Военное обозрение
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КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности

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КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности

Корейская Народная Демократическая Республика на фоне усиления военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и все большего вовлечения в этот процесс соседних Японии и Северной Кореи жестко демонстрирует, что готова отстоять свой суверенитет и политический строй всеми доступными способами.


В этом году Северная Корея осуществила несколько испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет дальнего радиуса поражения, в том числе новейших твердотопливных. В Пхеньяне открыто заявляют, что готовы отразить любую агрессию, даже с применением ядерных боеголовок. О создании ядерного оружия КНДР официально объявила в феврале 2005 года, а уже в следующем году были проведены первые испытания ЯО. В апреле 2012 года в конституцию Северной Кореи были внесены поправки о ядерном статусе страны.

Японская газета «Асахи симбун» (Asahi Shimbun) сообщает со ссылкой на заявление представителя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, что Северная Корея вновь выпустила две баллистические ракеты малой дальности в свое восточное море. Очередной испытательный пуск был произведен незадолго до полуночи по местному времени в понедельник из района недалеко от Пхеньяна. Обе ракеты пролетели около 400 километров и упали в воду у восточного побережья Корейского полуострова.

Очередные ракетные пуски КНДР произвела через несколько часов после того, как ВМС Корейской Республики сообщили, что американская атомная подводная лодка USS Annapolis прибыла в южнокорейский порт на острове Чеджудо. На прошлой неделе USS Kentucky стала первой подлодкой ВМС США с ядерным вооружением, пришедшей в Южную Корею с 1980-х годов. Тогда в ответ на прибытие американской субмарины в соседнюю страну Северная Корея также произвела несколько пусков МБР в качестве демонстрации, что может нанести ядерный удар по Южной Корее и развернутым кораблям ВМС США.

В промежутке между запусками баллистических и крылатых ракет на прошлой неделе министр обороны КНДР также выступил с завуалированной угрозой, заявив, что прибытие американской атомной подлодки в порт Южной Кореи может стать для Пхеньяна основанием для применения ядерного оружия против южного соседа. Северная Корея использовала подобную риторику и раньше, но это заявление показало, насколько напряженными сейчас являются отношения, подчеркивает японское издание.

Технически оба государства Корейского полуострова находятся в состоянии войны, поскольку мирный договор между ними так и не был подписан, действует перемирие. В четверг исполняется 70 лет окончанию военного конфликта между севером и югом, в Северной Корее эту дату отмечают как день победы. В Пхеньяне в честь юбилея окончания войны пройдут торжественные мероприятия и военный парад.

Сегодня, в том числе для участия в торжествах, в столицу КНДР с трехдневным визитом прибыла делегация Минобороны РФ во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу. Государственное центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило в понедельник, что китайская делегация во главе с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей страны Ли Хунчжуном также примет участие в торжествах.
Использованы фотографии:
Сайт Центрального информационного агентства Кореи (KCNA )
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:17
    +1
    Вполне нормально.Показывают,кто в доме хозяин,и соваться лишний раз не стоит.Всяким ампрзцам и иже с ними
  2. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 13:41
    +1
    Очередной испытательный пуск был произведен незадолго до полуночи по местному времени в понедельник из района недалеко от Пхеньяна. Обе ракеты пролетели около 400 километров и упали в воду у восточного побережья Корейского полуострова.

    Сначала шутили:

    Официально в отношении вымышленного героя аниме, комиксов и фильмов популярных в Японии звучит, что монстр-мутант ядерных испытаний Годжира (Годзилла), его имя сложилось из двух японских слов: «горира» (горилла) и «кудзира» (кит). Гайдзин - чужак (иностранец), и есть Годзилла, всплывающий из глубины:
    американская атомная подводная лодка USS Annapolis прибыла в южнокорейский порт
    На прошлой неделе USS Kentucky стала первой подлодкой ВМС США с ядерным вооружением, пришедшей в Южную Корею с 1980-х годов

    Вот тебе и "Тихоокеанский рубеж"...
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:42
    +1
    Молодцы. Защищают свою страну, всеми доступными способами.
  4. barclay
    barclay Сегодня, 14:39
    +1
    Да - это салют в честь нашей делегации из МО.