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Британская армия показала танк городского боя Challenger 2 TES Megatron

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Британская армия показала танк городского боя Challenger 2 TES Megatron

Последний вариант танка британской армии Challenger 2, получивший обозначение TES Megatron, был публично показан на учениях, прошедших на полигоне Лулворт.


Маневры предоставили возможность продемонстрировать военное мастерство Британии и совершенство ее новейшего оборудования

- говорится в заявлении Минобороны страны.

Конструкция TES Megatron, призванная сделать танк более грозной силой, во многом повторяет решения, заложенные в «ОБТ городского боя» M1 Abrams TUSK (Tank Urban Survival Kit), особенно с точки зрения оборонных возможностей. Он был специально разработан для повышения устойчивости машины к воздействию двойных боеголовок и мин.

Megatron впервые был представлен в 2013 году и после этого прошел ряд усовершенствований. Он сохраняет 120-мм нарезную танковую пушку L30A1 от Challenger 2 и 4 члена экипажа.

В TES Megatron сочетаются стальная броня, композитная броня Chobham (или Dorchester, как ее называют в Британии) и динамическая защита. Передняя часть корпуса оснащена Chobham, а боковые стороны корпуса и башни оборудованы ДЗ. Броня Cage дополнительно усиливает защиту от угроз со стороны РПГ.

Стандартное оснащение Challenger 2 TES Megatron включает в себя цифровую компьютеризированную СУО, приборы ночного видения, систему защиты NRBC и вспомогательную силовую установку (APU). Последняя может питать электрические системы машины в неподвижном состоянии и при выключенном главном двигателе. Megatron также оснащен оборудованием для противодействия минам, в частности, системой Bird Table, антенны которой установлены наверху задней части башни. Эта система предназначена для подавления радиосигналов, которые могут быть использованы для подрыва мины.

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25 комментариев
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  1. МВГ
    МВГ Сегодня, 14:01
    0
    TES Megatron

    в кинокомпании Марвел выпущен?
    На десять Мегатрон хватит одной килотон
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:07
      +2
      Ну, сначала вопрос возникает, - в каких таких "городах" островитяне или их шестёрки, - киевские бандеро - нацики, "бои" на таких Челленджерах вести собрались...

      А за тем и второй вопрос. А не являются ли эти "специальные" Челленеджеры, "потенциальными клиентами" российских Терминаторов?..
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 14:16
        0
        А за тем и второй вопрос. А не являются ли эти "специальные" Челленеджеры, "потенциальными клиентами" российских Терминаторов?..

        Судя по скворечникам на крыше и размерам оптики первейшие клиенты. Даже броню пробивать не надо. Достаточно одной очереди из малокалиберных автоматических пушек, тем более в городских условиях где решается быстротой открытия огня. Очередной маркетинговый ход, как впрочем и другие танки с таким набором внешних приборов.
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 14:35
          +1
          И это тоже... Знакомые танкисты утверждали, что даже "простая Шилка" вполне может, на определенной дистанции, танк "лысым" (а значит, - незрячим...) оставить...
        2. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 14:45
          0
          Во время вторжения в Ирак в 2003 году в одном из столкновений в городской местности Басры Challenger 2 подвергся нападению со стороны нерегулярных сил с применением пулеметов и гранатометов (РПГ). Прицел механика-водителя был поврежден, и при попытке отступить были повреждены другие прицелы, и танк съехал в кювет. Он был поражен 14 РПГ-7 с близкого расстояния и противотанковой управляемой ракетой MILAN. Броня пробита не была. Экипаж все время находился внутри танка и не пострадал. Танк был восстановлен, причем наибольший ущерб был нанесен прицельному комплексу. Он вернулся в строй шесть часов спустя.
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 14:20
        0
        Мегатрон?

        Нам нужны автоботы и Оптимус Прайм)))
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:19
      +1
      Вообще то в городе любой танк это почти металлолом .И сколько он весит со всеми этими "навесами "?Почему нету спереди отвала как на бульдозере?Гуслю миной сорвет ,она самовосстоновится?
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 14:33
        0
        Согласен, в городе бульдозерный отвал очень желателен, чтобы завалы-баррикады препятствием не стали. Или они его для обороны в городе использовать предлагают. what
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:34
      +1
      Боевые действия в Йемене, Сирии и на Украине давно уже показали, что езда по кругу танкодрома это не тоже самое что участие в реальных боевых действиях.

