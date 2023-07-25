Премьер-министр Армении: Выход российских миротворцев из Карабаха возможен при отсутствии угрозы для жизни местного населения

Конфликт между Арменией и Азербайджаном, после распада СССР периодически с разной интенсивностью военных действий вспыхивающий в Нагорном Карабахе, пока что далек от завершения. Попытки Вашингтона, Брюсселя и лидеров ряда европейских стран примирить враждующие стороны успеха не имеют, несмотря на множество состоявшихся в разном составе переговоров.
Пока что единственной страной, которой удается сдерживать и гасить многолетнюю вражду Еревана и Баку остается Россия. Немалую роль в этом играет присутствие в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике вдоль линии соприкосновения двух государств российского военного контингента, введенного в регион по тройственному соглашению в ноябре 2020 года. Миротворцы ВС РФ не встают на чью либо сторону при очередных обострениях конфликта, выполняя функции наблюдателей и обеспечивая безопасность мирных граждан в соответствии с мандатом, утвержденным решением Госдумы РФ.
В конце июля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в интервью французскому информационному агентству «Франс Пресс» (AFP), что допускает достижения стабильного мира с Азербайджаном в результате переговоров с президентом соседней страны Ильхамом Алиевым. После этого и Алиев объявил, что с учетом территориальных уступок в Карабахе, на которые готов идти Ереван, заключение мирного договора может состояться уже в этом году.
При этом глава армянского правительства считает, что выход российских миротворцев из Карабаха возможен только при отсутствии угрозы для жизни местного населения. Такое мнение Пашинян озвучил во время сегодняшней пресс-конференции.
Если Россия решит вывести миротворцев, это будет означать, что в Нагорном Карабахе нет угрозы жизни людей
— сообщил премьер-министр Армении журналистам.
Заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном перешло в реальную стадию после того, как в конце мая этого года, проведя очередной раунд трехсторонних переговоров в Москве, Пашинян заявил, что что Ереван готов признать 86,6 тыс. кв. км территории Азербайджана, в которые также входят азербайджанские анклавы Нагорного Карабаха. В российском МИД сообщили, что это позволяет приступить к активной стадии подготовки мирного соглашения между закавказскими республиками.