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Ходаковский: Борьба за небо и борьба за дальности сейчас в приоритете в зоне спецоперации

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Ходаковский: Борьба за небо и борьба за дальности сейчас в приоритете в зоне спецоперации

В зоне специальной военной операции происходит не только прямое вооруженное столкновение между российской и украинской армиями. Россия и Украина, а точнее – стоящий за ней Запад, конкурируют в вопросах вооружений, военной техники, различных технических средств. Это следует и из последнего поста заместителя начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) полковника Александра Ходаковского.


Как отмечает экс-командир «Востока», в настоящее время на фронте происходит, по выражению его знакомого, «мелкая моторика». И Россия, и Украина запускают в небо разнообразные дроны, а также тестируют средства борьбы с этими дронами.

Борьба за небо и борьба за дальности сейчас в приоритете. Небо кишит изделиями разного формата, пытающимися разведать или прикончить всё, что стоит или движется

- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.

По словам офицера, российская сторона тестирует и изучает характеристики средств поражения и разведки, вносит изменения в технические составляющие, проводит подготовку операторов БПЛА. Тем же самым заняты и украинские военные.

Однако Украина (точнее – Запад) переигрывает Россию пока в одном – в точности используемых средств поражения. Дальность у западных орудий тоже традиционно выше. Если в беспилотной авиации России уже удалось добиться определенного превосходства над украинской стороной, то в вопросах тяжелой артиллерии все не так просто. За недели и месяцы сложившуюся в промышленности ситуацию не изменить, хотя и над этим аспектом наша страна сейчас тоже работает.
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5 комментариев
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  1. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 11:16
    -1
    Как-то уж много стало Ходаковского, прямо в любой теме он специалист...
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 11:18
      +1
      Как-то уж много стало Ходаковского, прямо в любой теме он специалист...

      Ну об этой проблеме теперь уже и Ходаковский знает.
  2. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 11:19
    -2
    Ну как бы у нас ВПК и не готовился к такой войне с продвинутым противником, думали "уроним им спутники - никакой связи, разведки, gps наведения и пр.наворотов", никто даже не рассматривал ограниченные (нами же) боевые действия, которые из-за такой недальновидности нашего планирования МО РФ принесут нам такие людские и технические потери! Думать надо башкой о грядущей войне, а не как бюджет реализовать и под него заводить нужных людей.
    А в БОЛЬШОЙ войне мы конечно их уроем, уроним им спутники и буем сбивать лучшими в мире ПВО всё, что летает и наводит и нечем будет НАТО даже бригадой управлять, не говоря о взводе.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:31
      +1
      Наш правящий класс не ожидал такой подлости, что его не признают равным себе в золотом лярде и более того, ещё придётся отстаивать свой капитал в войне да ещё перекрасившись в патриоты. Остальное это уже следствие.
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 11:24
    0
    Однако Украина (точнее – Запад) переигрывает Россию пока в одном – в точности используемых средств поражения. Дальность у западных орудий тоже традиционно выше. Если в беспилотной авиации России уже удалось добиться определенного превосходства над украинской стороной


    Мне одному кажется противоречие???