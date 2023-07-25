Резкий рост мировых цен на зерно эксперты связывают с прекращением действия зерновой сделки

С началом украинского конфликта цены на зерно в мире стали сильно колебаться, так как в конфликт оказались вовлечены одни из крупнейших мировых производителей зерна – Россия и Украина.Именно мировые продовольственные проблемы привели к тому, что летом прошлого года была заключена зерновая сделка, участниками которой стали Россия, Украина, Турция и ООН.Однако использование этой сделки Киевом и его западными партнёрами во вред России вынудили Москву выйти из сделки после многоразового её продления.По мнению экспертов, этот шаг российских властей стал одной из основных причин резкого роста цен на зерно в мире. Так, сегодня на чикагской бирже стоимость пшеницы выросла на 8,2% - до рекордного с февраля месяца показателя и составила 7,77 доллара за бушель (единица объёма, используемая в английской системе мер). Сегодня цена несколько скорректировалась, упал примерно до 7,5 доллара за бушель.При этом эксперты отмечают, что до конца месяца цена может взлететь ещё как минимум на 10%.Напомним, что на прошлой неделе резко вверх пошла и российская пшеница, подорожав на $10 за тонну.Кроме выхода России из зернового соглашения, причиной резкого роста цен на зерно западные и украинские так называемые эксперты называют российские удары по украинским портам, включая и вчерашние удары по портам на Дунае.