Песков: среди тем на переговорах президентов России и Белоруссии была тема ЧВК «Вагнер»

Там прозвучала и тема группы «Вагнер», прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешние угрозы по периметру наших стран

Среди тем на переговорах президентов России и Белоруссии была и тема ЧВК «Вагнер». Этот и другие вопросы Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали на недавней встрече в Санкт-Петербурге.Такой информацией поделился с журналистами глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.- рассказал он.В ходе беседы с Путиным Лукашенко упомянул бойцов частной военной компании «Вагнер», которые сейчас находятся в Белоруссии. По его словам, они просятся в «экскурсионную поездку» по Польше. Особенно их интересуют города Варшава и Жешув.Известно, что на встречу с российским коллегой Лукашенко привез карту дислокации польских военных частей у границ Республики Беларусь. По его словам, одна из бригад Войска Польского расположилась в 40 километрах от белорусского Бреста.Встреча двух президентов проходила с 23 по 24 июля. Как утверждает пресс-секретарь российского лидера, на ней не планировалось принятие каких-либо важных решений или достижения договоренностей. Ее целью являлся лишь обмен мнениями по различным вопросам, как выразился Песков – «сверка часов».Также пресс-секретарь Кремля сообщил о беспрецедентном давлении Запада на представителей африканских стран незадолго до саммита «Россия-Африка», который вскоре должен пройти в Санкт-Петербурге.