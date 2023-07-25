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Минобороны Польши решило провести замену «морально устаревшего» стрелкового оружия, включая снайперские винтовки

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Минобороны Польши решило провести замену «морально устаревшего» стрелкового оружия, включая снайперские винтовки

Несколько месяцев назад польское военное ведомство подписало контракт, согласно которому в войска должны поступить 250 снайперских винтовок Grot 762N. Кроме того, вдобавок к уже заключенному в 2020 году договору, польская армия должна дополнительно получить 88 000 автоматических карабинов Grot С16 FB-A2 калибра 5,56-мм.


В общей сложности Минобороны Польши намерено обеспечить поставку в войска 184 тысячи Grot С16 FB-A2, которые придут на смену АКМ и Beryl, а также 250 снайперских винтовок Grot 762N – на замену «морально устаревшим» советским СВД и их польской модификации СВД-М.

Заказ на 250 единиц снайперского оружия должен быть выполнен уже к концу июля 2024 года.

Grot 762N является разработкой польской компании Fabryka Broni «Lucznik» и Военного технологического университета. Оружие создано в двух вариантах, отличающихся длиной ствола – 40,64 см и 50,8 см.

Снайперская винтовка для польской армии разрабатывалась на основе вышеупомянутой Grot С16 FB-A2 и сохранила дизайн, а также преимущества «прародителя», такие как модульность, надежность и безопасность.

Grot 762N адаптирована под стандартные натовские патроны 7,62х51 мм. Ствол оружия оснащен трехкамерным дульным тормозом, но можно также использовать и глушитель.

Одной из особенностей винтовки является возможность смены стороны выброса гильзы, что делает оружие комфортным, как для правшей, так и для левшей.

Дальность прицельной стрельбы у Grot 762N достигает 1000 метров. Вес «короткоствольного» варианта не превышает 5,2 кг, а Grot 762N с длиной ствола в 508 мм – 6 кг.

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11 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:58
    +1
    Польша сама уже морально устарела.... пора с карты стирать..... wassat
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 12:28
      +1
      Пшеки всегда лезли и провоцировали, а потом получая люлей оказывались под тем на кого лезли...
      Пшеки, наши вечные враги
      Снова лезут с нами в передрягу
      Вроде бы они не дураки,
      Но опять затеивают драку…
      Ну не учит жизнь их ни чему,
      Да свою историю забыли -
      С кем-то спровоцировав войну,
      Проиграв её под ним и жили!!!

  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 11:59
    +7
    Никогда не понимал - чего такого типа "морально устаревшего" они все находят в СВД?? Надёжнейшая машинка, для своих задач - вполне точная, особенно с хорошим патроном. Ну а ежели ещё и обвес поменять - так вообще шикарно.

    1. Игорь Борисов_2
      Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:15
      0
      Согласен на все 100! Винтовка супер, в море спецназовцы давали пострелять по бутылкам, отличная машина....
      1. uav80
        uav80 Сегодня, 14:17
        0
        Ничего личного только бизнес, FN в своё время продавил патент на SCAR под полной переход польши под НАТОвские стандарты, откаты видимо были не хилые раз сборку даже разрешили полякам.
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 12:38
      +1
      Скорее всего с передачей остатков советского наследия, поляки перестанут производить патроны, запчасти и сами винтовки на своей территории. Есть стандартный патрон, есть стандартная модульная база в виде SCAR, почему бы и не перейти.
    3. Springrain
      Springrain Сегодня, 12:48
      0
      Данный обвес производится частной компанией и не закупается Минобороны
  3. Люмира
    Люмира Сегодня, 12:32
    +1
    Никакой электорат не догадается о причинах такого шага. Куда пойдём списанное? Укрепление польши или очередная помощь? Как все предсказуемо.
  4. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 12:51
    +1
    Год прожил в Гдыне, корабль стоял на ремонте. Выучил польский язык, с местными никогда проблем не было - только раз в кафе зацепились, причем из-за фильма "Четыре танкиста и собака". В кафе, которое было рядом покупали цветы официанткам на 8 марта, 1 мая....Или это их власть так переформатиловась или поляки реально отупели....
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:18
    0
    Дожили! На ВО начали перепечатывать рекламные статьи польской стрелковки!
    Наверное скоро дойдут и до перепечаток от "Миротворца"
    1. Иван Мак_2
      Иван Мак_2 Сегодня, 14:03
      0
      Цитата: Дилетант
      Дожили! На ВО начали перепечатывать рекламные статьи польской стрелковки!
      Наверное скоро дойдут и до перепечаток от "Миротворца"

      Надо быть в курсе военных новшеств противника. В своё время проморгали Хаймарсы, а ведь у нас ещё до СВО было время, чтобы и повторить саму ракету, и отработать противодействие.