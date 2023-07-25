Минобороны Польши решило провести замену «морально устаревшего» стрелкового оружия, включая снайперские винтовки

Несколько месяцев назад польское военное ведомство подписало контракт, согласно которому в войска должны поступить 250 снайперских винтовок Grot 762N. Кроме того, вдобавок к уже заключенному в 2020 году договору, польская армия должна дополнительно получить 88 000 автоматических карабинов Grot С16 FB-A2 калибра 5,56-мм.
В общей сложности Минобороны Польши намерено обеспечить поставку в войска 184 тысячи Grot С16 FB-A2, которые придут на смену АКМ и Beryl, а также 250 снайперских винтовок Grot 762N – на замену «морально устаревшим» советским СВД и их польской модификации СВД-М.
Заказ на 250 единиц снайперского оружия должен быть выполнен уже к концу июля 2024 года.
Grot 762N является разработкой польской компании Fabryka Broni «Lucznik» и Военного технологического университета. Оружие создано в двух вариантах, отличающихся длиной ствола – 40,64 см и 50,8 см.
Снайперская винтовка для польской армии разрабатывалась на основе вышеупомянутой Grot С16 FB-A2 и сохранила дизайн, а также преимущества «прародителя», такие как модульность, надежность и безопасность.
Grot 762N адаптирована под стандартные натовские патроны 7,62х51 мм. Ствол оружия оснащен трехкамерным дульным тормозом, но можно также использовать и глушитель.
Одной из особенностей винтовки является возможность смены стороны выброса гильзы, что делает оружие комфортным, как для правшей, так и для левшей.
Дальность прицельной стрельбы у Grot 762N достигает 1000 метров. Вес «короткоствольного» варианта не превышает 5,2 кг, а Grot 762N с длиной ствола в 508 мм – 6 кг.