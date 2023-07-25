Военное обозрение
Войти Регистрация

В британской прессе: недалеко от Фукусимы выловили радиоактивно заражённую рыбу

51
В британской прессе: недалеко от Фукусимы выловили радиоактивно заражённую рыбу

Недалеко от японской Фукусимы выловили радиоактивно зараженную рыбу. Живший около атомной станции черный морской окунь содержал радиоактивного цезия-137 в 180 раз больше, чем допускается нормативами.

Об этом сообщает британская газета The Guardian, ссылаясь на данные оператора АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

Местная рыба оказалась радиоактивной, так как в ее составе содержалось 18 тысяч беккерелей опасного вещества на килограмм, в то время как, согласно японским нормативам, безопасной считается максимальная концентрация 100 беккерелей на 1 кг.

Как уточнили в британской прессе, окуня обнаружили неподалеку от места, куда выходили дренажные стоки с территории атомной станции. Туда сейчас стекает дождевая вода, перед этим попав на почву возле трех реакторов, которые расплавились во время аварии на станции. Затем зараженная вода попадает во внутренний волнолом. Из-за этого концентрация цезия-137 на дне в этом месте очень велика и составляет примерно 100 тысяч беккерелей, или в 1000 раз превышает норму.

Повышенное внимание мировой общественности к АЭС «Фукусима-1» начало проявляться с 2011 года, когда там произошла одна из крупнейших в истории человечества техногенных катастроф. Наибольшее беспокойство выражают прибрежные государства – соседи Японии – Южная Корея и Китай.

В частности, на прошлой неделе власти КНР приняли решение тщательно проверять на радиоактивность рыбу и морепродукты, закупаемые у японских компаний. А в китайском Гонконге даже грозят полностью запретить ввоз продовольственных товаров из десяти префектур Японии.
Использованы фотографии:
https://www.tepco.co.jp/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
51 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x
    al3x Сегодня, 12:39
    +11
    Япов надо кормить этой рыбой и поить водой, которую сливают. Первый стакан можно влить в глотку Гросси и накормить суши из местной рыбы.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 12:48
      0
      Мало японцам "уродцев" рожденных после Хиросимы и Нагасаки, решили по второму кругу всё повторить?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 12:51
        0
        Ладно бы над собой экспериментировали, не жалко, но к сожалению в этот раз они сами сознательно гадят мировому океану.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:17
      0
      Непонятно одно, почему российское Правительство набрало в рот воды и молчит по-поводу решения принятого Японией о сливе радиоактивной воды в океан, с одобрения МАГАТЭ?
    3. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 14:04
      +1
      Девочке Грете ещё можно предложить суши из этой рыбы
  2. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 12:43
    +3
    Не может быть! А кто это сделал?! Гринпис и иже с ними набрали в рот воду, как этот окунь... Все, что надо знать про эти подконтрольные кое-кому конторы.
  3. Vostok35
    Vostok35 Сегодня, 12:45
    0
    так и до Сахалина доплывет, хотя явно уже где то есть у нас))
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 13:20
      0
      Вроде как течения в другую сторону good
      И в той стороне большинство говорит на английском. Хотя пока доедет все-же капитально разбавится, на то и расчет был.
      А вот там, куда непосредственно сливают (труба всего 500м от берега), с нормами плохо все.
      1. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 14:18
        0
        Цитата: vadimtt
        Вроде как течения в другую сторону good
        И в той стороне большинство говорит на английском. Хотя пока доедет все-же капитально разбавится, на то и расчет был.
        А вот там, куда непосредственно сливают (труба всего 500м от берега), с нормами плохо все.

        Карта течений, надеюсь до американцев донесет, с Севера от Камчатки идет холодное Курильское течение, но лосось идущий на нерест, частью проходит мимо восточного побережья Японии, поднимается в южную часть Охотского моря.

        Рыба свежевыловленная, охлажденная или замороженная всегда перед разрешением на реализацию проверяется по трем основным показателям: органолептика, паразитология и радиология (на наличие предельно допустимых радиоактивных элементов).
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 12:45
    +4
    Радиоактивная рыба возле Фукусимы? Да не может быть! Где Грета Тумберг?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:53
      +3
      Цитата: Pharmacist
      Радиоактивная рыба возле Фукусимы? Да не может быть! Где Грета Тумберг?

