Средневековые города: увидеть глазами их современников



Проехать по средневековому городу можно… если, например, приехать в город-крепость Каркассон во Франции, забраться вот в эту повозку и проехать на ней по всем его извилистым улочкам. Но увидим мы его, опять же, глазами современного человека. А вот как виделись средневековые города людям того времени, их, так сказать, современникам? Фотография автора

…встань, иди в Ниневию, город великий,

и проповедуй в нем.

Книга пророка Ионы, 1:2



Лист «Нюрнбергской хроники» Хартмана Шеделя с ксилографией, изображающей Создателя (1493)



Нюрнберг в 1493 году. Иллюстрация из «Нюрнбергской хроники»



Бамберг. Иллюстрация из «Нюрнбергской хроники»



Эрфурт. Иллюстрация из «Нюрнбергской хроники»



Страсбург на развороте инкунабулы вместе с текстом. Иллюстрация из «Нюрнбергской хроники»



Мюнхен. Иллюстрация из «Нюрнбергской хроники»



Париж. Иллюстрация из «Нюрнбергской хроники»



А это Вена. Иллюстрация из «Нюрнбергской хроники»



Венеция. Иллюстрация из «Нюрнбергской хроники»



Верона



Генуя



Флоренция. Иллюстрация из «Нюрнбергской хроники»



Мантуя. Иллюстрация из «Нюрнбергской хроники»



Марсель. Иллюстрация из «Нюрнбергской хроники»



А это… Трир!



Вавилон. Таким «увидел» его автор. Иллюстрация из «Нюрнбергской хроники»



Карфаген – ещё одно совершенно фантастическое изображение. Иллюстрация из «Нюрнбергской хроники»



Попала на страницы «Нюрнбергской хроники» и легендарная Троя!



Библейская Ниневия также в ней присутствует. Ну как же без неё?!



В Иерусалиме Шедель тоже, скорее всего, не бывал, но все же поместил его изображение в свою книгу!



Изображение Константинополя на с. 249. Экземпляр раскрашен от руки



Краков. Иллюстрация из «Нюрнбергской хроники»



Вроцлав. Правда, в «Хронике…» он назван на немецкий манер – Бреслау!



Буда в 1493 году



Прага



Торговый город Любек



Карта Центральной и Северной Европы. Иллюстрация из «Нюрнбергской хроники»

