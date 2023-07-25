В Курске вынесен приговор по делу о госизмене двух экс-сотрудников оборонного предприятия

Курским областным судом вынесен приговор двум бывшим сотрудникам одного из оборонных предприятий, передававшим данные украинской военной разведке. Обвиняемым вынесен приговор, предполагающий лишение свободы на срок от 13 до 17 лет и денежный штраф.В сообщении пресс-службы суда утверждается, что бывшие сотрудники оборонного предприятия, являющиеся экс-супругами, признаны виновными в инкриминируемых деяниях. По совокупности преступлений одному из них назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, а остальной части - в ИТК строгого режима и штраф в размере 450 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на 1,5 года. Вторая обвиняемая получила приговор в виде лишения свободы сроком 13 лет в ИТК общего режима и штраф в размере 350 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на один год.В июне текущего года ЦОС ФСБ сообщал, что два бывших сотрудника одного из курских оборонных предприятий предстали перед судом по обвинению в передаче секретной информации украинской военной разведке. Обвиняемые также осуществляли подготовку к совершению взрывов на объектах транспортной инфраструктуры на территории Белгородской и Курской областей. Они планировали повредить железнодорожные пути, используемые для снабжения подразделений российской армии, принимающих участие в спецоперации на Украине.Правоохранители изъяли у бывших супругов более 4 килограммов взрывчатки, четыре взрывателя, а также документы, содержащие конструкторскую документацию к изделиям военного назначения. Кроме того, у злоумышленников была обнаружена сумма денег в размере 150 тысяч долларов.