КВ-1С: «промежуточный» танк, оказавшийся невостребованным

Советский тяжелый танк «Климент Ворошилов» или КВ-1 по праву считался непобедимой боевой машиной, вплоть до конца 1942 года, когда у вермахта появился «Тигр». Экипажи РККА совершили огромное количество подвигов на данном танке, а немцы прозвали его «призраком» за то, что большинство их орудий не могли причинить ему вреда.
Между тем несмотря на все преимущества, были у КВ-1 и существенные недостатки, включая слабую маневренность и неудачные прицельные приспособления. Однако главной проблемой танка был его вес, который вместо заложенных при разработке 42 тонн иногда доходил до 50-ти, что было связано с дополнительным оборудованием и новой литой башней.
Как результат, столь значительный «перебор» с массой не мог не сказаться на трансмиссии, которая и без того в КВ-1 не отличалась особой надежностью. Да и 500-сильный дизельный двигатель едва справлялся с такой «махиной».
В итоге, в июле 1942 года появилась «облегченная» версия КВ-1С, которая выпускалась до сентября 1943 года.
Проблему с массой в модернизированном танке удалось решить в первую очередь за счет уменьшения толщины брони. Кроме того, были уменьшены и габариты корпуса, а также облегчены агрегаты ходовой части
Из других положительных моментов можно отметить модернизированные системы охлаждения и смазки, изготовление новой литой башни с пятью стеклоблоками и замену многих дефицитных деталей.
Основным вооружением КВ-1С была 76-мм пушка ЗиС-5 и три 7,62-мм пулемета ДТ. Боекомплект для танковой пушки ЗИС-5 был увеличен на 24 выстрела. Экипаж состоял из 5 человек.
В итоге модернизации масса танка снизилась до 42,5 тонн, а его скорость по шоссе выросла с 34 до 43 км.
Между тем выпуск КВ-1С пришлось прекратить, так как по большинству характеристик он был схож с Т-34, но сильно уступал ему в маневренности и был более сложным в производстве.