      Нары шлифует, добесилась...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:25
        0
        Неужели в психушкв на принудительное лечение поместили?Одержимую гринПиссом
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 14:05
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Неужели в психушкв на принудительное лечение поместили?Одержимую гринПиссом

          А кто же ее посадит, ее же специально оттуда выпустили, как Аннулену и Лизу.
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:46
    +3
    Недалеко от японской Фукусимы выловили радиоактивно зараженную рыбу. Живший около атомной станции черный морской окунь содержал радиоактивного цезия-137 в 180 раз больше, чем допускается нормативами.

    Об этом сообщает британская газета The Guardian, ссылаясь на данные оператора АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO).
    Как странно, сам Гросси лично проверял АЭС Фукусима-1 всё же ведь в порядке... было. Кто кого обманывает?! Любопытно общее состояние воды и флоры морского дна в которой плавала выловленная рыба. Всю японскую рыбу перенаправлять в Италию на родину Гросси в качестве безвозмездной помощи. Сливаемая вода из АЭС Фукусима-1 чиста как слеза младенца хоть бери и стаканами пей... good drinks
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 13:15
      0
      в Италию на родину Гросси

      Гросси - аргентинец. А на счет радиоактивной рыбы в Италию - полностью согласен. А то нынешняя итальянская премьерша с украиной "уху ела-ела, но не доела". Может ей Х-суши помогут головой думать.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:17
      0
      Цитата: oppozite28
      сам Гросси лично проверял АЭС Фукусима-1 всё же ведь в порядке... было. Кто кого обманывает?!

      Цитата: oppozite28
      сам Гросси лично проверял АЭС Фукусима-1 всё же ведь в порядке... было. Кто кого обманывает?!

      Если британцы проверили, то уж они то хорошо знают кто такой Гросси.
      И что он может проверить, когда у него нет образования по специальности.
      По окончании школы будущий дипломат стал студентом Папского католического университета, где изучал политологию, затем получал образование в Высшем институте международных исследований Женевы, где в 1991 году стал обладателем магистерской степени в области международных отношений, а затем докторской степени по истории и международной политике.

      Вот такой он "сапожник, который пробует печи пироги", а по простому "международный болтун".
  6. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 12:46
    0
    Это другое, это чистая радиоактивная рыба. А не ваша грязная чернобыльская))) - где то взорвался либералка)))
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:48
    0
    Может и враньё,но в нашу пользу,для Европы цена на рыбу повысится для импортёров..После введения санкций и запретительных пошлин против наших рыбаков,норвежские рыбаки увеличили прибыль кратно,не увеличив вылов. wassat
    1. al3x
      al3x Сегодня, 12:55
      0
      Хотелось бы, чтобы внутри страны морская рыба стала доступнее. Но такого не будет, потому что у нас все потери компенсируются за счёт своего населения, поэтому цены только вверх.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:04
        +2
        Чтобы построить комбайн по уборке рыбы надо затратить сотни миллионов рублей ,зарплата рыбаков от 1500 $ в месяц ,топливо ,сетематериалы - они стоят огромных денег.Рыба в России кратно дешевле ,чем на западе.Единственный вариант- возродить сеть магазинов Океан- но это миллиарды денег,а рыбакам оно надо.Я рыбу покупаю 3- 4 раза в месяц и только морскую.Не жалуюсь на цены,лучшая рыба - это колбаса или шашлык.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 13:16
          0
          Рыба в России кратно дешевле ,чем на западе
          Лосось быстрозамороженный филе в пленке (российский,обработан в Китае)- 12 фунтов за кило в Англии. Треска (филе)-11 фунтов за кило.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 13:48
            +1
            Я не рукожопый,могу и сам снять филе и обешкурить,обойдётся дешевле в 2- 2,5 раза дешевле чем в АнглииКошаки пыщат от радости,от отходов.
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Сегодня, 14:26
              +1
              Красную рыбу только Дальневосточный дикорос -горбуша,кета,нерка,кижуч,есть синтетику- лосось выращенный не известно на чём ,удел запада.Пусть травятся у них хорошая медицина,к старости узнают что это такое.Работал на сентетической форели,знаю что говорю и чем её кормят,форель по жизни из 200 гр- превращается в 5кг Форель или Лосось..
              1. Lynx2000
                Lynx2000 Сегодня, 14:38
                0
                Цитата: tralflot1832
                Красную рыбу только Дальневосточный дикорос -горбуша,кета,нерка,кижуч,есть синтетику- лосось выращенный не известно на чём ,удел запада.

