Легницкая особая экономическая зона имеет недвижимость и возможности для строительства казарм, и польская армия окупит эти инвестиции в течение нескольких лет. Это ускорит наши действия по общей безопасности

Служба в польской армии — это хороший старт и возможность инвестировать в свои навыки. Это также инвестиции в безопасность Польши

Польские власти продолжают политику тотальной милитаризации страны, объясняя необходимость ее проведения тем, что после победы над украинской армией Россия всенепременно двинется дальше и нападет как минимум на Прибалтийский страны, ну и, естественно, на Польшу. Такую позицию Варшавы охотно поддерживают в Вашингтоне, где понимают, что после краха киевского режима нужен будет новый противовес Москве на востоке Европы.Не скрывает польское руководство и намерений по захвату западных территорий Украины, откровенно ностальгируя об имперских амбициях восстановления Речи Посполитой. Тем более что президент Зеленский открыто проводит политику ополячивания страны.Помимо увеличения присутствия контингента НАТО в стране, Варшава поднимает расходы на оборону, наращивает количество военнослужащих в национальной армии и создает дополнительные отряды территориальной обороны. Польский журнал Polska Zbrojna пишет, что в западном городе Легница в ближайшее время будет сформирован четвертый батальон 16-й Нижнесилезской бригады теробороны.Соответствующий документ подписали накануне в присутствии маршала Сейма Республики Польша Елизаветы Витек и министра национальной обороны Мариуша Блащака командующий войсками теробороны (WOT) Мацей Клищ и глава особой экономической зоны Легница (LSSE) Пшемыслав Иджек. Кроме того, в городе будет начато строительство учебно-тренировочной базы для подразделений ТрО.— заявил на церемонии подписания документа о создании нового подразделения теробороны министр обороны Польши.Маршал Елизавета Витек, в свою очередь, подчеркнула, что без солдат WOT «трудно представить повседневную жизнь, особенно в вопросах безопасности». Она призвала местных жителей активно записываться в ряды теробороны, назвав такой шаг отличной инвестицией в свое будущее.— поддержал маршала министр обороны.Идея формирования подразделения теробороны в Легнице возникла в 2022 году. Министр обороны Польши подчеркнул, что подобные отряды активно формируются и в других регионах страны, в первую очередь вблизи с российской и белорусской границами. В настоящее время в составе 16-го батальона WOT уже насчитывается 1814 солдат, однако до последнего времени они дислоцировались в другом регионе Польши. Его командование и 161-й батальон легкой пехоты дислоцированы во Вроцлаве, 162-й батальон легкой пехоты — в Глогове, а 163-й Судетский батальон легкой пехоты — в Валбжихе.Теперь, подчеркнул Блащак, солдаты будут расквартированы в родном городе. В дальнейшем планируется строительство еще одного учебно-тренировочного центра в Легнице и дальнейший набор местных жителей в подразделения WOT.