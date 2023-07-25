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На вооружении ВСУ замечена редкая модификация БТР-4МВ1

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На вооружении ВСУ замечена редкая модификация БТР-4МВ1

В интернет-пространстве появились новые материалы, свидетельствующие о службе в ВСУ редко встречающейся модификации БТР-4. Данный бронетранспортер был замечен на фотографиях в версии 4МВ1.


Как утверждается, машина состоит на вооружении 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии и участвует в учениях. От базовой версии она отличается новыми системами вооружения и улучшенной броней. Визуально ее можно идентифицировать по монолитной бронеплите, которая размещена в передней части корпуса под острым углом, заменив стандартные окна, и по новому пандусу в корме вместо обычных бронированных дверей.

Благодаря модульному подходу и использованию разнесенной брони, БТР-4МВ1 достиг более высокого уровня защиты, позволяющей быстро заменять элементы внешнего слоя защиты в полевых условиях.

Технологические решения, использованные в БТР-4МВ1, соответствуют последним тенденциям в области вооружения НАТО, а модульная броня напоминает лучшую бронетехнику, используемую странами альянса

- отмечается в издании Army Recognition.

БТР-4МВ1 предлагает всестороннюю защиту, эквивалентную 3-му уровню STANAG 4569 (от пуль 7,62х54R на расстоянии 30 м). Лобовая броня может выдержать попадание пуль калибра 12,7х99 мм на той же дальности. Борта машины были оснащены броневыми плитами, способными обеспечить защиту от боеприпасов калибра до 25 мм.

В состав боевого модуля БМ-7 «Парус» входят 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1; 7,62-мм ПKT; 30-мм автоматический гранатомет KБA-117 и две ПУ для ПТУР «Барьер».

Имея массу 24-25 тонн (что на 2-3 тонны больше, чем у БТР-4), БТР-4МВ1 оснащен дизельным двигателем Deutz BF6M 1015 CP мощностью 450 л.с. в паре с автоматической коробкой передач Allison. Машина сохранила свои амфибийные свойства и способна преодолевать водные препятствия со скоростью до 10 км/ч.



Впервые БТР-4МВ1 был представлен в 2017 году.

Несмотря на повышенную броневую защиту и различные усовершенствования, БТР-4МВ1 имел некоторые недостатки, в том числе архаичную конструкцию ходовой части, проблемы с проходимостью по пересеченной местности и неудачную компоновку. В итоге Минобороны Украины изначально не проявило интереса к этой разработке

- говорится в западном издании.

Впервые в боевых условиях БТР-4МВ1 был замечен в марте 2022 года под Харьковом. Также БТР данного типа «засветились» в ходе наступления ВСУ осенью прошлого года на Харьковском участке ТВД.

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16 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 15:30
    0
    Разве Харьковский завод им. Малышева ещё жив?
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 15:40
      0
      Цитата: кредо
      Разве Харьковский завод им. Малышева ещё жив?

      Да у них кроме Харьковского завода, осталось очень серьёзное наследие союза по ремонту БТ.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:32
    0
    Кроме дикторши, все на русском говорят ! what
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:40
      -1
      Дык воне мову и не розумиють....
      Ибо им головой работать надо а не демонстрировать знание мовы.
  3. KCA
    KCA Сегодня, 15:42
    -2
    Броневая защита это из стали СТ0? Или вообще из чугуния, где 404 могут взять легированную броневую сталь, и где могут корпуса отлить? На Донбассе, не иначе? Ихов там ждут
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:45
      0
      Писали что им поляки бронесталь поставляют. А хлопчики со швелерами корпуса варят вручную. Было видео здесь на ВО.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 16:45
        0
        Лет несколько назад, помню, как им корпуса под БТР-4 или что-то подобное БТР-70/80, поставляли уже, с трещинами в палец
  4. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 15:42
    0
    Учитывая то, как давно железяка была замечена, наверно более ожидаемым был бы следующий вариант названия статьи: "На вооружении ВСУ была редкая модификация БТР-4МВ1".
  5. ln_ln
    ln_ln Сегодня, 15:48
    +2
    25 тонн и "амфибийные свойства" есть две вещи несовместные в этом габарите.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:50
      +1
      Украина и независимое полноценное государство - тоже несовместимые вещи....
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:51
    +1
    Как то сомнительно, что дополнительные броневые плиты навесили, а амфибийность сохранилась.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:57
      -1
      Хахлам верить - себя не уважать (с)
  7. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 16:01
    0
    Если учесть, что его масса по сравнению с БТР-4 на 2-3 тонны больше, то даже на проектных колёсах проходимость у него должна быть весьма посредственной. С сохранением плавучести тоже вопрос.
  8. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 16:21
    +1
    Все БТРы всех стран говно, только наш БТР самый бтристый БТР в мире
  9. Woroshilow
    Woroshilow Сегодня, 16:36
    0
    450 л.с на 25 тонн, чет херовато для колесной БМП
    1. KCA
      KCA Сегодня, 16:58
      0
      Для БТР и прочей техники ЛС это фуфло для рекламных проспектов, важен крутящий момент, и мощность, вообще-то, не в лошадях меряют, а в кВт, у F1 в ЛС более 1000, а если после дождика F1 в поле вывезти? Болид в 600кг с пилотом в 60кг себя не вытащит