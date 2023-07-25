Республиканцы заявляют о возможности импичмента президента США из-за украинской компании Burisma

Представители Республиканской партии США заявляют о возможности импичмента президента страны Джо Байдена. Причиной возможного отстранения Байдена от власти может послужить так называемый "кассетный скандал", связанный с делом украинской компании Burisma.Как сообщает телеканал Fox со ссылкой на спикера нижней палаты американского конгресса Кевина Маккарти, импичмент может быть инициирован для того, чтобы ФБР могло получить возможность продолжить расследование фактов получения сыном Байдена Хантером многомиллионных взяток от главы украинской компании Николая Злочевского. Хантер Байден должен был войти в совет директоров Burisma, чтобы в дальнейшем защитить интересы украинской компании от "проблем всякого рода".Следствие не располагает данными, были ли осуществлены выплаты, однако Байден-младший оказался в совете директоров компании. Для продолжения расследования может понадобиться дойти до импичмента нынешнего главы государства.Маккарти также подчеркнул, что в случае, если бы республиканцам не удалось получить большинство в конгрессе, до расследования бы не дошло. Для проведения дальнейших следственных действий необходимо вынесение импичмента, чтобы предоставить конгресс достаточными для доступа к необходимой информации полномочиями.Предполагается, что Байден также получал деньги от Китая. Представители следственных органов предполагают, что Хантер Байден и его партнеры всего получили от иностранных источников взяток на сумму в 17 миллионов долларов.