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Состоялся показ стрельб японской противокорабельной ракетой Type 12

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Состоялся показ стрельб японской противокорабельной ракетой Type 12

По случаю учений Talisman Sabre 2023, в которых принимают участие около 30 000 военнослужащих из 13 стран, Япония продемонстрировала запуск новой ПКР.


Состоялся первый показ стрельб японскими противокорабельными ракетами Type 12 собственной разработки

- говорится в издании Air & Cosmos.

В ходе демонстрации ракета, запущенная с инертной БЧ, успешно поразила беспилотную морскую цель у гавани Джервис-Бей, Австралия.

Ракета береговой батареи Type 12 была разработана Mitsubishi Heavy Industries и изначально имела запас хода 200 км. Япония в настоящее время работает над ее улучшением, чтобы она смогла проходить расстояния от 900 до 1200 км. При этом запуск ПКР должен осуществляться как с земли, так и с моря и с воздуха.



Ожидается, что первая морская версия появится примерно в 2027 году. Форма ракеты будет изменена, чтобы уменьшить ее радиолокационную заметность. Также предполагается, что она сможет получать целеуказание во время полета по спутниковой связи, чтобы повысить точность обнаружения движущихся целей.

В феврале прошлого года Япония не только усовершенствовала свою ракету Type 12, но и объявила о желании приобрести 500 американских КР Tomahawk. При этом Токио стремится получить гиперзвуковые ракеты собственной разработки к 2030 году.

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3 комментария
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 15:34
    0
    Япония не только усовершенствовала свою ракету Type 12, но и объявила о желании приобрести 500 американских КР Tomahawk.

    Да куда же без "топоров" то... а был ли шанс у Тип12, если бы не заявили о покупке штатовских ракет? ))
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:36
      0
      С каждым новым сообщением о появление новых образцов вооружения в Японии, Южной Корее, Австралии или у Тайваня приходит ясное понимание того, что янки даже и не думают с кем-либо замирятся, на подобие Китая, Северной Кореи или России и готовят восток Азии к масштабной войне.
  2. megadeth
    megadeth Сегодня, 15:35
    0
    Ну пустили, и куда, по воробьям что ли.