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В Курске вынесен приговор по делу о госизмене двух экс-сотрудников оборонного предприятия

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В Курске вынесен приговор по делу о госизмене двух экс-сотрудников оборонного предприятия

Курским областным судом вынесен приговор двум бывшим сотрудникам одного из оборонных предприятий, передававшим данные украинской военной разведке. Обвиняемым вынесен приговор, предполагающий лишение свободы на срок от 13 до 17 лет и денежный штраф.


В сообщении пресс-службы суда утверждается, что бывшие сотрудники оборонного предприятия, являющиеся экс-супругами, признаны виновными в инкриминируемых деяниях. По совокупности преступлений одному из них назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, а остальной части - в ИТК строгого режима и штраф в размере 450 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на 1,5 года. Вторая обвиняемая получила приговор в виде лишения свободы сроком 13 лет в ИТК общего режима и штраф в размере 350 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на один год.

В июне текущего года ЦОС ФСБ сообщал, что два бывших сотрудника одного из курских оборонных предприятий предстали перед судом по обвинению в передаче секретной информации украинской военной разведке. Обвиняемые также осуществляли подготовку к совершению взрывов на объектах транспортной инфраструктуры на территории Белгородской и Курской областей. Они планировали повредить железнодорожные пути, используемые для снабжения подразделений российской армии, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Правоохранители изъяли у бывших супругов более 4 килограммов взрывчатки, четыре взрывателя, а также документы, содержащие конструкторскую документацию к изделиям военного назначения. Кроме того, у злоумышленников была обнаружена сумма денег в размере 150 тысяч долларов.
Использованы фотографии:
Pixabay
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11 комментариев
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  1. aakvit
    aakvit Сегодня, 15:08
    +10
    Это, вообще-то, не только госизмена, но и приготовление к террористическому акту и диверсиям! И по законам военного времени за такое должно быть только одно наказание - СМЕРТЬ! Причём пули не тратить, верёвка, всё-таки, "многоразовая" штука!
    1. Слон
      Слон Сегодня, 15:50
      +2
      И в целях профилактики еще по телеку показать в ночное время, чтобы нежную детскую психику не травмировать. Любителям ужастиков особо зайдет!
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:09
    +3
    Шпионаж плюс диверсии ! Наказание по заслугам !
  3. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 15:13
    +3
    обнаружена сумма денег в размере 150 тысяч долларов

    Да, как говорится: " всё покупается, всё продаётся" в наших реалиях, в котором свободы дали "сколько хотите" , и в котором подготовили идеальных потребителей, в результате чего эти потребители за обладание какими нибудь материальным благами продадут" мать родную", не то что Родину...
  4. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 15:17
    0
    Вообще-то забавно, есть у людей 150 тысячь долларов и они ещё пойдут колодец отравлять или что то взрывать, что за чушь
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 15:26
      +3
      видимо уже давно сотрудничают, либо скопили полученное за передачу секретов,либо задаток за диверсии
    2. ettore
      ettore Сегодня, 16:05
      0
      Цитата: Читателль 2013
      Вообще-то забавно, есть у людей 150 тысячь долларов и они ещё пойдут колодец отравлять или что то взрывать, что за чушь

      Странных людей много. Но вот сумма штрафов смехотворна на фоне найденного. Эти доллары хоть конфисковали или на депозит им положили до освобождения?
  5. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 15:20
    +1
    Надеюсь, что развелись они из-за этих 150 тысяч долларов. Поделом...
  6. Zhan
    Zhan Сегодня, 15:22
    +1
    В сообщении пресс-службы суда утверждается, что бывшие сотрудники оборонного предприятия, являющиеся экс-супругами.

    Интересно, кто кого сдал ? Я так подозреваю женская половина, доход от предательства не смогли поделить ? laughing
  7. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:23
    +2
    Как обычно если купил суд то и наказание детское выйдут еще досрочно и бабки оставят...
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:59
    0
    На лицо явная дискреминация по половому признаку. Где правозащитники? Всем полам (и гендерам laughing ) равные сроки!