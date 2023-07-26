Члены японского правительства: Япония не применяет американский стандарт презумпции запрета на экспорт полупроводников и оборудования в Китай

Мы чувствуем определённый дискомфорт из-за того, как США делают это. Нет необходимости указывать страну - всё, что вам нужно сделать, это контролировать товар

Япония не применяет американский стандарт презумпции запрета и будет разрешать экспорт, когда это возможно

Введение Японией экспортного контроля в отношении инструментов для производства микросхем в соответствии с политикой США, ограничивающей возможности Китая производить передовые полупроводники, беспокоит некоторых официальных лиц в Токио. Они считают, что воинственный подход США может затруднить координацию и напрасно спровоцировать Пекин.С этой недели Япония вводит ограничения на 23 типа оборудования, начиная от машин, наносящих пленки на кремниевые пластины, и заканчивая устройствами, вытравливающими платы микросхем, которые, как прописано в документе, могут использоваться в военных целях.Но в то время как США 20 раз упомянули Китай в своем октябрьском заявлении, нацеленном на китайские компании, Япония выбрала широкий контроль над оборудованием, не направленный конкретно на её крупного соседа. Такая трактовка, по мнению официальных лиц Японии, будет выглядеть менее агрессивной в отношении Китая.— сказал представитель японского министерства промышленности. Источник добавил, что Япония, в соответствии со своим законодательством, не может применять санкции к странам, если они не вовлечены в конфликт.Министр торговли и промышленности Японии заявил журналистам, объявляя о мерах Японии в марте, что Китай является лишь одной из 160 стран и регионов, которые будут подлежать контролю, и что правила Японии не предназначены для того, чтобы следовать правилам США.- заявил второй чиновник японского правительства.Оба источника из японского правительства попросили остаться неназванными из-за деликатности вопроса. Видимо, опасаются того, что Вашингтон отправит их в отставку...