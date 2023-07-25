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Telegram-каналы сообщают о сильном взрыве в Одессе

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Telegram-каналы сообщают о сильном взрыве в Одессе

В Одессе прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По информации от источников, воздушная тревога в крупнейшем портовом городе Украины в настоящее время не объявлялась.


Сообщается, что взрыв был слышен в районе Рыбпорта/Совиньона. Украинские паблики пока молчат, но это и не удивительно, учитывая жесткую цензуру подобной информации в стране. Не исключено, что имел место прилет российской ракеты. Но, в то же время, взрыв может иметь и другую природу, например, могли взорваться боеприпасы на одном из складов, которых много в портовых районах Одессы.

Отметим, что после выхода России из «зерновой сделки», ВС РФ были «развязаны руки» в вопросе проведения атак на портовую инфраструктуру Украины. Вскоре после объявления решения о выходе из сделки так и произошло. Теперь по Одессе, а также другим украинским портам, регулярно наносятся удары – ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Помимо черноморских портов Украины, атакам стали подвергать и дунайские порты, которые киевский режим планировал использовать в случае резервных – и не только для вывоза украинского зерна, но и для доставки вооружений и военной техники из западных государств.

Но этому плану было не дано осуществиться, поскольку ВС РФ уже приступили к ударам по дунайским портам. Например, был нанесен удар по порту Рени на реке Дунай, в результате которого явно серьезно пострадала портовая инфраструктура. В частности, сообщается о поражении хранилища нефти в этом порту.
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:16
    +4
    Если рыбный порт- может " аммиачка" самоликвидировалась?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:23
      +5
      Никто уже в России не задаётся вопросом почему это не было сделано полтора года назад.
      Теперь у населения только один вопрос, чтобы уничтожение портовой инфраструктуры Украины не превратилось в разовую акцию.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 15:26
        +3
        В Одессе прогремел сильный взрыв

        Я вам не скажу за всю Одессу,
        Вся Одесса очень велика....
      2. михаилл
        михаилл Сегодня, 15:46
        +2
        Цитата: кредо
        Никто уже в России не задаётся вопросом почему это не было сделано полтора года назад.

        Потому, что аммиакопровод.
        Теперь его взорвали и стало возможным "уничтожение портовой инфраструктуры Украины".
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:06
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Если рыбный порт- может " аммиачка" самоликвидировалась?

      В торговом порту Одеесы бывал не раз, но где там рыбпорт, так как то и не заметил, вот Ильичевск, там был большой рыбпорт.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:25
    +1
    Похоже наши военные не точку решили поставить, на сделке, а многоточие... так ведь вернее будет.
  3. Слон
    Слон Сегодня, 15:28
    +1
    Да, очень логично и целесообразно использовать задержку взрывателей, чтобы тот же дрон прилетал ночью и взрывался днем во время максимальной скученности бандерлогов!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:30
    +1
    Довольно интересный вынос инфраструктуры в Одесской области.Наверно из за этого крики из ООН ,Россия вернись в сделку мы работаем.ПВО Одесской области - зерновая сделка.
  5. БойКот
    БойКот Сегодня, 15:31
    +3
    Хорошо бы одесские партизаны из катакомб вылезли, но увы, не те нынче одесситы no
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:03
      +2
      Цитата: БойКот
      Хорошо бы одесские партизаны из катакомб вылезли, но увы, не те нынче одесситы

      Годы незалежности истребили одесских партизан.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:39
    0
    Нужно не только уничтожить возможности ВСУ оперировать, опираясь на порты Черного моря, но и освободить их от власти сионо-нацистской клики Зеленского.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:55
    +3
    Крупнейший порт Украины и один из ключевых морских торговых узлов на Черном море – Одесса, оказался в эпицентре адских огненных ударов со стороны российской армии. Как сообщают китайские информационные ресурсы, в течение последних пяти ночей на Украину обрушились непрерывные массированные ракетные удары.

    «Российская армия ведет непрерывные массированные ракетные удары. Страшным последствием этих атак стало фактическое ‘исчезновение’ крупнейшего порта Украины – Одессы», — отмечают китайские ресурсы.

    Журналисты отмечают, что в результате множественных ударов была полностью разрушена инфраструктура порта.
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 16:52
      0
      Когда освободим русскую Одессу от нацистов восстановим.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:58
    0
    Не претендую на оригинальность - кондиционер, погода жаркая стоит.