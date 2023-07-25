В британской прессе: недалеко от Фукусимы выловили радиоактивно заражённую рыбу

Недалеко от японской Фукусимы выловили радиоактивно зараженную рыбу. Живший около атомной станции черный морской окунь содержал радиоактивного цезия-137 в 180 раз больше, чем допускается нормативами.
Об этом сообщает британская газета The Guardian, ссылаясь на данные оператора АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO).
Местная рыба оказалась радиоактивной, так как в ее составе содержалось 18 тысяч беккерелей опасного вещества на килограмм, в то время как, согласно японским нормативам, безопасной считается максимальная концентрация 100 беккерелей на 1 кг.
Как уточнили в британской прессе, окуня обнаружили неподалеку от места, куда выходили дренажные стоки с территории атомной станции. Туда сейчас стекает дождевая вода, перед этим попав на почву возле трех реакторов, которые расплавились во время аварии на станции. Затем зараженная вода попадает во внутренний волнолом. Из-за этого концентрация цезия-137 на дне в этом месте очень велика и составляет примерно 100 тысяч беккерелей, или в 1000 раз превышает норму.
Повышенное внимание мировой общественности к АЭС «Фукусима-1» начало проявляться с 2011 года, когда там произошла одна из крупнейших в истории человечества техногенных катастроф. Наибольшее беспокойство выражают прибрежные государства – соседи Японии – Южная Корея и Китай.
В частности, на прошлой неделе власти КНР приняли решение тщательно проверять на радиоактивность рыбу и морепродукты, закупаемые у японских компаний. А в китайском Гонконге даже грозят полностью запретить ввоз продовольственных товаров из десяти префектур Японии.