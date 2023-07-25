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Резкий рост мировых цен на зерно эксперты связывают с прекращением действия зерновой сделки

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Резкий рост мировых цен на зерно эксперты связывают с прекращением действия зерновой сделки

С началом украинского конфликта цены на зерно в мире стали сильно колебаться, так как в конфликт оказались вовлечены одни из крупнейших мировых производителей зерна – Россия и Украина.


Именно мировые продовольственные проблемы привели к тому, что летом прошлого года была заключена зерновая сделка, участниками которой стали Россия, Украина, Турция и ООН.

Однако использование этой сделки Киевом и его западными партнёрами во вред России вынудили Москву выйти из сделки после многоразового её продления.

По мнению экспертов, этот шаг российских властей стал одной из основных причин резкого роста цен на зерно в мире. Так, сегодня на чикагской бирже стоимость пшеницы выросла на 8,2% - до рекордного с февраля месяца показателя и составила 7,77 доллара за бушель (единица объёма, используемая в английской системе мер). Сегодня цена несколько скорректировалась, упал примерно до 7,5 доллара за бушель.

При этом эксперты отмечают, что до конца месяца цена может взлететь ещё как минимум на 10%.

Напомним, что на прошлой неделе резко вверх пошла и российская пшеница, подорожав на $10 за тонну.

Кроме выхода России из зернового соглашения, причиной резкого роста цен на зерно западные и украинские так называемые эксперты называют российские удары по украинским портам, включая и вчерашние удары по портам на Дунае.
Использованы фотографии:
ros-test.info
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15 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:37
    +4
    За что боролись... напоролись....
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:39
      +3

      Украина в этом году соберёт 16,5 млн.тонн пшеницы и из них 10 млн.тонн планирует на экспорт.По крайней мере планировала.

      Производство пшеницы на Украине в 2023–2024 годах упадет на 21%, до 16,5 млн тонн, прогнозирует Министерство сельского хозяйства США (USDA), а экспорт снизится до 10 млн тонн.


      Стабилизировать мировой рынок зерновых под силу только России, считают эксперты. По данным Росстата, сбор зерновых и зернобобовых культур в прошлом году составил рекордные 157,6 млн тонн. Это почти на 30% больше, чем в 2021-м. Урожай пшеницы превысил 104 млн тонн (+37% по сравнению с 2021 годом). ... Как отметил Дмитрий Патрушев, Россия продолжит поставлять зерно традиционным покупателям и нуждающимся странам. В 2023 году на глобальные рынки планируется отгрузить более 55 млн тонн.

      https://profile.ru/economy/kakoj-urozhaj-zerna-ozhidaetsya-na-ukraine-i-v-rossii-1330170/

      Для сравнения.
      1. Glagol1
        Glagol1 Сегодня, 13:41
        0
        А сами они жрать что будут? Патриотизьм и НАТОнадежды?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:48
          0
          Вас это волнует?Что они будут жрать?Меня-нет,как и Вас тоже..А вот продолжать превращать порты в ращвалины надо продолжать не останавливаясь
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:59
        -1
        Это всё, - только "если"...

        "Если" соберёт. "Если" собранное будет где и кому "хранить" и на "чем, кому и куда" вывозить. Да и, кроме СВО, для киевских бандеро - нациков, ещё и от погоды много чего зависит...

        У самих их "европейских" кураторов, кстати, уже с начала лета, нехилые проблемы с урожайностью зерновых, по "всей их номенклатуре", из за аномальной жары, обозначились. И по той же причине, - обмеления "водных магистралей", типа Рейн, Дунай и пр. всякого рода "окольные" транзиты тоже изрядно снизили эффективность. Причём, не только для перевозок "зерновых", но и энергоносителей типа "уголька"...

        Сейчас уже начинают "планировать" вывозить "украинский урожай" на некие "мировые рынки" через "порты Балтии", до коих, "зерновые", якобы новопостроенными ж/д ответвлениями доставляться будут...

        Ляхи уже, понятно дело, "непротив" на транзите через свою территорию и загрузке своих портов "заработать". А лимитрофы "помельче" уже плакать начинают, мы мол, - "тоже хотим". Уже и "большую ложку" достали...

