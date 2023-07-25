Командование ВСУ: Сбивать российские ракеты «Оникс» пока не удается

В настоящее время у сил противовоздушной обороны Украины нет возможностей для перехвата российских ракет «Оникс». Об этом рассказал украинской прессе официальный представитель воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат.
Как отметил украинский военнослужащий, ракеты типа «Оникс» были предназначены для нанесения ударов по морским целям, включая корабли. Поэтому перед поражением цели они опускаются до уровня воды. Из-за этого средства ПВО не могут их поразить.
Сбивать российские ракеты «Оникс» пока не удается
- подчеркнул представитель командования ВСУ.
Хотя главной задачей ракет «Оникс», по словам Игната, является уничтожение надводных кораблей противника, ВС РФ сейчас применяют их против наземных целей. С определенной тревогой украинский офицер отметил, что все ракеты, находящиеся на вооружении российских армии и флота, могут быть модернизированы.
Напомним, что ракеты «Оникс» стали активно применять для нанесения ударов по объектам военного назначения и портовой инфраструктуры в Одессе и других городах на юге и юго-западе Украины. В результате ударов данными ракетами военным целям Украины был причинен значительный ущерб, а выстроить систему противодействия таким ударам украинские вооруженные силы не в состоянии, что и следует из заявления спикера воздушных сил.
Кстати, сам факт такого заявления в корне отличается от прежних амбициозных разглагольствований украинских представителей о том, что ПВО ВСУ без проблем сбивают едва ли не больше российских ракет, чем их было запущено.