На страницах ВО мы не раз уже обсуждали интересные образцы средневековой литературы, так называемые манускрипты, названные так потому, что писали их вручную. Потом изобрели книгопечатание, и появились первые печатные книги, которые получили название инкунабул.Однако инкунабулами принято считать не все печатные книги того далекого времени, а лишь те из них, которые были изданы в Европе с момента начала книгопечатания и до 1 января 1501 года. Эти издания очень редки, так как тиражи первых печатных книг были невелики и составляли всего 100–300 экземпляров. К числу самых известных инкунабул относится и «Библия Гутенберга», напечатанная в начале 1450-х годов.Однако и инкунабула инкунабуле рознь. Есть среди них и более интересные для нас, и менее. К числу первых относится и знаменитая «Нюрнбергская хроника» – инкунабула, напечатанная в 1493 году и содержащая прекрасно иллюстрированную хронику библейской истории, начиная от сотворения мира.Написана она на латинском языке Хартманом Шеделем (1440–1514), а переведена на средненемецкий язык Георгом Альтом, и им же и издана, причем есть издания на латыни и на немецком языке, которые отличаются одно от другого. Впрочем, самое уникальное в этом труде это отнюдь не текст труда, а целых 1809 (!) ксилографических иллюстраций, непосредственно с ним связанных, причем в некоторых из сохранившихся экземпляров этой хроники они были даже раскрашены вручную!По образованию Хартман Шедель был медик и трудился на этом поприще где-то с 1485 года, причем успел познакомиться с такими известными учёными-гуманистами этого времени, как Конрад Цельтис, Сигизмунд Мейстерлин, Иероним Мюнцер, Иоганном Тритемий и ДитрихУльсений. И вот, в общении с ними он пришел к мысли написать… собственную историческую хронику.Вполне возможно, что это желание возникло еще и потому, что в германских землях в это же время печаталось много книг, как по всемирной, так и непосредственно по германской истории. Это лишний раз доказывает тот факт, что главное в человеке – это его интеллект, а профессиональные знания играют роль второстепенную.В работе над хроникой Шедель опирался на множество трудов своих предшественников, попросту их переписывая. Среди них были и «Анналы» Ламберта Херсфельдского (1080), и «Хроника пап и императоров» Мартина Опавского (1278), изданная в Турине в 1477 году, «Хроника императоров и королей» хрониста из Страсбурга Якоба Твингера фон Кёнигсхофена (1420), напечатанная в том же 1477 году в Аугсбурге, и «Всемирная хроника» монаха-августинца Джакомо Филиппо Форести из Бергамо, которая в 1483 году была опубликована в Венеции.Следуя средневековой традиции, Шедель поделил всю мировую историю на семь веков, что в то время почиталось за безоговорочную истину. Подразделялись они так:1. Эпоха от сотворения мира и до Всемирного потопа.2. Эпоха от окончания потопа до рождения Авраама.3. Эпоха от Авраама до Давида.4. Время до Вавилонского пленения.5. Время до Рождества Христова.6. Время после Рождества Христова и вплоть до конца XV века (причем это время в книге Шеделя заняло большую часть её объёма).7. И наконец – конец света и долженствующий иметь место Страшный суд.Кроме изображений германских городов, в книге Шеделя можно увидеть и изображения множества других городов Европы этого времени. Вот так, по его мнению, в 1493 году выглядел…Впервые труд Шеделя увидел свет 12 июля 1493 года в Нюрнберге на латинском языке и со следующим названием: «Liber chronicarum cum fìguris et ymaginibus ab inicio mundi» («Книга летописей с цифрами и изображениями от начала мира»).А 23 декабря того же года появился и её немецкий перевод, который был сделан Георгом Альтом. Примерный тираж «Хроники» составлял от 1 400 до 1 500 экземпляров в латинской версии, и 700–1 000 экземпляров – в немецкой.Стоила книга очень дорого. Так, в Лондоне в 1495 году один экземпляр хроники был оценен в 66 шиллингов и 8 пенсов. В 1496, 1497 и 1500 гг. в Аугсбурге было налажено издание книг меньшего формата, стоивших дешевле нюрнбергского фолианта, и более доступных для покупателя.Из-за высокой цены на 1509 год не было продано 539 экземпляров на латыни и 60 – на немецком языке. Так что неудивительно, что до начала XXI века дошло около 400 книг на латинском языке и 300 на немецком. При этом отдельные экземпляры были раскрашены от руки, а отдельные экземпляры даже расшиты, потому что большие иллюстрации из «Хроники» пользовались особым спросом – их копировали и продавали в качестве картин, украшавших стены бюргерских домов.Интересно печатал «Нюрнбергскую хронику» некто Антон Кобергер – известный ещё и тем, что был крёстным отцом Альбрехта Дюрера.Впрочем, почему эта книга 1493 года стоила так дорого, понятно. Дело в том, что для неё в мастерской нюрнбергских художников Михаэля Вольгемута – (учителя Альбрехта Дюрера), и его зятя Вильгельма Плейденвурфа вырезали целых 645 гравюр, а с них было сделано… 1 809 иллюстраций на 336 страницах. Получилось же так потому, что многие из них, и прежде всего виды городов, в тексте дублируются (причем иногда до 11 раз!).Более того, так, изображение города Аквилеи очень похоже на картинку с Болоньей, Верона – копия Перуджи, ну а самым забавным является изображение христианского Марселя, которое… подменено видом Никеи с мечетью на заднем плане справа.Произошло это, скорее всего, вследствие того, что городов Шедель не смог получить эскизы с видами некоторых городов и решил пустые места просто заменить произвольными. Поэтому в «Хронике» самыми достоверными можно считать виды германских городов, ну и некоторых городов Италии, где хронист явно побывал лично. А вот изображения городов Востока и древних библейских городов – это чистая фантастика.В целом же ксилографии этой хроники, хотя и содержат неточности и искажения, представляют собой большой интерес в качестве источника информации об архитектурных традициях и принципах городской застройки 1493 года, укреплениях, публичных зданиях, а также показывают нам такие детали, как пристани, мосты и многое другое.Всего в «Нюрнбергской хронике» 642 оригинальные иллюстрации, причем есть большие, занимающие полный разворот, форматом 342 на 500 мм. Есть 29 двусторонних городских пейзажей и даже две двусторонние карты: одна карта мира и вторая карта Центральной и Северной Европы. Америка на карте мира отсутствует, поскольку Америго Веспуччи о своей южноамериканской экспедиции 1501–1502 гг. ещё просто не успел сообщить.Есть на европейской карте и «Руссия» (Rvssia) и «Московия» (Mosovia), показанные отдельно. Причем первая – это территория владений Великого Новгорода и Пскова, а вторая – принадлежит Великому княжеству Московскому.Сам рукописный вариант хроники находился в личной библиотеке Хартмана Шеделя, а в 1552 году, после его смерти, перешел в библиотеку Иоганна Якоба Фуггера. В свою очередь в 1571 году он оказался у герцога Альбрехта V Баварского, а сейчас этот ценный документ хранится в собрании Баварской государственной библиотеки (Мюнхен).Кстати, ещё в XIX веке были созданы первые каталоги инкунабул.Так, библиографу и историку Людвигу Хайну, составившему их каталог под названием «Библиографический репертуар» (1826–1838), удалось описать в нём 16 тысяч 299 инкунабул! Вот, оказывается, как много было напечатано таких книг на рубеже Средневековья и Нового времени.