Глава СК РФ: Трепова знала, что внутри статуэтки для Владлена Татарского была бомба

2 апреля текущего года в одном из кафе Санкт-Петербурга, где проходил авторский вечер военкора Владлена Татарского, произошел теракт. В результате срабатывания СВУ ранения получили более 30 человек. Сам Максим Фомин погиб на мете.
Напомним, что бомба, убившая военкора, находилась внутри статуэтки, которую ему вручила 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова (находится в перечне экстремистов и террористов в РФ*). Подозреваемая в убийстве Татарского была задержана правоохранителями на следующий день после происшествия.
В то же время, в ходе допросов Трепова* утверждала, что не знала о том, что в посылке, которую она вручила Фомину, находилась бомба. Со слов подозреваемой, ей заплатили за то, чтобы она передала военкору статуэтку с маячком, который бы позволил следить за его местоположением.
Вышеупомянутые заявления изначально стали поводом для версии о том, что украинские спецслужбы использовали «доверчивую» россиянку «в темную».
Однако сегодня глава СК РФ Александр Бастрыкин в ходе интервью РИА Новости заявил, что в ходе следственных мероприятий было установлено об осведомленности петербурженки о содержимом посылки, которую она вручила Татарскому.
Она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой
- заявил Бастрыкин.
В итоге, Треповой* сегодня было предъявлено окончательное обвинение. Ей вменяют незаконный оборот взрывных устройств, подделку документов и совершение террористического акта.