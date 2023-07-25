Военное обозрение
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Французский генерал назвал контрнаступление ВСУ «драматическим провалом»

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Французский генерал назвал контрнаступление ВСУ «драматическим провалом»

Все больше военных и различных экспертов за рубежом заявляют о том, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Сегодня, пожалуй, только в Киеве верят, что ситуация может измениться в пользу украинской армии.


Да и то, судя по недавним заявлениям Владимира Зеленского, напрямую обвиняющего Запад в неудачах своей армии, оптимизма даже у киевских властей остается все меньше.

Очередным экспертом, заявившим о неминуемом поражении украинской армии в текущей кампании, стал французский генерал Доминик Делавард. В ходе интервью ТАСС военный подчеркнул, что контрнаступление ВСУ уже обернулось «драматическим провалом».

Стоит отметить, что с Делавардом сложно поспорить. Уже на данном этапе ВСУ понесли просто колоссальные потери в живой силе и технике. При этом украинская армия продолжает попытки наступления «в лоб» через минные поля и шквальный огонь артиллерии ВС РФ.

Что характерно, французский генерал абсолютно не удивлен результатом украинской операции. С его слов, учитывая превосходство российской армии в артиллерии и авиации, ничего другого, кроме провала, ВСУ и не ожидало.

Кроме того, военный добавил, что, если говорить о противостоянии России с Западом, то последний проигрывает не только на поле боя, но и в информационном противостоянии. Ведь несмотря на санкции и многочисленные обвинения в самых разных нарушениях, большинство стран не только не отвернулись от Москвы, но и усилили сотрудничество с ней.
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1 комментарий
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 17:27
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    Небольшое уточнение в высказывании француза:

    НАТО проиграла даже коммуникационную войну, пытаясь убедить весь мир в том, что Россия уязвима и пропадет под гнетом санкций. Но стратегия провалилась. Наоборот, каждый день весь мир все сильнее сплачивается вокруг России, не осуждает ее и продолжает с ней торговать. А санкции бумерангом возвращаются на глобальный Запад.