Немецкое издание: Около трети граждан ФРГ выступают за улучшение отношений с Россией

Согласно результатам проведенного недавно социологического исследования YouGov, 37% граждан Германии выступают за улучшение отношений между Берлином и Москвой.По данным издания Süddeutsche Zeitung, такую позицию высказывает большинство жителей восточных регионов Германии и электората оппозиционной партии "Альтернатива для Германии". Однако утверждается, что стремление к нормализации отношений с Россией не означает прямую поддержку политики, проводимой президентом Владимиром Путиным.Опрос, проводившийся на всей территории ФРГ, в частности, содержал вопрос, "является ли Россия страной, с которой федеральному правительству следовало бы иметь хорошие отношения", на который утвердительно ответили 37% респондентов. Отрицательный ответ дала половина опрошенных.Исследование показало, что в Германии отмечается различие в ответах в зависимости от региона, в котором проживает опрашиваемый. Количество одобривших было значительно выше среди жителей восточных федеральных земель (бывшей ГДР), чем среди немцев, проживающих на территории старой ФРГ.Как показали опросы, значительное количество жителей бывшей ГДР видят в России угрозу для Германии и в силу этого беспокойства восточные немцы стремятся к улучшению отношений между Россией и ФРГ.Две трети всех граждан Германии (63%) считают, что Россия представляет для Германии угрозу, около трети (30%) считают, что это не так, а почти 8% затруднились ответить на этот вопрос. Видят в России потенциального партнера Германии 28% немцев, а 68% с этим не согласны.