      Вот если бы нам показали, как этот танк выезжает на заранее нашпигованное минами поле и проходит его, попутно отбиваясь от артиллерийских снарядов, вездесущих дронов, операторов ПТУРов и танков противоположной стороны, затем входит в город и также браво проходит квартал за кварталом, а не его картинное прохождение перед трибунами, вот тогда и можно было бы судить о его достоинствах и недостатках.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:02
    +5
    Главная система защиты британских танков - это удаленность минимум на сто км от линии фронта. Никакая трофи не сравнится!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:06
    +1
    Маневры предоставили возможность продемонстрировать военное мастерство Британии и совершенство ее новейшего оборудования
    . laughing не, не, по другому никак. Повторять про кулика и его болото... надоело.
    Такие же "дрова в костёр", как и все остальные, подобные.
  4. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 14:07
    -1
    может не такая уж и новая модификация для городского боя, хотя Challenger 2 с ДЗ это прорыв
    но где КАЗ по типу нашей Арена-М в выстрелами для защиты верхней полусферы башни.
    на фото танк Т-72Б3М с КАЗ Арена-М, где 2 одинарные секции (перевертыши) под почти прямым углом как раз для подрыва в вверх для защиты верхней полусферы башни.
    башня защищена 2-мя секциями побортно: на 8 для защиты по горизонту и 4 от угроз сверху
  5. al3x
    al3x Сегодня, 14:08
    +3
    Зачем танк, который позиционируется именно для городского боя, увешан накидками зелёными?
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 14:26
      0
      По всей видимости от тоски! laughing Хотя да, учитывая "европейские ценности", могли бы и более радужной мишурой обвешать. wassat А так - получается что опять права "разнообразных" попирают! laughing
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 14:39
        0
        Видимо у них сейчас "зелёная" повестка в приоритете. Газа нет, нефти нет... Почему вот ещё солнечные панели сверху не прикрутили? С ними вспомогалка не нужна. Можно и мобилу подзарядить, а может они ещё и от крышебоя спасут...
  6. zontov79
    zontov79 Сегодня, 14:09
    0
    Дилдон…...................................?.
  7. Попандос
    Попандос Сегодня, 14:09
    0
    TES Megatron

    Они то простой челенджер 2 попукивая не выпускают на ленточку.
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 14:45
      0
      TES Megatron это челенджер 2 для прятанья в городах. Для того модификация и придумана, чтобы на ленточке не пожгли, как немецких кошек. Интересно, насколько масса выросла. Скорее всего он просто до ленточки не доползёт и без нашего воздействия.
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 14:11
    +3
    Оговорочка по Фрейду?
    Как мы все помним, Megatron- персонаж далеко не положительный. И в итоге он терпит сокрушительное поражение от положительных персонажей.
  9. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 14:13
    +1
    Сама задумка нужная.
    Предки этих британцев, в отличие от них противостоящие фашизму, а не стоящие на стороне фашизма как сейчас, уже разрабатывали городской танк.
    Он был забавным! Где же картинка.
    «Танк-жираф» инженера Джона Таппа «Praying Mantis» («Богомол»). И вот в 1941 году Тапп наконец-то представил свою машину Военному ведомству. По сути это была танкетка «Карден-Лойд», на шасси которой устанавливался специальный подъёмный механизм, вооруженный пулеметной установкой. Водитель, одновременно являющийся стрелком, находился лёжа (!) в поднимающейся части машины и мог вести наблюдение через смотровую щель и перископ. Интересной особенностью конструкции было наличие некоего подобия стабилизатора пулеметной установки в вертикальной плоскости. Для того времени это была более чем новаторская разработка. Так, максимальная высота подъёма боевой части «Богомола» составляла 3,48 метра. При этом водитель (справа) и пулеметчик (слева) по-прежнему размещались в лежачем положении, так что «нормальная» его высота была меньше человеческого роста! 1200 мм в «сложенном состоянии».
  10. Касатик
    Касатик Сегодня, 14:15
    0
    Они не могут ничего показать по определению. Во всей британской армии менее 100 боеготовых Чарли-2 (так его называют на этом маленьком острове к скверу от Франции). Бронетанковая промышленность ликвидирована. Уркам (или украм) сбагривают чудеса типа "Саксон", списанные давным давно и изначально предназначенные для борьбы с кактусами. Зачем перепечатывать ахинею и давать ей рекламу?
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:22
    0
    Сарай как есть сарай хоть с антенами хоть без. Исходя из видео можно сделать вывод о том что танк перетяжелён по целому ряду признаков которые говорят также о том что английская школа танкостроения как и ранее не отличается широтой взглядов и не терпит пересмотра концепции конструкторской школы в целом. Например представители немецкой школы танкостроения однотипные по концепции танки семейсва Leopard в модификации 2А6 показали неутишительные результаты боевого применения хоть с накидкой хоть с системой Trophy. Факт на лицо немецким и английским конструкторам танков...
    request
  12. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:24
    0
    Последний вариант танка британской армии Challenger 2, получивший обозначение TES Megatron, был публично показан на учениях, прошедших на полигоне Лулворт.

    Интересно ,что видео от 14 февраля 21 года
    Сколько весит этот TES Megatron? С вставками для покатушек по асфальту
  13. Ermak_Timofeich
    Ermak_Timofeich Сегодня, 14:42
    0
    решения, заложенные в «ОБТ городского боя»

    А какие города, даже в ходе Второй Мировой, брала Британия? Никто не знает?
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:44
    0
    На каждый Мегатрон у нас заготовлен не один десяток ТМ62.