 11:10
    +2
    А мечтаю увидеть где нибудь северокорейские ЧВК, например в Сирии. Где надо опустить Эрдогана в Идлибе. Или США с его курдскими сателлитами в Заефратье.

    Пусть у Турции голова болит как поддерживать Украину и пускать северную Европу в НАТО. И удержать Идлиб.
    И у США пусть болит, как объяснять что американцы гибнут в Сирии от корейцев.

    Может тогда прыть на Украине помогать сдуетмя немного.

    КНДР нуждается в деньгах. И в нефти. А услуги ЧВК хорошо оплачиваются.
  10. Романенко
    Романенко Сегодня, 11:15
    -3
    Для поездки на разного роде праздничные мероприятия у нас в правительстве более чем достаточно, а вот на передок никто что-то не спешит, хотя кому кому, а уж министру обороны сам Бог велел держаться поблизости, тем более, что ситуация там еще пока спорная.
  11. svp67
    svp67 Сегодня, 11:22
    +3
    Сегодня в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) отправилась официальная делегация Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет делегацию министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
    Серьезный "сигнал" от нашей страны. Особенно на фоне захода американских ПЛАРБ в южно-корейские порты.
  12. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 11:23
    -1
    там его и оставили навсегда... он бы и партизанские деревни отгрохал, форты бы окучил...
  13. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 11:26
    -1
    А вот эта новость оччччень интересная. Не уже ли наши начальники начали думать головой,а не кошельком?
  14. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 11:31
    0
    по случаю победы народа Северной Кореи в освободительной войне 1950-1953 годов

    ??? Впервые слышу, что в этой войне кто-то победил, фраза корейский сценарий" стала крылатой. Формально война вообще продолжается.
  15. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 11:32
    -1
    Идет Сво, а министр по заграницам. Сим победиши.
  16. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:33
    0
    Шойгу? Туда бы делегацию с Пригожиным, Стрелком и Поповым во главе послать. Был бы результат.
  17. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:39
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Тут вчера статья,что мы теперь за месяц выпускаем всего самого разного как за прошлый год.Зачем нам старье оттуда?Или не все так однозначно? fellow belay

    Ждём вашего следующего комментария, типа "не все так однозначно, потому что...".