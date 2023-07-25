На вооружении ВСУ замечена редкая модификация БТР-4МВ1

Технологические решения, использованные в БТР-4МВ1, соответствуют последним тенденциям в области вооружения НАТО, а модульная броня напоминает лучшую бронетехнику, используемую странами альянса

Несмотря на повышенную броневую защиту и различные усовершенствования, БТР-4МВ1 имел некоторые недостатки, в том числе архаичную конструкцию ходовой части, проблемы с проходимостью по пересеченной местности и неудачную компоновку. В итоге Минобороны Украины изначально не проявило интереса к этой разработке

В интернет-пространстве появились новые материалы, свидетельствующие о службе в ВСУ редко встречающейся модификации БТР-4. Данный бронетранспортер был замечен на фотографиях в версии 4МВ1.Как утверждается, машина состоит на вооружении 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии и участвует в учениях. От базовой версии она отличается новыми системами вооружения и улучшенной броней. Визуально ее можно идентифицировать по монолитной бронеплите, которая размещена в передней части корпуса под острым углом, заменив стандартные окна, и по новому пандусу в корме вместо обычных бронированных дверей.Благодаря модульному подходу и использованию разнесенной брони, БТР-4МВ1 достиг более высокого уровня защиты, позволяющей быстро заменять элементы внешнего слоя защиты в полевых условиях.- отмечается в издании Army Recognition.БТР-4МВ1 предлагает всестороннюю защиту, эквивалентную 3-му уровню STANAG 4569 (от пуль 7,62х54R на расстоянии 30 м). Лобовая броня может выдержать попадание пуль калибра 12,7х99 мм на той же дальности. Борта машины были оснащены броневыми плитами, способными обеспечить защиту от боеприпасов калибра до 25 мм.В состав боевого модуля БМ-7 «Парус» входят 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1; 7,62-мм ПKT; 30-мм автоматический гранатомет KБA-117 и две ПУ для ПТУР «Барьер».Имея массу 24-25 тонн (что на 2-3 тонны больше, чем у БТР-4), БТР-4МВ1 оснащен дизельным двигателем Deutz BF6M 1015 CP мощностью 450 л.с. в паре с автоматической коробкой передач Allison. Машина сохранила свои амфибийные свойства и способна преодолевать водные препятствия со скоростью до 10 км/ч.Впервые БТР-4МВ1 был представлен в 2017 году.- говорится в западном издании.Впервые в боевых условиях БТР-4МВ1 был замечен в марте 2022 года под Харьковом. Также БТР данного типа «засветились» в ходе наступления ВСУ осенью прошлого года на Харьковском участке ТВД.