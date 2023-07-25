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Французский политик: Франция молчит, пока украинский беспилотник атакует её объекты бизнеса в России

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Французский политик: Франция молчит, пока украинский беспилотник атакует её объекты бизнеса в России

Вчерашние атаки украинских беспилотников на российскую столицу вызвали неожиданные заявления некоторых французских политиков.


Дело в том, что украинский дрон попал в здание, где расположен магазин (по другим сведением штаб-квартира) французской компании Леруа-Мерлен. По этому поводу резко высказался лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Французский магазин в Москве разрушен украинским беспилотником, а французские власти молчат, как будто ничего и не произошло, отметил политик.

Французское правительство по-прежнему ничего не собирается говорить и продолжать раздавать оружие и миллиарды евро, ничего не говоря?

- задаётся вопросом к властям Франции Филиппо.

Вчера о том, что рано утром украинские БПЛА попытались атаковать несколько зданий в столице, сообщал и мэр Москвы Сергей Собянин. Беспилотники ударили по двум зданиям на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. На проспекте Лихачева вражеский дрон попал в здание бизнес-центра, на котором есть вывеска «Леруа Мерлен». Вероятно, именно это имел в виду Флориан Филиппо.

Французская компания Leroy Merlin работает в России с 2004 года и в отличие от многих западных компаний пока остается в России. Согласно информации на сайте компании, она владеет 112 магазинами в более чем 60 российских городах.
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10 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:59
    +7
    Даже если бы прилетел по французское посольство, сказали бы что русские виноваты, а кеклы даже извиняться бы не стали. Далее сказка про польских трактористов.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:09
      +3
      Вроде как надо пожалеть французов и их бизнес, да вот как то язык не поворачивается и совесть не позволяет. yes
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 15:59
        0
        Киев делает с французской компанией то же самое, что и с добровльно сдавшимися в Российский плен ВСУшниками.
        Делается это главой управления разведкой Украины сознательно, чтобы французские предприниматели прекратили сотрудничество с Россией, а ВСУники не сдавались в плен ВС РФ.

        Вспомним, что ВСУ из нац-батальона "Азов" год тому назад произвели артобстрел здания тюрьмы на территории колонии в поселке Еленовка в неподконтрольной Киеву части Донецкой, в котором находились украинские военнопленные "Азова", добровольно сдавшиеся в плен Российским войскам.
        При этом 53 военнопленных украинцев в здании тюрьмы погибли на месте, а остальные 75 "азовцев" были ранены и получили тяжёлые увечья.
        Также, по данным МО России, были ранены восемь сотрудников изолятора.

        По версии России и самих украинских боевиков, ВСУ якобы стреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Украине передали США.

        ИТОГО. Так что следы обстрелов Москвы из марионеточного американцами Киева ведут в Вашингтон!
        Политика Вашингтона во главе "Глубинного государства" США в лице банкиров ФРС США не меняется!

        Удар по колонии с пленными украинскими военными в Еленовке: что известно. Опубликовано 11 месяцев назад.-
        https://www.youtube.com/watch?v=_RTPGAhrsu0
    2. midivan
      midivan Сегодня, 16:32
      0
      [/quote]Даже если бы прилетел по французское посольство[quote]
      ... С привязаным 155мм снарядом от "Цезаря"- вот было бы красиво... feel
  2. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 15:07
    +2
    Сейчас скажут, что он «Агент Кремля»))))
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 15:12
      -1
      Цитата: Сергей_Моряк
      Сейчас скажут, что он «Агент Кремля»

      Популист он, а не агент. Это понимают и во Франции и у нас.
      Ну попал, ну вынес два этажа... престиж ЛМ от этого не пострадает, выручка дневная упала одномоментно и то за счет следственно-оперативных действий, так этого проседания ни кто и не заметит... это как электричество отключить.
  3. Русь
    Русь Сегодня, 15:08
    0
    . Французское правительство по-прежнему ничего не собирается говорить и продолжать раздавать оружие и миллиарды евро, ничего не говоря?

    Язык в известном месте... на куротора смотрим.....
  4. Слон
    Слон Сегодня, 15:38
    0
    Да, ситуация получается интересная! Вероятно французам надо вновь брать Бастилию, в этот раз ненавистную макроновскую!
  5. Магог_
    Магог_ Сегодня, 15:49
    -1
    На проспекте Лихачева вражеский дрон попал в здание бизнес-центра, на котором есть вывеска «Леруа Мерлен»
    Как я понял, этот дрон попал в 17-й этаж здания случайно, поскольку "ослеп" после, видимо, воздействия средств РЭБ. С таким же "успехом" могло пострадать любое другое здание в этом районе Москвы...
  6. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 17:37
    0
    Сами сломали, сами и починят... laughing
    "...Французская компания Leroy Merlin работает в России с 2004 года и в отличие от многих западных компаний пока остается в России...."