Спикер Совфеда: Никакой «махновщины» в России быть не должно

Никакой «махновщины» в России быть не должно

После отказа части бойцов Группы Вагнер во главе с Евгением Пригожиным перейти под командование Минобороны РФ, а затем и попытки вооруженного мятежа, вопрос о частных военных компаниях в России, что называется, встал ребром.Озвучивались различные предложения касательно мер регулирования подобных организаций, в том числе и создание соответствующей законодательной базы.В то же время в ходе сегодняшней пресс-конференции спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выступила против подобной инициативы. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сенатор заявила, что законы под ЧВК не нужны и в Совфеде данных проектов нет.Свою позицию политик пояснила тем, что в России есть множество казацких и других добровольческих отрядов, которые с честью защищают свою Родину, но при этом действуют исключительно под руководством Минобороны РФ. Это является залогом единства в российских войсках.- подчеркнула Матвиенко, говоря об «особом статусе» для ЧВК.В то же время сенатор добавила, что в случае появления подобной инициативы в нижней палате российского парламента, Совфед все же готов ее рассмотреть. Однако в самом Совете Федерации данные законопроекты не разрабатываются.