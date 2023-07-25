Премьер-министр Армении: Выход российских миротворцев из Карабаха возможен при отсутствии угрозы для жизни местного населения

Если Россия решит вывести миротворцев, это будет означать, что в Нагорном Карабахе нет угрозы жизни людей

Конфликт между Арменией и Азербайджаном, после распада СССР периодически с разной интенсивностью военных действий вспыхивающий в Нагорном Карабахе, пока что далек от завершения. Попытки Вашингтона, Брюсселя и лидеров ряда европейских стран примирить враждующие стороны успеха не имеют, несмотря на множество состоявшихся в разном составе переговоров.Пока что единственной страной, которой удается сдерживать и гасить многолетнюю вражду Еревана и Баку остается Россия. Немалую роль в этом играет присутствие в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике вдоль линии соприкосновения двух государств российского военного контингента, введенного в регион по тройственному соглашению в ноябре 2020 года. Миротворцы ВС РФ не встают на чью либо сторону при очередных обострениях конфликта, выполняя функции наблюдателей и обеспечивая безопасность мирных граждан в соответствии с мандатом, утвержденным решением Госдумы РФ.В конце июля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в интервью французскому информационному агентству «Франс Пресс» (AFP), что допускает достижения стабильного мира с Азербайджаном в результате переговоров с президентом соседней страны Ильхамом Алиевым. После этого и Алиев объявил, что с учетом территориальных уступок в Карабахе, на которые готов идти Ереван, заключение мирного договора может состояться уже в этом году.При этом глава армянского правительства считает, что выход российских миротворцев из Карабаха возможен только при отсутствии угрозы для жизни местного населения. Такое мнение Пашинян озвучил во время сегодняшней пресс-конференции.— сообщил премьер-министр Армении журналистам.Заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном перешло в реальную стадию после того, как в конце мая этого года, проведя очередной раунд трехсторонних переговоров в Москве, Пашинян заявил, что что Ереван готов признать 86,6 тыс. кв. км территории Азербайджана, в которые также входят азербайджанские анклавы Нагорного Карабаха. В российском МИД сообщили, что это позволяет приступить к активной стадии подготовки мирного соглашения между закавказскими республиками.