                Горбушу только на котлеты. Посол/копчение - кета, нерка, кижуч, чавыча, их хвосты и разделывать приятно, пласт и филе получается весомый, глаз радуется, стейки объемные.
                Камбалы белобрюхая, желтоперая на жареху свежие вкусны, от свежего минтая/трески думаю никто не откажется. Голец или корюшка жареные вкусны.
                Палтус синекорый...
                Палтус белокорый посуше будет. hi
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:37
          0
          Цитата: tralflot1832
          .Я рыбу покупаю 3- 4 раза в месяц и только морскую.Не жалуюсь на цены,лучшая рыба - это колбаса или шашлык.

          Я забыл что такое рыба, раз в месяц на закусь пару селёдок за 7 евро кило, или банку кильки 400 гр. за 2,50 евро (при союзе солёная 30 коп за кг.), треска 20 евро, дешевле взять норвежского лосося.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 13:46
            +1
            Я забыл что такое рыба
            Я за 11 фунтов лучше говядины возьму.
            1. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 14:27
              0
              Цитата: Болторез
              Я забыл что такое рыба
              Я за 11 фунтов лучше говядины возьму.

              А я на 20 евро беру кило говядины и два кило свинины, баранина кусается 18 евро за кило.
        3. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 13:39
          +1
          Цитата: tralflot1832
          ,топливо ,сетематериалы - они стоят огромных денег.

          И не всё это покупаешь в России, даже гофратару.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 13:56
            0
            tihonmarine hi Гофротару делаем в России в Мурманске,ящик на 30кг- 0,5 - 1 $ в зависимости от производителя.Окунь отличный - 550 руб.треска 450 руб ,сельдь солёная от350 г ,но беру 500г 370 руб,сёмгу не люблю из садков,раз в год друзья засылают браконьерскую,садковая на допинге,палтус от 700 руб за кг,хек от 2кг не меньше 380 руб / кг.По праздникам для жены - конгрия и только от 1,5 кг 590руб,мойвы после весенней путины наелся по 180 - 240 руб.Жду осеннюю не ранее октября - как то так.
            1. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 14:36
              0
              Цитата: tralflot1832
              мойвы после весенней путины наелся по 180 - 240 руб.

              У нас по такой цене салака и килька свежая в путину. Кильку сам солю килограмм по 10.
              Но есть и дурь из за бугра по 40 евро, какого то хитрого посола и по 50 евро такоже хитрого копчения (знаю дурят, обхожу мимо).
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:48
    +1
    мне просто интересно... конечно инфа заслуживает внимания, но что там бриты делали? recourse
  9. isv000
    isv000 Сегодня, 12:51
    +3
    Запретить косоглазым ловить в наших водах, несогласных обращать в подводников. Пусть фугу с Фукусимы хавают...
  10. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 12:52
    +3
    Доиграются и Годзилла станет не фантастикой,а реальностью! am
    1. bars042
      bars042 Сегодня, 13:35
      0
      Они уже доигрались до края, разрешили завоз гастарбайтеров в страну. История Японии:

  11. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 13:03
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Может и враньё,но в нашу пользу,для Европы цена на рыбу повысится для импортёров..После введения санкций и запретительных пошлин против наших рыбаков,норвежские рыбаки увеличили прибыль кратно,не увеличив вылов. wassat

    Андрей, а как специалист рыбопромыслового флота - почему у нас такая п.опа с добычей рыбы???
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:15
      +1
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Андрей, а как специалист рыбопромыслового флота - почему у нас такая п.опа с добычей рыбы???