        А к нам, убогим и портам нашим, отчего-то, никто помянутых "ответвлений" протягивать не собирается. Обидно нам, без гипотетических бабок остаться, при гипотетическом же "транзите" урожая киевских бандеро - нациков, черз "акваторию Балтии......
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 14:06
          +1
          А к нам, убогим и портам нашим, отчего-то, никто помянутых "ответвлений" протягивать не собирается. Обидно нам, без гипотетических бабок остаться, при гипотетическом же "транзите" урожая киевских бандеро - нациков, черз "акваторию Балтии......


          Я этого сейчас вообще не понял.Вы шутите?Только грузооборот портов Краснодарского края в этом году достигнет 300 млн. тонн. В прошлом году грузооборот портов Краснодарского края достиг 245 млн тонн.А в этом грузооборот увеличится на 21,1 %,то есть до 300 млн. тонн.Сравните в табличке ниже с грузооборотом портов Прибалтики.Украина в 2023-2024 годах по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), экспорт снизит до 10 млн тонн пшеницы.




          В первом квартале 2023 года грузооборот портов Краснодарского края увеличился на 21,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — морские порты региона перевалили 68,3 млн тонн грузов.


          Как ранее писал «Ъ-Кубань», в прошлом году грузооборот портов Краснодарского края достиг 245 млн тонн. На территории региона функционируют девять морских портов: Новороссийск, Туапсе, Сочи, Ейск, Темрюк, Кавказ, Тамань, Анапа, Геленджик.

          https://news.mail.ru/economics/56432786/
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:45
      +1
      Судя по всему это мнение как раз тех экспертов, которые обслуживают иностранных зерновых спекулянтов, биржевых маклеров и украинскую верхушку.
      Эти способны любой чих в их сторону определить как предстоящую катастрофу для их кармана и под организованный ими шумок быстро поднять цены на любой продукт или сырьё наживаясь на взвинченных ценах многократно.
      1. Попандос
        Попандос Сегодня, 14:04
        0
        это мнение как раз тех экспертов, которые обслуживают иностранных зерновых спекулянтов, биржевых маклеров

        Интересно до каких высот должна взлететь цена, что бы наконец, фирмы прокладки начали уничтожать физически. Похоже пока не случится на этой планете кризис реально планетарного масштаба, все эти прокладки между производителем и потребителем, будут наживаться, не производя ничего кроме пердежа утробных газов.
  2. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:40
    0
    Эксперты просто провидцы видимо. Всё таки смогли сложить 2+2
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:42
    +2
    Et rajoutez à cela les...spéculateurs. Des dtock de farine sont achetés pour créer une 'pénurie et encore plus faire augmenter les...juste du commerce...Les pauvres ? Le marché s'en moque...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:43
    +3
    Спекулянты на биржах ,нашли повод,чтобы поднять цены на сельхоз продукцию.Цены на зерно,катастрофически низкие по сравнению с началом 2022 года.50% экспорта Украины, это сладкий кукуруз.А почему всё остальное дорожает.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:47
    0
    Почему нельзя, раз уж всех так волнует проблема голодающих негров, заключать прямые соглашения со странами производителями жратвы, а не опираться на цены спекулянтов на типа рынках? what
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:50
    +1
    Резкий рост мировых цен на зерно эксперты связывают с прекращением действия зерновой сделки
    Да ладно... как правило собирается целый клубок причин и одна другую подталкивает.
    Наши военные постачили/ставят крест на этом лохотроне и ЭТО ПРАВИЛЬНО!!!
  7. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 13:52
    0
    Да устаканится цена , спекулятивная история . С ценами на газ тоже самое было . Уже проходили
  8. МВГ
    МВГ Сегодня, 13:57
    +1
    Россия в обозримом, более-менее достоверном историческом прошлом всегда была мировой житницей и есть сейчас. Только вот от этой житницы изрядный кусок некие сильно пьющие разбитные товарищи в отдельное государство под названием "Украина" выделили. И стало две мировые житницы. Только вот в той "Украине" как-то быстро все про-рали, землю "монсантам" всяким распродали, а сами теперь "великоукры" и им работать западло. Это я все к чему. А и пошли они все лесом, пусть с голоду дохнут. Без Российского хлеба в хваленой Европе жрать, глядишь, как поменьше станут, так, может быть, совсем прозреют. И не нужно аргументировать Канадским и Аргентинским зерном: с Канады США питается, да Британия; Аргентина Южную Америку кормит. И фсё. На эуропэйцэу никто не рассчитывает