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Премьер-министр Армении: Выход российских миротворцев из Карабаха возможен при отсутствии угрозы для жизни местного населения

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Премьер-министр Армении: Выход российских миротворцев из Карабаха возможен при отсутствии угрозы для жизни местного населения

Конфликт между Арменией и Азербайджаном, после распада СССР периодически с разной интенсивностью военных действий вспыхивающий в Нагорном Карабахе, пока что далек от завершения. Попытки Вашингтона, Брюсселя и лидеров ряда европейских стран примирить враждующие стороны успеха не имеют, несмотря на множество состоявшихся в разном составе переговоров.


Пока что единственной страной, которой удается сдерживать и гасить многолетнюю вражду Еревана и Баку остается Россия. Немалую роль в этом играет присутствие в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике вдоль линии соприкосновения двух государств российского военного контингента, введенного в регион по тройственному соглашению в ноябре 2020 года. Миротворцы ВС РФ не встают на чью либо сторону при очередных обострениях конфликта, выполняя функции наблюдателей и обеспечивая безопасность мирных граждан в соответствии с мандатом, утвержденным решением Госдумы РФ.

В конце июля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в интервью французскому информационному агентству «Франс Пресс» (AFP), что допускает достижения стабильного мира с Азербайджаном в результате переговоров с президентом соседней страны Ильхамом Алиевым. После этого и Алиев объявил, что с учетом территориальных уступок в Карабахе, на которые готов идти Ереван, заключение мирного договора может состояться уже в этом году.

При этом глава армянского правительства считает, что выход российских миротворцев из Карабаха возможен только при отсутствии угрозы для жизни местного населения. Такое мнение Пашинян озвучил во время сегодняшней пресс-конференции.

Если Россия решит вывести миротворцев, это будет означать, что в Нагорном Карабахе нет угрозы жизни людей

— сообщил премьер-министр Армении журналистам.

Заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном перешло в реальную стадию после того, как в конце мая этого года, проведя очередной раунд трехсторонних переговоров в Москве, Пашинян заявил, что что Ереван готов признать 86,6 тыс. кв. км территории Азербайджана, в которые также входят азербайджанские анклавы Нагорного Карабаха. В российском МИД сообщили, что это позволяет приступить к активной стадии подготовки мирного соглашения между закавказскими республиками.
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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6 комментариев
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  1. Русь
    Русь Сегодня, 15:11
    -2
    Только Россия может быть гарантом мира....
  2. raki-uzo
    raki-uzo Сегодня, 15:20
    -1
    "Если Россия решит..." - это неправильная формулировка договора, который подписан в 2020-м году между тремя этими странами. По данному договору (4-й пункт), срок действия контингента российских миротворцев составляет 5 лет с автоматическим продлением на последующие 5-летние периоды, если ни одна из сторон не укажет иное за 6 месяцев. Тут вопрос не "если Россия решит", а "если Армения нарушит правилы игры"; а на такой случай Армения ознакомится с "План Б" Азербайджана.

    Кроме того, существует "Совместный российско-турецкий центр по контролю за режимом прекращения огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта". Основной целью центра является осуществление контроля за выполнением пунктов трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, и достигнутых договоренностей.
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 15:26
      0
      "Совместный российско-турецкий центр по контролю за режимом прекращения огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта".

      Не постесняюсь спросить, а зачем Турция и где сама администрация Нагорного Карабаха?
      Коль брать независимую сторону, то тогда ее лучше искать в Юго-Восточной Азии (Китай) или в ЕС (Сербия).
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:20
    0
    приступить к активной стадии подготовки мирного соглашения между закавказскими республиками.
    Давно пора !
  4. Загребун
    Загребун Сегодня, 15:50
    0
    Ай молодца. Ответственность переложил, ручки умыл. Нивчем невиноват если что.
  5. влад сваргин_2
    влад сваргин_2 Сегодня, 17:02
    0
    Нагорно-Карабахская Республика не признана ни одной стороной, но каждая сторона в свою очередь "заботится" о народе Нагорного Карабаха, не лучше было бы спросить мнение у этого народа? Уверен мирный договор был бы подписан без всяких бюрократических препон!