Главой МИД Китая вновь назначен Ван И после странного «исчезновения» прежнего министра

Цинь Ган в бытность главой МИД КНР и Ван И - руководитель канцелярии Комитета по иностранным делам КПК

Новым министром иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) назначен Ван И, занимавший должность руководителя канцелярии Комиссии по иностранным делам. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.Ван И уже занимал пост министра иностранных дел КНР с 2013 по 2022 год. В начале 2023 года 69-летний Ван И был назначен главой канцелярии Комитета по иностранным делам, он также является членом Политбюро Коммунистической партии Китая. Поэтому Ван И можно называть скорее «новым старым» министром иностранных дел Китая.Цинь Ган, которому 57 лет, был назначен министром иностранных дел КНР 30 декабря 2022 года. Однако пробыл он на этом посту лишь семь месяцев, после чего, как стало сегодня известно, отправился в отставку. Интересно, что перед заявлением о назначении Ван И снова министром иностранных дел КНР, Цинь Ган куда-то таинственно «исчез» из информационного пространства – и китайского, и мирового.Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на днях даже был вынужден отложить свой визит в Пекин из-за «пропажи» Цинь Гана. С секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, побывавшим недавно в Китае, встречался Ван И, впрочем, вероятно, здесь речь шла о некотором соответствии статусов, так как Ван И – член Политбюро КПК.Западные медиа уже распространили информацию о том, что Цинь Ган лишился поста из-за своего романа с некоей журналисткой одного из средств массовой информации. Однако западная «желтая пресса» любит такие «интриги», а в КНР вряд ли стали бы снимать руководителя такого ранга с должности за подобное прегрешение.С другой стороны, чередование кандидатов, когда на пост главы МИД вернулся человек, и так его десять лет занимавший, говорит об определенном кадровом дефиците в первых эшелонах власти в Китае, а возможно – о некоей «подковерной борьбе».