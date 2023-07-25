Состоялся показ стрельб японской противокорабельной ракетой Type 12

Состоялся первый показ стрельб японскими противокорабельными ракетами Type 12 собственной разработки

По случаю учений Talisman Sabre 2023, в которых принимают участие около 30 000 военнослужащих из 13 стран, Япония продемонстрировала запуск новой ПКР.- говорится в издании Air & Cosmos.В ходе демонстрации ракета, запущенная с инертной БЧ, успешно поразила беспилотную морскую цель у гавани Джервис-Бей, Австралия.Ракета береговой батареи Type 12 была разработана Mitsubishi Heavy Industries и изначально имела запас хода 200 км. Япония в настоящее время работает над ее улучшением, чтобы она смогла проходить расстояния от 900 до 1200 км. При этом запуск ПКР должен осуществляться как с земли, так и с моря и с воздуха.Ожидается, что первая морская версия появится примерно в 2027 году. Форма ракеты будет изменена, чтобы уменьшить ее радиолокационную заметность. Также предполагается, что она сможет получать целеуказание во время полета по спутниковой связи, чтобы повысить точность обнаружения движущихся целей.В феврале прошлого года Япония не только усовершенствовала свою ракету Type 12, но и объявила о желании приобрести 500 американских КР Tomahawk. При этом Токио стремится получить гиперзвуковые ракеты собственной разработки к 2030 году.