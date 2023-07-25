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Командование ВСУ: Сбивать российские ракеты «Оникс» пока не удается

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Командование ВСУ: Сбивать российские ракеты «Оникс» пока не удается

В настоящее время у сил противовоздушной обороны Украины нет возможностей для перехвата российских ракет «Оникс». Об этом рассказал украинской прессе официальный представитель воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат.


Как отметил украинский военнослужащий, ракеты типа «Оникс» были предназначены для нанесения ударов по морским целям, включая корабли. Поэтому перед поражением цели они опускаются до уровня воды. Из-за этого средства ПВО не могут их поразить.

Сбивать российские ракеты «Оникс» пока не удается

- подчеркнул представитель командования ВСУ.

Хотя главной задачей ракет «Оникс», по словам Игната, является уничтожение надводных кораблей противника, ВС РФ сейчас применяют их против наземных целей. С определенной тревогой украинский офицер отметил, что все ракеты, находящиеся на вооружении российских армии и флота, могут быть модернизированы.

Напомним, что ракеты «Оникс» стали активно применять для нанесения ударов по объектам военного назначения и портовой инфраструктуры в Одессе и других городах на юге и юго-западе Украины. В результате ударов данными ракетами военным целям Украины был причинен значительный ущерб, а выстроить систему противодействия таким ударам украинские вооруженные силы не в состоянии, что и следует из заявления спикера воздушных сил.

Кстати, сам факт такого заявления в корне отличается от прежних амбициозных разглагольствований украинских представителей о том, что ПВО ВСУ без проблем сбивают едва ли не больше российских ракет, чем их было запущено.
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13 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 13:53
    0
    Пусть ВСУ, вместе с их стратегами, обратятся за консультацией к бабке, что сбила российский дрон банкой огурцов, или деду, что подбил наш самолёт из берданки.
    Делов то. tongue
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:58
      +3
      А Кинжалы значит они могут сбивать? wassat С их слов.
  2. KCA
    KCA Сегодня, 13:56
    +1
    Сами себе в карман гадят, кто-ж после таких заявлений, повторяемых много раз, решится сопровождать боевыми кораблями сухогрузы с краинским зерном?
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:56
    0
    Любая российская ПКР может быть адаптирована для поражения наземных целей. Таковы особенности конструкторской школы. А ещё тот же Оникс может быть адаптирован, СЮРПРИЗ, по СБ.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:48
      0
      Специально для ПКР 3М55 «Оникс» была разработана легкая ядерная боеголовка ТК-60 весом 90 кг и мощностью 10 килотонн.Так что я бы на месте Резникова не игрался бы с Крымским мостом.А то неизвестно что за боеголовка окажется у очередного прилетевшего на Украину Оникса.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:59
    0
    Как правило ударные системы развиваются быстрее средств противодействия. Это не новость.
    Вопрос простой... а у кого вообще есть, достаточно средств противодействия современным ударными системам???
  5. RockerMan
    RockerMan Сегодня, 13:59
    +1
    В переводе это значит, НАТО на сегодняшний момент ничего не может сделать с Ониксом.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:50
      0
      Или пока не желает ради Украины раскрывать все свои карты.
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:59
    +2
    Странно, сбили уже 13 кинжалов минимум, сбивали не раз Х-22/32, а ониксы не могут?
    Замечу, что герани тоже не очень получается, нередко одна герань делает сразу два взрыва - один сама, а второй от ракеты ППО, которая потеряла цель
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:21
      0
      Кинжалы и Х-22/32 летят высоко и атакуют сверху. Траектория просчитывается и ракеты ПРО пускают в оптимальный момент.
      Оникс летит низко и делает горку в последний момент.
      У ПРО нет времени просчитать пуск своих ракет
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:08
    0
    Как отметил украинский военнослужащий, ракеты типа «Оникс» были предназначены для нанесения ударов по морским целям, включая корабли.

    А какие еще могут быть морские цели кроме кораблей?
  8. tarakan
    tarakan Сегодня, 14:23
    0
    Цитата: Konnick
    Как отметил украинский военнослужащий, ракеты типа «Оникс» были предназначены для нанесения ударов по морским целям, включая корабли.

    А какие еще могут быть морские цели кроме кораблей?

    У украинцев всё, что "плавает" является ВМФ laughing
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:33
    0
    Не нужно Оникс сбивать,пусть сплетут гигантскую сеть и ею ловят ракеты в полёте wassat