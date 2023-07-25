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«Войска дробят на малые части» - вышел документ бундесвера с критикой применяемой ВСУ в ходе контрнаступления тактики

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«Войска дробят на малые части» - вышел документ бундесвера с критикой применяемой ВСУ в ходе контрнаступления тактики

В немецкой прессе говорится о том, что военнослужащие бундесвера впервые позволили себе открытую критику вооружённых сил Украины. Ранее в немецкой военной среде было принято высказываться о ВСУ как минимум нейтрально, не позволяя себе даже намёка на критику.

Теперь же, как пишет «Бильд», появился внутренний документ германских вооружённых сил, в котором говорится о неэффективности использования армией Украины западной военной техники, а также подготовленных в странах НАТО бригад.

Из материала немецкой газеты:

Немецкие военнослужащие раскритиковали переход ВСУ к тактике малых групп при контрнаступлении без использования крупных сил, подготовленных на Западе. Войска при такой тактике дробятся на мелкие части, в ходе наступления усложняется логистика, снижается согласованность и повышаются риски «открытия дружественного огня».

Напомним, что дружественным огнём называют огонь, по ошибке открытый по своим.

В документе бундесвера говорится, что мелкие части управляются по отдельности, но когда требуется единое командование на поле боя, возникают проблемы.

Один отряд выдвинулся на передовой в направлении российских позиций, другой должен осуществлять отвлекающий манёвр, третий осуществлять огневое прикрытие первого в случае его обнаружения. В итоге первый отряд попадает под огонь, одновременно с этим по нему начинает стрелять третий отряд, считая, что «это русские». Второй отряд уже непонятно кого отвлекает в таких условиях. В итоге всех обнаруживают российские дроны, и начинается артобстрел всех тех подразделений, которые пошли в атаку.

Из документа:

Имеющие боевой опыт украинские солдаты, усваивают западную военную тактику по маневренному бою хуже новобранцев. При этом новобранцы не могут реализовать полученные на полигонах стран НАТО навыки вследствие того, что им запрещают это делать украинские командиры на местах.

В материале говорится, что украинские войска «разбазаривают преимущество западной военной доктрины». В чём это преимущество состоит, не сообщается.
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:02
    +6
    Полив ВСУ фекалиями продолжается...... bully
    1. Венд
      Венд Сегодня, 13:25
      +4
      Верно, надо было собраться всей ордой, в степи и дождаться российских ракет. Всем от этого стало бы легче
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:32
      +4
      По старой сложившейся традиции вся эта западноевропейская и англосаксонская шваль в случае снижения наступательных действий и перехода компании в окопную войну, не говоря уже о последующем отступлении и подписании капитуляции, привычно обвиняет в своих неудачах "русскую зиму и мороз, весеннюю и осеннюю распутицу, знойное летнее солнце, неправильное русское оружие, ведение боевых действий запрещёнными (партизанскими) способами и т.д. и т.п."
      То есть во всём виноваты все кроме их самих.

      Вот и сейчас, не смотря на то что украинцы являются инструментом достижения западных целей в отношении России, во всём виноваты в ходе СВО не заказчики, а криворукие и безмозглые исполнители, коими как всегда являются кто угодно только не европейцы и американцы. feel
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 13:08
    +6
    военнослужащие бундесвера впервые позволили себе открытую критику вооружённых сил Украины.
    Еще бы, столько вложить в ВФУ и получить видео горящих "Леопардов", так и недошедших до русских позиций...
    В материале говорится, что украинские войска «разбазаривают преимущество западной военной доктрины».
    В отличии от "западных военных теоретиков", украинцы "практики" и они на своей шкуре понимают преимущества той или иной "военной доктрины"
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:21
    +2
    Это еще не критиа.Вот к сентябрю,если ничего у всук не поменяется и будут гибнуть и гореть в бредятине,лепардах и прочее,тогда запад взвоет..
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:24
    +2
    Кто чего там решил, кто такую тактику главной сделал, поди разберись теперь... никто не желает признавать ошибки, просчёт и прочие глупости.
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:32
    +2
    С точки зрения военной науки, прорыв линии обороны должен осуществляться крупными воинскими соединениями с большим количеством тяжёлой техники, на главном, ну и каком то вспомогательном направлении. Для этого необходимо сосредоточить силы для этих ударов, а также ещё и резервы для развития наступления. На этом ТВД это нереально. По этому приходится "бить растопыренными пальцами". А немцы не понимают таких элементарных вещей?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:11
      0
      "А немцы не понимают таких элементарных вещей?"///
      ----
      Они говорят, что тактика действия мелкими группами (отделение, полу-взвод) требует высокой обученности командиров.
      Инструкторы НАТО обучили солдат, но не обучили офицеров младшего и среднего звена.
      Те не умеют координировать действия мелких групп.
      Тактика правильная - исполнение хромает.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:32
    +2
    В традициях немецких военнслужащих, после того, как им начистят морду лица, писать мемуары: "Утерянные победы", например.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:41
    +2
    Вообще-то это ВСУ имеет практический боевой опыт, а не Бундесвер.
    Может это они не тому укров учат?
    На бумаге-то у немцев всё гладко.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 13:50
    +2
    Ну давай, собери в кучку хотя бы пяток бригад вместе с частями обеспечения для типа массированного наступления.. На Руси тебе памятник поставят, возможно конный, за организацию такого шикарного скопления целей на маленьком пятачке.. Умники, ядрёныть..
  9. Alexej
    Alexej Сегодня, 13:57
    +1
    Мне этот солдат с фото скоро снится будет. Поставьте другого, чего он один за всех отдувается? smile
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:09
      0
      Цитата: Alexej
      Мне этот солдат с фото скоро снится будет. Поставьте другого, чего он один за всех отдувается?

      Он из будущего.
      Сидит одиноко с дубиной и грустно вспоминает что когда-то и оружие было. laughing
  10. isv000
    isv000 Сегодня, 13:59
    +1
    «Войска дробят на малые части» - вышел документ бундесвера с критикой применяемой ВСУ в ходе контрнаступления тактики

    Действительно непорядок! Если бы они кучковались сотнями то операция "могилизация" пошла б шустрее...