      Капитализм угробил весь флот, все рыбоперерабатывающие предприятия союзного подчинения, а заместить эту потерю, частник не сможет. Я не стану перечислять, что было, в коммент не влезет и даже в одну статью.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 13:57
        +2
        возрождаем отрасль
        действует гос. программа квоты под киль до 2026 года сдадут 105 судов
        строят массово морозильные траулеры, плавучие рыбо-заводы, краболовы, рыболовные траулеры, ярусоловы уже сдано 80 судов
        вылов рыбы всего СССР 1970 г. = 14 млн тонн, с 1980 г. начался упадок отрасли
        вылов рыбы в РФ 2001 г. = 5 млн тонн - переработка за рубежом
        вылов рыбы в РФ 2022 г. = 4,9 млн тонн - переработка вся своя - экспорт на 6 млрд $
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:07
      0
      Игорь Борисов 2 ,что точно знаю Норебо ноябрь 2022г треска опт 250 руб,доходит до покупателя цена 450- 550 руб.Современный '"комбайн полный фарш" с возможностью по уборке рыбы в любой точке океана, подбирается к цене 100 млн $.И промословики боятся кредитных денег как огня.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 14:16
        0
        в Пятерочке треска 200 руб. за кг, филе Мантай по 150 руб. за кг. без костей вообще
        и это в Москве внутри ТТК - центр ЦАО
        Пятерочка, Перекресток - одна сеть X5 Group
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:10
    +1
    Как уточнили в британской прессе, окуня обнаружили неподалеку от места, куда выходили дренажные стоки с территории атомной станции.

    Если уж британцы, об этом заявили, то дела со сбросом радиоактивных вод в Японии очень плохи. Я понимаю, если бы это заявили китайцы или русские, а тут британцы.
  13. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 13:16
    +2
    Для МАГАТЭ это норм все. У них дела поважнее,вдруг Россия взорвет Запорожскую АЭС.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 13:19
      0
      Да да, вон там уже противопехотные мины якобы обнаружили. Сейчас начнут выть "русские минируют АЭС, хотят взорвать" и тд и тп
    2. ziqzaq
      ziqzaq Сегодня, 14:21
      0
      Ага, Вы правы. А еще про Чернобыль будут визжать и сериальчики поганые снимать...
      Нехорошие редиски...
  14. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:27
    +1
    En 1991, au Vietnam nous achetions des conserves de viande de boeuf etonnement peu chères...un jour nous avons compris ce prix si bas : provenance Ukrainne.Nous avions gardé une boîte pour la faire analyser mais un jour nous l'avons elle aussi...mangée
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:42
      +1
      Vous avez de la chance, j'ai attrape une intoxication alimentaire en mangeant un plat de canard dans un restaurant chic a Kiev
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:29
    0
    И что теперь?
    Для того, что б ситуацию сохранить на каком то приелемом уровне, бабла потратить надо не мало... а что б все исправить, так это вообще затраты невообразимые ...
  16. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:31
    0
    Британцы и японцы кушайте на здоровье, и об странах альянса не забывайте! Короче делитесь
  17. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:39
    +1
    Ой делов то. Повысят сами себе лимиты и дозы на радиацию и будут дальше жить. Делали же уже, что мешает повторить до бесконечности? Капсистема не предполагает самотверженности в ликвидации чп, бабло оно такое. А природа, да кому она нужна, у неё нет сми бабла и адвакатов.
  18. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 13:39
    0
    Пусть из рыбы сварят супчик или другое рыбное блюдо для Гросси.
  19. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:44
    0
    правды ради я бы не устраивал истерику
    одна рыба не показатель, откуда она, где жила и т.д.?
    для того что бы определить реальную ситуацию нужны нормальные исследования. а это все больше похожи хайп
  20. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:14
    0
    Недалеко от японской Фукусимы выловили радиоактивно зараженную рыбу. Живший около атомной станции черный морской окунь содержал радиоактивного цезия-137 в 180 раз больше, чем допускается нормативами.

    Это еще они не все отходы начали сливать в океан . Думаю цена не зараженной радиацией рыбы в Японии, к новому году, побьет все не мыслимые ценники