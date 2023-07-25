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Спикер Совфеда: Никакой «махновщины» в России быть не должно

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Спикер Совфеда: Никакой «махновщины» в России быть не должно

После отказа части бойцов Группы Вагнер во главе с Евгением Пригожиным перейти под командование Минобороны РФ, а затем и попытки вооруженного мятежа, вопрос о частных военных компаниях в России, что называется, встал ребром.


Озвучивались различные предложения касательно мер регулирования подобных организаций, в том числе и создание соответствующей законодательной базы.

В то же время в ходе сегодняшней пресс-конференции спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выступила против подобной инициативы. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сенатор заявила, что законы под ЧВК не нужны и в Совфеде данных проектов нет.

Свою позицию политик пояснила тем, что в России есть множество казацких и других добровольческих отрядов, которые с честью защищают свою Родину, но при этом действуют исключительно под руководством Минобороны РФ. Это является залогом единства в российских войсках.

Никакой «махновщины» в России быть не должно

- подчеркнула Матвиенко, говоря об «особом статусе» для ЧВК.

В то же время сенатор добавила, что в случае появления подобной инициативы в нижней палате российского парламента, Совфед все же готов ее рассмотреть. Однако в самом Совете Федерации данные законопроекты не разрабатываются.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:21
    +4
    Махновщины безусловно быть не должно.НО!В данной ситуации Матвиенко нечего на зеркало пенять,раз рожа крива..Год,целый год законодатели не могли определится со статусом ЧВК.Пока гром не грянул
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 14:42
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Махновщины безусловно быть не должно.НО!В данной ситуации Матвиенко нечего на зеркало пенять,раз рожа крива..Год,целый год законодатели не могли определится со статусом ЧВК.Пока гром не грянул

      Закон о ЧВК будет ещё мусолится до..... не знаю какого времени. А где они ещё найдут таких людей, что бы продвигали их интересны за рубежом, вот в таком виде ? И по поводу махновщины, они там у себя порядок навести не могут, а о махновщине речь ведут. Раз уж взялись порядок наводить, так прежде у себя пускай порядок наведут, что бы у власти были люди, а не ....трататушки, тратата....
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:44
      +2
      Во как? А что же это было в африканских странах и на Украине до мая 2023 года.
      Никто из Госдумы, Совфеда, Правительства и даже Президента не пеняли Пригожину за ЧВК "Вагнер" и его успехи в ратных делах, и вот те пожалуйста.

      Это напоминает позицию страуса и полную неспособность использовать те средства, которые приносят прибыль, как политическую так и экономическую, и управлять этими средствами на благо себе.

      Да, протирать штаны и юбки за хорошую зарплату как видно намного спокойней, чем работать мозгами на благо страны. negative
  2. T-100
    T-100 Сегодня, 14:22
    +3
    Никакой «махновщины» в России быть не должно

    Перепугались просто, вот и всё, теперь боятся повторения.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:24
    +7
    В таком случае немедленно ликвидируйте газпромовскую и прочее чвк ,а то в стране по факту махновщина уже давно имеет место быть!Поделили Россию на улусы и своими армийками обзавелись "наши"миллиардеришки а кремль сего в упор не видит...
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:27
    +1
    Кто бы ей объяснил, что ЧВК государству очень нужны - но вот работать они могут и должны только за рубежом.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:29
    +7
    Ну Матвиенко дает , жгёт по полной . ЧВК есть ,а законов нет и не надо ? Так вот это и есть махновщина
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:37
      +1
      Вот знаете,если бы не случилось этого демарша Пригожина,законодатели тянули с этим законом еще год,не меньше.Ну не видят они для себя каких либо плюшек.Может ждали ЧЕГО от Пригожина,а он их лесом послал...
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:31
    +1
    В.Матвиенко сама себе противоречит.
    Шла бы на покой..
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:33
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Махновщины безусловно быть не должно.НО!В данной ситуации Матвиенко нечего на зеркало пенять,раз рожа крива..Год,целый год законодатели не могли определится со статусом ЧВК.Пока гром не грянул

    Она уже есть , в Кремле
  8. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:42
    0
    Пусть отправит казаков в Сирию допустим или Африку. laughing А вопрос так и остаётся открытым. Где законодательный пакет о ЧВК? Либо полностью запрещать, либо урегулировать.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:52
      0
      И что они там будут делать?Медальками самодельными бренчать?Просто живу в таком крае,где их полно.В основном своем-отставные сотрудники МВД..Что с них взять?
  9. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 14:42
    +1
    Короче чего надо говорить ей не сказали, по этому выдала бессмысленный набор слов.
  10. barclay
    barclay Сегодня, 14:45
    +1
    Валентина Ивановна - мастерица клепать штампованные фразы. Но при этом она видимо считает нормальным существование частной военной структуры в стране без правовых оснований на протяжении уже многих лет.