Все больше военных и различных экспертов за рубежом заявляют о том, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Сегодня, пожалуй, только в Киеве верят, что ситуация может измениться в пользу украинской армии.
Да и то, судя по недавним заявлениям Владимира Зеленского, напрямую обвиняющего Запад в неудачах своей армии, оптимизма даже у киевских властей остается все меньше.
Очередным экспертом, заявившим о неминуемом поражении украинской армии в текущей кампании, стал французский генерал Доминик Делавард. В ходе интервью ТАСС военный подчеркнул, что контрнаступление ВСУ уже обернулось «драматическим провалом».
Стоит отметить, что с Делавардом сложно поспорить. Уже на данном этапе ВСУ понесли просто колоссальные потери в живой силе и технике. При этом украинская армия продолжает попытки наступления «в лоб» через минные поля и шквальный огонь артиллерии ВС РФ.
Что характерно, французский генерал абсолютно не удивлен результатом украинской операции. С его слов, учитывая превосходство российской армии в артиллерии и авиации, ничего другого, кроме провала, ВСУ и не ожидало.
Кроме того, военный добавил, что, если говорить о противостоянии России с Западом, то последний проигрывает не только на поле боя, но и в информационном противостоянии. Ведь несмотря на санкции и многочисленные обвинения в самых разных нарушениях, большинство стран не только не отвернулись от Москвы, но и усилили сотрудничество с ней.