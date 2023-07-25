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КВ-1С: «промежуточный» танк, оказавшийся невостребованным

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КВ-1С: «промежуточный» танк, оказавшийся невостребованным

Советский тяжелый танк «Климент Ворошилов» или КВ-1 по праву считался непобедимой боевой машиной, вплоть до конца 1942 года, когда у вермахта появился «Тигр». Экипажи РККА совершили огромное количество подвигов на данном танке, а немцы прозвали его «призраком» за то, что большинство их орудий не могли причинить ему вреда.


Между тем несмотря на все преимущества, были у КВ-1 и существенные недостатки, включая слабую маневренность и неудачные прицельные приспособления. Однако главной проблемой танка был его вес, который вместо заложенных при разработке 42 тонн иногда доходил до 50-ти, что было связано с дополнительным оборудованием и новой литой башней.

Как результат, столь значительный «перебор» с массой не мог не сказаться на трансмиссии, которая и без того в КВ-1 не отличалась особой надежностью. Да и 500-сильный дизельный двигатель едва справлялся с такой «махиной».

В итоге, в июле 1942 года появилась «облегченная» версия КВ-1С, которая выпускалась до сентября 1943 года.

Проблему с массой в модернизированном танке удалось решить в первую очередь за счет уменьшения толщины брони. Кроме того, были уменьшены и габариты корпуса, а также облегчены агрегаты ходовой части

Из других положительных моментов можно отметить модернизированные системы охлаждения и смазки, изготовление новой литой башни с пятью стеклоблоками и замену многих дефицитных деталей.

Основным вооружением КВ-1С была 76-мм пушка ЗиС-5 и три 7,62-мм пулемета ДТ. Боекомплект для танковой пушки ЗИС-5 был увеличен на 24 выстрела. Экипаж состоял из 5 человек.

В итоге модернизации масса танка снизилась до 42,5 тонн, а его скорость по шоссе выросла с 34 до 43 км.

Между тем выпуск КВ-1С пришлось прекратить, так как по большинству характеристик он был схож с Т-34, но сильно уступал ему в маневренности и был более сложным в производстве.

Использованы фотографии:
архивное фото
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3 комментария
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 15:40
    +1
    Ошибки в конструкции и практика в эксплуатации нового вооружения либо приводят к его усовершенствованию либо к закрытию и в архив конструкторской мысли.
    Обычное дело для любого вида оружия, и не только.
  2. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:19
    0
    Думаю дело в вооружении. Тот же Т-34 тоже с 76,2 мм. орудием(потом и 85).Маневренный ,проходимый.
    Зачем еще малоподвижный с такой пушкой? Если у немцев было отличие-орудие 88 мм.у Тигра-можно "потерпеть" такого мастодонта. hi
  3. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 16:32
    +2
    По поводу востребованности вопрос сложный. Всё же его произвели 1121.
    Куда менее востребованным оказался КВ-85, всего 148, но это понятно, сделали ИС-2.