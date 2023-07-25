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В польском городе Легница будет сформирован четвертый батальон 16-й Нижнесилезской бригады территориальной обороны

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В польском городе Легница будет сформирован четвертый батальон 16-й Нижнесилезской бригады территориальной обороны

Польские власти продолжают политику тотальной милитаризации страны, объясняя необходимость ее проведения тем, что после победы над украинской армией Россия всенепременно двинется дальше и нападет как минимум на Прибалтийский страны, ну и, естественно, на Польшу. Такую позицию Варшавы охотно поддерживают в Вашингтоне, где понимают, что после краха киевского режима нужен будет новый противовес Москве на востоке Европы.


Не скрывает польское руководство и намерений по захвату западных территорий Украины, откровенно ностальгируя об имперских амбициях восстановления Речи Посполитой. Тем более что президент Зеленский открыто проводит политику ополячивания страны.

Помимо увеличения присутствия контингента НАТО в стране, Варшава поднимает расходы на оборону, наращивает количество военнослужащих в национальной армии и создает дополнительные отряды территориальной обороны. Польский журнал Polska Zbrojna пишет, что в западном городе Легница в ближайшее время будет сформирован четвертый батальон 16-й Нижнесилезской бригады теробороны.

Соответствующий документ подписали накануне в присутствии маршала Сейма Республики Польша Елизаветы Витек и министра национальной обороны Мариуша Блащака командующий войсками теробороны (WOT) Мацей Клищ и глава особой экономической зоны Легница (LSSE) Пшемыслав Иджек. Кроме того, в городе будет начато строительство учебно-тренировочной базы для подразделений ТрО.

Легницкая особая экономическая зона имеет недвижимость и возможности для строительства казарм, и польская армия окупит эти инвестиции в течение нескольких лет. Это ускорит наши действия по общей безопасности

— заявил на церемонии подписания документа о создании нового подразделения теробороны министр обороны Польши.

Маршал Елизавета Витек, в свою очередь, подчеркнула, что без солдат WOT «трудно представить повседневную жизнь, особенно в вопросах безопасности». Она призвала местных жителей активно записываться в ряды теробороны, назвав такой шаг отличной инвестицией в свое будущее.

Служба в польской армии — это хороший старт и возможность инвестировать в свои навыки. Это также инвестиции в безопасность Польши

— поддержал маршала министр обороны.

Идея формирования подразделения теробороны в Легнице возникла в 2022 году. Министр обороны Польши подчеркнул, что подобные отряды активно формируются и в других регионах страны, в первую очередь вблизи с российской и белорусской границами. В настоящее время в составе 16-го батальона WOT уже насчитывается 1814 солдат, однако до последнего времени они дислоцировались в другом регионе Польши. Его командование и 161-й батальон легкой пехоты дислоцированы во Вроцлаве, 162-й батальон легкой пехоты — в Глогове, а 163-й Судетский батальон легкой пехоты — в Валбжихе.

Теперь, подчеркнул Блащак, солдаты будут расквартированы в родном городе. В дальнейшем планируется строительство еще одного учебно-тренировочного центра в Легнице и дальнейший набор местных жителей в подразделения WOT.
Использованы фотографии:
Сайт Войска Польского
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:54
    0
    У маршала сейма походу работы выше крыши........ , а еще говорят, что у нас бюрократов много.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 12:58
      +1
      Интересно, а автор статьи действительно считает, что сегодня существует возможность разгрома ВСУ? request
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:56
    -2
    Ну...как говорится... пухом им нижнесилезская земля...
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 11:56
    -1
    Создан новый объект - нанесена новая цель, всего и делов то...
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 11:59
      0
      Да оно то, конечно, так, но их же ж всех потом хоронить где-то надо...
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:00
    +2
    после победы над украинской армией Россия всенепременно двинется дальше и нападет как минимум на Прибалтийский страны, ну и, естественно, на Польшу

    Дрожите отчетливей! wassat
  5. bober1982
    bober1982 Сегодня, 12:01
    +5
    Не Легница,а Лигниц (немецк.)
    Сталин подарил полякам немецкий город,местное германское население поляки выгнали из города.
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 12:09
      +2
      А что Шольц? Не хотел бы он войти в историю как "Собиратель"?
      Хотя... О чём это я?..
      Он же уже. Вошёл.
      Теперь не по гроб не отмоется.
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 12:38
      0
      Чет сидел и название города крутилось в голове , откуда знакомо и тут всплыло , а не там ли татары ( которые еще и монголы ) воинство европейское покрошили . Или память подводит или все таки смысловое местечко для европцев?
      1. bober1982
        bober1982 Сегодня, 13:01
        0
        Цитата: сайгон
        название города крутилось в голове , откуда знакомо

        Кто проходил службу в СГВ - город знаковый,располагался штаб Группы
  6. Orso
    Orso Сегодня, 12:19
    +2
    "Как вы яхту назовете, так она и поплывет". Ну что ж, готовься 16-я Нижнесилезская бригада территориальной обороны защищать "свою" территорию от исконных владельцев.
  7. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 12:55
    -1
    А оружие польской теробороне положено, или как у нас: представьте, что эта палка - автомат?
  8. Комментарий был удален.