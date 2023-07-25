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«Ресурсов достаточно»: глава Минфина России озвучил размер дефицита бюджета

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«Ресурсов достаточно»: глава Минфина России озвучил размер дефицита бюджета

Глава Минфина России Антон Силуанов озвучил размер дефицита бюджета страны. По его словам, к концу текущего года он составит примерно 2-2,5 процента ВВП, или около девяти триллионов рублей.

Такую цифру чиновник озвучил во время интервью журналистам газеты «Аргументы и Факты».

Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план

- утверждает Силуанов.

Это приблизительный расчет, более точные цифры станут известны в течение второго полугодия.

Он прогнозирует, что данный показатель будет постепенно снижаться и к 2025 году достигнет 0,7 процента.

И хотя в бюджете наблюдается небольшой дефицит, чиновник утверждает, что ресурсов у правительства достаточно. Оно способно закрывать не только плановые потребности, но и выделять средства на непредвиденные расходы.

Министр финансов сообщил, что правительство ускорило выполнение бюджета в самом начале года. Оно совершило некоторые авансовые платежи, которые были запланированы, но обычно производятся к концу года. По его мнению, это создало у некоторых граждан иллюзию резкого увеличения бюджетного дефицита, которого в реальности не было.

Силуанов сообщил, что покрываться он будет за счет заемных средств.

Ранее министр заявлял, что в этом году возможно изменение дефицита бюджета как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Но насколько велики могут быть такие отклонения, он не уточнил.

В январе-феврале бюджетный дефицит составлял 2,58 триллиона рублей.
Использованы фотографии:
Министерство финансов РФ
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:13
    -2
    Силуанов только смотри не обмани,СВО требует огромных денег Есть вариант ,как Великую Отечественную,но это надеюсь не наш метод.
    1. Умник
      Умник Сегодня, 11:19
      +3
      Это тот силуанов что с зарплатой в 1.4 млн рублей?
  2. Мореход
    Мореход Сегодня, 11:15
    +5
    Опять за счёт населения поправили показатели, да с Набиуллиной подогрели валютных спекулянтов. Страх возмездия за потерянные резервы уже испарился.
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 11:18
    +1
    Жить не по средствам - можно!! Но не долго
  4. Million
    Million Сегодня, 11:20
    +3
    Силуанову сложно поверить.Впрочем,как и ...
  5. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 11:28
    +1
    Какая-же у него противная рожа. Прямо написано на ней - ВОР! Так и хочется в неё плюнуть (а лучше сапогом по ней ---ть).