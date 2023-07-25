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Минобороны РФ: Корабль «Сергей Котов» уничтожил атаковавшие его украинские морские дроны

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Минобороны РФ: Корабль «Сергей Котов» уничтожил атаковавшие его украинские морские дроны

Патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота ВМФ России был атакован морскими беспилотными аппаратами. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


По информации военного ведомства, атака против российского корабля была совершена в 370 километрах к юго-западу от Севастополя. Корабль выполнял на данном участке акватории задачи по контролю за судоходством в Черном море.

Вероятно, в командовании украинских военно-морских сил рассчитывали причинить вред российскому кораблю, но «Сергей Котов» уничтожил атаковавшие его украинские морские дроны. Как сообщает Минобороны России, беспилотные катера были уничтожены огнем из штатного вооружения патрульного корабля на расстоянии 1000 и 800 метров.

Напомним, что патрульный корабль «Сергей Котов» был принят в состав Черноморского флота РФ в июле 2022 года. Он является четвертым кораблем в серии проекта 22160. Корабль был спроектирован и создан с применением модульной концепции вооружения, он предназначен для обеспечения безопасности морской экономической зоны, обороны района базирования.

Корабли данного типа вооружены универсальной артиллерийской установкой АК-176МА, имеют на вооружении два дистанционно-управляемых гранатомета ДП-65 и два 12,7 мм пулемета «Корд», два ручных противодиверсионных гранатомета ДП-64, есть возможность размещения и другого вооружения. Поэтому не удивительно, что корабль не стал «добычей» для украинских морских беспилотников, а сам их благополучно уничтожил.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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14 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:22
    +8
    Значит не все цели поражены в Одессе и Очакове. Разведке работать и работать.
    1. Умник
      Умник Сегодня, 11:26
      +1
      Интересно почему беспилотники типо торпеды не придумали? Метра 2 под водой бы шла и не отбились бы
      1. ОлегEKB
        ОлегEKB Сегодня, 11:28
        +4
        Цитата: Умник
        Метра 2 под водой бы шла


        тогда бы она не видела где цель, потому что цель тоже двигается
      2. Путник_2
        Путник_2 Сегодня, 11:30
        +1
        Красава! Значит, по твоему, ныне существующие и ранее существовавшие торпеды имеют пилота? Молодец!
      3. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 11:34
        0
        Зачем придумывать, когда есть обычные классические торпеды?

        Беспилотники для моря хороши в конкретных ситуациях. И в строго определенных условиях.
      4. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 11:40
        +1
        Путаете управляемые катера - брандеры и торпеды. Это - различное оружие и применяется по разному. Для атаки из-под воды существуют торпеды.
      5. stankow
        stankow Сегодня, 11:42
        0
        Зти дивайсьi видеокамерий оператором наводятся. А под водой ниче не видно. И Старлинк не работает.
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 11:31
      0
      Цитата: Uprun
      Значит не все цели поражены в Одессе и Очакове. Разведке работать и работать.

      А на хохляцких берегах деньги не считают видать ? Сколько стоит этот беспилотник, его снаряжение, запуск из определённой точки, т.е. ещё и доставка, сопровождение и попытки атаковать ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ ?! Типа богатые ? Ну-Ну...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:23
    0
    Подтверждается ,когда маринтрафик начинает чудить с позиционированием судов в Чёрном море обязательно что то происходит.Мои наблюдения.
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 11:23
    +4
    Ну и хорошо, 7 футов под килем кораблю!!
  4. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 11:24
    +3
    Значит надо разгромить Рени и Измаил окончательно, затопить несколько судов посреди обмелевшего фарватера Дуная и вся "тусовка" судов уйдёт в Румынию.
  5. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 11:25
    +3
    Круто! Теперь найти откуда запущены и уничтожить! Или это другое?
  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 11:28
    +3
    Молодцы ребята,что дроны уничтожили, все-таки очень непростая цель, дай Бог и дальше так. А вот откуда эта дрянь в зоне патрулирования - вопрос непростой, не думаю, что при атаке на корабль,особенно такой малотоннажный и негабаритный как Сергей Котов, дроны способны действовать в автоматическом режиме при помощи ИИ, без целеуказаний и корректировки.
    Значит, что-то там висело сверху, или маячило в пределах видимости по горизонту.
    А это или MQ-9 или "зерновоз", напрашивается вывод, а не пора ли эти пункты управления сбивать и топить?
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:31
    +1
    Так держать!..........................