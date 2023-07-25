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Республиканцы заявляют о возможности импичмента президента США из-за украинской компании Burisma

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Республиканцы заявляют о возможности импичмента президента США из-за украинской компании Burisma

Представители Республиканской партии США заявляют о возможности импичмента президента страны Джо Байдена. Причиной возможного отстранения Байдена от власти может послужить так называемый "кассетный скандал", связанный с делом украинской компании Burisma.


Как сообщает телеканал Fox со ссылкой на спикера нижней палаты американского конгресса Кевина Маккарти, импичмент может быть инициирован для того, чтобы ФБР могло получить возможность продолжить расследование фактов получения сыном Байдена Хантером многомиллионных взяток от главы украинской компании Николая Злочевского. Хантер Байден должен был войти в совет директоров Burisma, чтобы в дальнейшем защитить интересы украинской компании от "проблем всякого рода".

Следствие не располагает данными, были ли осуществлены выплаты, однако Байден-младший оказался в совете директоров компании. Для продолжения расследования может понадобиться дойти до импичмента нынешнего главы государства.

Маккарти также подчеркнул, что в случае, если бы республиканцам не удалось получить большинство в конгрессе, до расследования бы не дошло. Для проведения дальнейших следственных действий необходимо вынесение импичмента, чтобы предоставить конгресс достаточными для доступа к необходимой информации полномочиями.

Предполагается, что Байден также получал деньги от Китая. Представители следственных органов предполагают, что Хантер Байден и его партнеры всего получили от иностранных источников взяток на сумму в 17 миллионов долларов.
Использованы фотографии:
Wikipedia/The White House
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:58
    +4
    Это просто начало предвыборной движухи.Больше ничего.Те же республиканцы,придя к власти будут лелеять такую же структуру,навроде этой Бурисмы
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:05
      +3
      У нас по этому поводу есть хорошая народная мудрость - "Хрен редьки не слаще".
      Глупцы обсуждают всё то, что видно невооружённым глазом, а мудрецы решают то, как предстоит жить в будущем.

      Хотелось бы, что бы отечественные журналисты и политики прекратили толочь воду в ступе и преподносить это населению России как некое светлое и мудрое, а занялись стратегией на будущие столетия. hi
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:30
        0
        Вы верно заметили.Политики у нас живут сегодняшним днем.За редким исключением в виде волшебного пендаля,когда подчиненные перестают уже совсем мышей ловить.Это видно в некоторых отрослях промышленности,после приведения в действие пинка и привлечения интересных лиц из ближнего окружения к работе по проектам в том же авиа и судостроении
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:30
      0
      Это все равно что судить манекен!Байден не помнит что вчера ел,а с него хотят спросить за события давность в несколько лет! am hi
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:01
    0
    Республиканцы заявляют о возможности импичмента президента США из-за украинской компании Burisma
    . У них конгрессмены с каникул вернулись? Будут устраивать "шухер на корабле"?!
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:05
    0
    Какому по счету их президенту на третьем году хотят объявить импичмент? И этот досидит.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 14:06
    0
    Мимо кассы не пролетят.
    Большие деньги управляют дееьгами.
    А огромнве - большими.
    А чем занимаются хозяева всех денег?
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:26
    0
    Интересно ,что Байдену импичмент грозит за взятки . То что он уволил ПРОКУРОРА страны и практически вмешался во внутренние дела государства,как бы не при чем .