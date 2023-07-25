Telegram-каналы сообщают о сильном взрыве в Одессе

В Одессе прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По информации от источников, воздушная тревога в крупнейшем портовом городе Украины в настоящее время не объявлялась.Сообщается, что взрыв был слышен в районе Рыбпорта/Совиньона. Украинские паблики пока молчат, но это и не удивительно, учитывая жесткую цензуру подобной информации в стране. Не исключено, что имел место прилет российской ракеты. Но, в то же время, взрыв может иметь и другую природу, например, могли взорваться боеприпасы на одном из складов, которых много в портовых районах Одессы.Отметим, что после выхода России из «зерновой сделки», ВС РФ были «развязаны руки» в вопросе проведения атак на портовую инфраструктуру Украины. Вскоре после объявления решения о выходе из сделки так и произошло. Теперь по Одессе, а также другим украинским портам, регулярно наносятся удары – ракетами и беспилотными летательными аппаратами.Помимо черноморских портов Украины, атакам стали подвергать и дунайские порты, которые киевский режим планировал использовать в случае резервных – и не только для вывоза украинского зерна, но и для доставки вооружений и военной техники из западных государств.Но этому плану было не дано осуществиться, поскольку ВС РФ уже приступили к ударам по дунайским портам. Например, был нанесен удар по порту Рени на реке Дунай, в результате которого явно серьезно пострадала портовая инфраструктура. В частности, сообщается о поражении хранилища нефти в этом порту.