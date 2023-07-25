Французский политик: Франция молчит, пока украинский беспилотник атакует её объекты бизнеса в России

Вчерашние атаки украинских беспилотников на российскую столицу вызвали неожиданные заявления некоторых французских политиков.
Дело в том, что украинский дрон попал в здание, где расположен магазин (по другим сведением штаб-квартира) французской компании Леруа-Мерлен. По этому поводу резко высказался лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Французский магазин в Москве разрушен украинским беспилотником, а французские власти молчат, как будто ничего и не произошло, отметил политик.
Французское правительство по-прежнему ничего не собирается говорить и продолжать раздавать оружие и миллиарды евро, ничего не говоря?
- задаётся вопросом к властям Франции Филиппо.
Вчера о том, что рано утром украинские БПЛА попытались атаковать несколько зданий в столице, сообщал и мэр Москвы Сергей Собянин. Беспилотники ударили по двум зданиям на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. На проспекте Лихачева вражеский дрон попал в здание бизнес-центра, на котором есть вывеска «Леруа Мерлен». Вероятно, именно это имел в виду Флориан Филиппо.
Французская компания Leroy Merlin работает в России с 2004 года и в отличие от многих западных компаний пока остается в России. Согласно информации на сайте компании, она владеет 112 магазинами в более чем 60 российских городах.