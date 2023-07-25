В Киеве заявили о «частичном успехе ВСУ» южнее Клещеевки и одновременно о контратаках ВС РФ сразу на трёх направлениях в районе Артёмовска

Украинские войска продолжают попытки вклиниться в оборону ВС РФ в районе Артёмовска. С этой целью на данное направление перебрасываются резервные подразделения – уже из тех, которые должны были ещё в июне «осуществить полное окружение Бахмута».Закончился июнь, подходит к концу уже и июль, от Зеленского западные спонсоры требуют «перемог», а потому в бой и бросаются новые и новые подразделения. Всё по «заветам» Блинкена, который прямо заявил, что НАТО поставило Украине «всё то, что необходимо для успешного контрнаступления» и что успех может появиться, когда в бой будут направлены «все подготовленные бригады». Таких бригад, по разным данным, от 12 до 14, из них Украина уже потеряла, по самым скромным оценкам, четыре.Сегодня украинский генеральный штаб решил опубликовать заявление о «частичном успехе» после ввода в бой резервов к югу от Бахмута (Артёмовска).Официальный представитель ГШ ВСУ Андрей Ковалёв заявил о том, что российские подразделения якобы отошли с позиций в районе Андреевки, что к югу от Клещеевки.Что именно ГШ ВСУ определяет как «район Андреевки», не уточняется. Информация от украинского генштаба не подтверждается ни российскими военкорами, ни Минобороны РФ.В то же время ГШ ВСУ сообщает, что российские войска контратаковали сразу на трёх направлениях в районе Бахмута (Артёмовска). Это направление к западу от Клещеевки, к югу от Ивановского (Красного), а также северо-западнее Орехово-Васильевки – в направлении на Славянск. Утверждается, что якобы все попытки контратак отбиты. При этом в ГШ ВСУ, видимо, забыли о том, что буквально пару недель назад рапортовали о полном контроле на участке Орехово-Васильевка - Дубово-Васильевка. Теперь выясняется, что северо-западнее Орехово-Васильевки есть российские войска. Получается, что либо никакого контроля над этим участком у ВСУ не было, либо ВС РФ добились успехов в ходе предыдущих контратак.