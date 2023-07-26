Военное обозрение
Войти Регистрация

Члены японского правительства: Япония не применяет американский стандарт презумпции запрета на экспорт полупроводников и оборудования в Китай

5
Члены японского правительства: Япония не применяет американский стандарт презумпции запрета на экспорт полупроводников и оборудования в Китай

Введение Японией экспортного контроля в отношении инструментов для производства микросхем в соответствии с политикой США, ограничивающей возможности Китая производить передовые полупроводники, беспокоит некоторых официальных лиц в Токио. Они считают, что воинственный подход США может затруднить координацию и напрасно спровоцировать Пекин.


С этой недели Япония вводит ограничения на 23 типа оборудования, начиная от машин, наносящих пленки на кремниевые пластины, и заканчивая устройствами, вытравливающими платы микросхем, которые, как прописано в документе, могут использоваться в военных целях.

Но в то время как США 20 раз упомянули Китай в своем октябрьском заявлении, нацеленном на китайские компании, Япония выбрала широкий контроль над оборудованием, не направленный конкретно на её крупного соседа. Такая трактовка, по мнению официальных лиц Японии, будет выглядеть менее агрессивной в отношении Китая.

Мы чувствуем определённый дискомфорт из-за того, как США делают это. Нет необходимости указывать страну - всё, что вам нужно сделать, это контролировать товар

— сказал представитель японского министерства промышленности. Источник добавил, что Япония, в соответствии со своим законодательством, не может применять санкции к странам, если они не вовлечены в конфликт.

Министр торговли и промышленности Японии заявил журналистам, объявляя о мерах Японии в марте, что Китай является лишь одной из 160 стран и регионов, которые будут подлежать контролю, и что правила Японии не предназначены для того, чтобы следовать правилам США.

Япония не применяет американский стандарт презумпции запрета и будет разрешать экспорт, когда это возможно

- заявил второй чиновник японского правительства.

Оба источника из японского правительства попросили остаться неназванными из-за деликатности вопроса. Видимо, опасаются того, что Вашингтон отправит их в отставку...
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:25
    +4
    Это не бунт на корабле... им, просто, себя жалко, гораздо больше, чем кого то ещё.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:26
    +3
    выглядит, как объяснительная на стол штатам.... wassat
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:30
    +4
    Япония не применяет американский стандарт презумпции запрета и будет разрешать экспорт, когда это возможно
    А возможно будет когда разрешат американцы? Если хочешь, чтобы у тебя в стране начались проблемы, то безоговорочно следуй указаниям Вашингтона.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 07:40
      +3
      Цитата: rotmistr60
      Если хочешь, чтобы у тебя в стране начались проблемы, то безоговорочно следуй указаниям Вашингтона.

      Смотрим предыдущую статью и ничему не удивляемся laughing : "В Японии впервые за долгое время зафиксировано снижение реальных доходов населения"
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:20
    +1
    Японцы начали подозревать что они первые в очереди на оплату военных авантюр сща в азии, и им это не очень понравилось