Немецкие военнослужащие раскритиковали переход ВСУ к тактике малых групп при контрнаступлении без использования крупных сил, подготовленных на Западе. Войска при такой тактике дробятся на мелкие части, в ходе наступления усложняется логистика, снижается согласованность и повышаются риски «открытия дружественного огня».

Имеющие боевой опыт украинские солдаты, усваивают западную военную тактику по маневренному бою хуже новобранцев. При этом новобранцы не могут реализовать полученные на полигонах стран НАТО навыки вследствие того, что им запрещают это делать украинские командиры на местах.