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Глава СК РФ: Трепова знала, что внутри статуэтки для Владлена Татарского была бомба

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Глава СК РФ: Трепова знала, что внутри статуэтки для Владлена Татарского была бомба

2 апреля текущего года в одном из кафе Санкт-Петербурга, где проходил авторский вечер военкора Владлена Татарского, произошел теракт. В результате срабатывания СВУ ранения получили более 30 человек. Сам Максим Фомин погиб на мете.


Напомним, что бомба, убившая военкора, находилась внутри статуэтки, которую ему вручила 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова (находится в перечне экстремистов и террористов в РФ*). Подозреваемая в убийстве Татарского была задержана правоохранителями на следующий день после происшествия.

В то же время, в ходе допросов Трепова* утверждала, что не знала о том, что в посылке, которую она вручила Фомину, находилась бомба. Со слов подозреваемой, ей заплатили за то, чтобы она передала военкору статуэтку с маячком, который бы позволил следить за его местоположением.

Вышеупомянутые заявления изначально стали поводом для версии о том, что украинские спецслужбы использовали «доверчивую» россиянку «в темную».

Однако сегодня глава СК РФ Александр Бастрыкин в ходе интервью РИА Новости заявил, что в ходе следственных мероприятий было установлено об осведомленности петербурженки о содержимом посылки, которую она вручила Татарскому.

Она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой

- заявил Бастрыкин.

В итоге, Треповой* сегодня было предъявлено окончательное обвинение. Ей вменяют незаконный оборот взрывных устройств, подделку документов и совершение террористического акта.
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18 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 14:01
    +9
    Кто бы сомневался. С самого начала было понятно.
    Посадить её на пожизненный срок заключения. am
    1. al3x
      al3x Сегодня, 14:10
      0
      П/ж не будет, вроде как до 30 лет. По крайней мере, такая инфа пишется на других ресурсах.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:12
        +3
        Женщин на пж не сажают..А вот таких следовало бы..Опять же стал остро вопрос о отмене моратория.Ну,не надо содержать этот шлак.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 14:45
        0
        В итоге, Треповой* сегодня было предъявлено окончательное обвинение.

        Теперь подождем суда и в "долгое путешествие".
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:19
      +4
      Давно пора в России отменить мораторий на Высшую меру наказания в виде РАССТРЕЛА за измену Родине в пользу врага - тем более во время СВО!
      1. Forcecom
        Forcecom Сегодня, 14:32
        +2
        расстрел - века с 16-го, "благородная" казнь, таким как эта швабра, она не положена, веревка или стул с проводами.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:24
      +2
      Посадить на пожизненный, а дальше что?

      Многие например считают что п.1 ст. 20 Конституции РФ - 1. Каждый имеет право на жизнь - даровал право на жизнь и Татарскому и Треповой, но одна сознательно пошла на то чтобы лишить второго жизни особо опасным и тяжким способом, даже не смотря на то, что вокруг находилось много посторонних людей.

      Поэтому настала пора претворить в жизнь и пункт 2 той же статьи - 2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей - и переходить от слов к делу, а не переполнять нашу исправительную систему теми, кого уже ничто не исправит.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:01
    +5
    Вспомните ее реакцию,она отстранялась руками от попытки передать статуэтку подержать..Конечно знала.Поедет лет на двадцать.Кстати при Саадаме в Ираке таким привязывали взрывчатку и приводили в действие.
    1. Касатик
      Касатик Сегодня, 14:10
      -5
      Вы спец по Саддаму, Ираку или гениталиям? Откуда такая инфа?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:15
        +4
        А Вы живете в замкнутом пространстве и в интернете забанили?Про гениталии?Сильно озабочены?
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:01
    +4
    Четвертак: жаль что расстрелять нельзя.
    1. guest
      guest Сегодня, 14:12
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      жаль что расстрелять нельзя.

      Да очень жаль, наша чрезмерная гуманность только поощряет террористов.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:02
    +4
    "Закладчики" наркоты думают, что стиральный порошок разносят?
  5. Касатик
    Касатик Сегодня, 14:09
    -2
    Если действительно доказано, что знала и делала все осознанно и умышленно, то никакого снисхождения быть не может. Настораживает, однако, что среди тех, кто собирал данные про Д. Дугину и ее отца, оказался сотрудник МВД РФ. Если верить, опять же
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:15
      0
      Давно известно, - пресловутая "паршивая овца", в любом стаде оказаться может ...
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:17
    +1
    Ее инстинктивное движение куками ,попытка закрыться ,говорит о многом .Вряд ли она хотела закрыться от микрофона ,таким способом .
  7. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 14:26
    0
    Не является ли террористической и структура, отправляющая террористов?
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:27
    0
    И????Поймут и простят?Вызовут родителей в школу?Высекут публично?Какое будет наказание?