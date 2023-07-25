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Песков: среди тем на переговорах президентов России и Белоруссии была тема ЧВК «Вагнер»

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Песков: среди тем на переговорах президентов России и Белоруссии была тема ЧВК «Вагнер»

Среди тем на переговорах президентов России и Белоруссии была и тема ЧВК «Вагнер». Этот и другие вопросы Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали на недавней встрече в Санкт-Петербурге.


Такой информацией поделился с журналистами глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Там прозвучала и тема группы «Вагнер», прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешние угрозы по периметру наших стран

- рассказал он.

В ходе беседы с Путиным Лукашенко упомянул бойцов частной военной компании «Вагнер», которые сейчас находятся в Белоруссии. По его словам, они просятся в «экскурсионную поездку» по Польше. Особенно их интересуют города Варшава и Жешув.

Известно, что на встречу с российским коллегой Лукашенко привез карту дислокации польских военных частей у границ Республики Беларусь. По его словам, одна из бригад Войска Польского расположилась в 40 километрах от белорусского Бреста.

Встреча двух президентов проходила с 23 по 24 июля. Как утверждает пресс-секретарь российского лидера, на ней не планировалось принятие каких-либо важных решений или достижения договоренностей. Ее целью являлся лишь обмен мнениями по различным вопросам, как выразился Песков – «сверка часов».

Также пресс-секретарь Кремля сообщил о беспрецедентном давлении Запада на представителей африканских стран незадолго до саммита «Россия-Африка», который вскоре должен пройти в Санкт-Петербурге.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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7 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 15:20
    +3
    Сверка часов с поездкой на Валаам - дело серьёзное готовиться. Сдаётся мне что пшеки купились и, скоро, предоставят нам шанс легитимно войти на Западенню. Может потому и не бомбили там всучью логистику?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:23
      +3
      они просятся в «экскурсионную поездку» по Польше. Особенно их интересуют города Варшава и Жешув.
      Ну если очень хочется, то пусть прогуляются !
  2. glk63
    glk63 Сегодня, 15:22
    +6
    "...они просятся в «экскурсионную поездку» по Польше. Особенно их интересуют города Варшава и Жешув." Это они, что - в "безвизовый туризм" туда собрались? laughing Это дело...)
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 15:33
      +4
      Цитата: glk63
      "...они просятся в «экскурсионную поездку» по Польше. Особенно их интересуют города Варшава и Жешув." Это они, что - в "безвизовый туризм" туда собрались? laughing Это дело...)

      hi Эти доберутся везде, если очень захотят. Ну власть польскую пока рано топтать, они сами уже памперсы замучились менять, после входа музыкантов в Белоруссию. Свидомые вон даже расширили минные поля под Киевом. Залили им Музыканты сала под шкуру.... smile
  3. spirit
    spirit Сегодня, 15:39
    +2
    По его словам, они просятся в «экскурсионную поездку» по Польше. Особенно их интересуют города Варшава и Жешув

    Ну это конечно тролинг, все это понимают,может Пригожин подсказал)).Даже если убрать все НАТО ,и чисто оставить Вагнеров против Поляков с этим маршем.Поляки там настолько вооружились современной техникой и нарастили армию, что даже небольшой "Гусарский Рейд" Вагнера это путь в один конец. А Вот занять приграничные части Украины в случае захода Польши,это да как вариант и то без поддержки их там не на долго хватит.Чистый тролинг hi
  4. фа2998
    фа2998 Сегодня, 15:57
    +1
    Цитата: glk63
    Это дело...)

    Хотите настоящую войну с НАТО? Если как говорили "недогосударство" Украина-- война идет не валко,годами небольшие городки берем,деревни по нескольку раз из рук в руки переходят.Линия фронта строит.Хотите еще один фронт? fool request
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 16:22
      0
      Украина-- война идет не валко,годами небольшие городки берем,деревни по нескольку раз из рук в руки переходят

      Один Артёмовск чего стоил ,сколько там штурмовиков из "музыкантов" полегло правды мы ни когда не узнаем. А он даже не город миллионник а штурмовали более полугода.