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Немецкое издание: Около трети граждан ФРГ выступают за улучшение отношений с Россией

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Немецкое издание: Около трети граждан ФРГ выступают за улучшение отношений с Россией

Согласно результатам проведенного недавно социологического исследования YouGov, 37% граждан Германии выступают за улучшение отношений между Берлином и Москвой.


По данным издания Süddeutsche Zeitung, такую позицию высказывает большинство жителей восточных регионов Германии и электората оппозиционной партии "Альтернатива для Германии". Однако утверждается, что стремление к нормализации отношений с Россией не означает прямую поддержку политики, проводимой президентом Владимиром Путиным.

Опрос, проводившийся на всей территории ФРГ, в частности, содержал вопрос, "является ли Россия страной, с которой федеральному правительству следовало бы иметь хорошие отношения", на который утвердительно ответили 37% респондентов. Отрицательный ответ дала половина опрошенных.

Исследование показало, что в Германии отмечается различие в ответах в зависимости от региона, в котором проживает опрашиваемый. Количество одобривших было значительно выше среди жителей восточных федеральных земель (бывшей ГДР), чем среди немцев, проживающих на территории старой ФРГ.

Как показали опросы, значительное количество жителей бывшей ГДР видят в России угрозу для Германии и в силу этого беспокойства восточные немцы стремятся к улучшению отношений между Россией и ФРГ.

Две трети всех граждан Германии (63%) считают, что Россия представляет для Германии угрозу, около трети (30%) считают, что это не так, а почти 8% затруднились ответить на этот вопрос. Видят в России потенциального партнера Германии 28% немцев, а 68% с этим не согласны.
Использованы фотографии:
Pixabay
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16 комментариев
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 13:11
    +4
    Около трети граждан ФРГ выступают за улучшение отношений с Россией

    Всего около трети? Во как хорошо пропаганда местная работает....
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 13:15
      +2
      посчитал.... всего-33,333 короче ни о чем.....
      1. Русь
        Русь Сегодня, 14:05
        0
        Дырка...... wassat ....................
    2. guest
      guest Сегодня, 13:31
      +1
      Цитата: Doccor18
      Во как хорошо пропаганда местная работает...

      А кто то ожидал от наследников Гебельса другого?
    3. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 13:36
      +1
      Цитата: Doccor18
      Около трети граждан ФРГ выступают за улучшение отношений с Россией

      Всего около трети? Во как хорошо пропаганда местная работает....

      Отсюда вывод- наша пропаганда должна активизироваться.
    4. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:53
      0
      Цитата: Doccor18
      Около трети граждан ФРГ выступают за улучшение отношений с Россией

      Всего около трети? Во как хорошо пропаганда местная работает....

      Зима близко. (С) Игра престолов.
      Прошлая зима была теплой. А если эта будет холодной?
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:19
    0
    . Около трети граждан ФРГ выступают за улучшение отношений с Россией

    Это только начало, немецкая экономика самая сильная в ЕС и соответственно те или иные изменения замечаются не так быстро. Интересно, что будет через год.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:39
      +1
      Интересно, что будет через год.

      Во всех проблемах и бедах в европе будут виноваты русские. Всё как всегда.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:20
    +5
    А две трети стало быть за ухудшение и войну до последнего украинца? Сразу вспоминаются статьи из die Welt, где автор рассказывал что из-за Гитлера войну с СССР проиграли, и никто не возражал, население схавало. Войну с нашим народом они давно не воспринимают как что-то плохое, если б не холокост вообще рейх был бы нормальным местом
  4. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 13:20
    +2
    Самые вменяемые там восточные немцы (воспитание как-никак). На Западе с адекватностью гораздо хуже.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 14:01
      0
      Хм.. Как раз таки на востоке германии, в так называемых новых землях, наци и профашистские организации имеют большее влияние чем на западе.

      То есть ваше вменяемые или не вменяемые это утверждение ни о чём. Что такое вменяемость?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:31
    +1
    Немецкое издание: Около трети граждан ФРГ выступают за улучшение отношений с Россией
    . Так то бюргеров стало припекать, но... это они сами выбрали теперешних пустобрехов, разрушителей их жизни, благополучия!!! Сами, все САМИ!
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:36
    0
    Опрос, проводившийся на всей территории ФРГ, в частности, содержал вопрос, "является ли Россия страной, с которой федеральному правительству следовало бы иметь хорошие отношения", на который утвердительно ответили 37% респондентов. Отрицательный ответ дала половина опрошенных.

    Название статьи не соответствует содержанию. Надо так: не менее половины жителей германии считают россию врагом. Ближе к реальности, а то как-то с дружбой народов у нас не получается. Дружат лишь тогда когда мы всё своё раздаём, а когда хотим поправить своё благосостояние и перестаём раздаривать своё, то сразу становимся либо варварами, либо оккупантами.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:38
    +1
    Надеюсь по мере ухудшения уровня жизни немцев, это количество будет увеличиваться.
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 14:03
      0
      Наоборот. Чем хуже в деревне живут, тем больше виноваты соседи. Так уж в нашей жизни повелось. Чем хуже тем соседи и приезжие виноватее.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:52
    0
    Наверное вспомнили, что сказал Бисмарк: "... Не надейтесь, что единожды воспользовашись слабостью России, Вы будете получатьь дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они приду--не надейтесь на подписанные Вами иезуитские соглашения, якобы Вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоят или играть честно, или вообще не играть..."