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Немецкий политический активист: После поражения Украины США планируют выдвинуть на позицию другую пешку – Польшу

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Немецкий политический активист: После поражения Украины США планируют выдвинуть на позицию другую пешку – Польшу

Немецкий бизнесмен и политический активист Ким Дотком заявил, что Украина очевидно проигрывает в противостоянии с Россией. В создавшейся ситуации американским властям придется выдвинуть на позицию другую свою пешку – Польшу. Страны - члены НАТО играют роль не более, чем шахматных фигур в геополитической борьбе США за свое выживание.


В случае формирования многополярного мира на основе БРИКС+ и последующего отказа входящих в это объединение стран от использования во внешнеторговых операциях долларов США, это неизбежно приведет к краху американской империи под влиянием огромных объемов ее внешнего долга.

Нет печатания денег = нет империи

написал Дотком в своем аккаунте в одной из западных соцсетей.

Ранее предприниматель подчеркивал, что блок НАТО беспомощен в своем противостоянии с Россией. Запад силен на полях информационных войн, однако плохо себя проявляет в реальных вооруженных конфликтах с равными по силе соперниками.

По мнению Доткома, обучение украинских военнослужащих инструкторами альянса оказалось малоэффективным, при этом совокупные военные расходы стран НАТО составляют 1,2 триллиона долларов, однако, несмотря на это у военного блока закончились боеприпасы.

Осенью прошлого года немецкий бизнесмен заявил, что, по имеющимся у него данным, бывший глава британского правительства Лиз Трасс через минуту после теракта на российских газопроводах "Северные потоки" сообщила госсекретарю США Энтони Блинкену об этой диверсии.
Использованы фотографии:
Pixabay
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14 комментариев
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  1. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 15:52
    +1
    Так это год назад всем понятно уже было!
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:28
      0
      Подяхия там воюет против нас же факто буквально с первых дней сво.
  2. кредо
    кредо Сегодня, 15:56
    -1
    Немецкий бизнесмен и политический активист Ким Дотком заявил, что Украина очевидно проигрывает в противостоянии с Россией. В создавшейся ситуации американским властям придется выдвинуть на позицию другую свою пешку – Польшу.

    Кто знает, кто знает? Некоторые предполагают, что такой пешкой может быть и другой вассал США, например, Германия. При том что она также как и Польша являются для США просто расходным материалом.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 16:19
      0
      Кто знает, кто знает? Некоторые предполагают, что такой пешкой может быть и другой вассал США, например, Германия. При том что она также как и Польша являются для США просто расходным материалом.
      У нас с Германией нет общей границы. Так что немцы сильно дальше в очереди. Но наиболее реальные кандидаты на получение люлей - прибалты, Молдавия (с перечисленными все понятно - вариации на тему апартеида и Приднестровье) и... неожиданно - Казахстан. Уж больно в последнем процессы нехорошие пухнут. При том что он в глубоком тылу и, чего бы там братья казахи не возомнили, фактически - прокладка между Россией и Китаем.
      Так что пшекам еще хватит времени повыпендриваться.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:03
    0
    Немецкий политический активист: После поражения Украины США планируют выдвинуть на позицию другую пешку – Польшу
    . Ха, а настоящие гейропейцы рвутся поставляться ради идей дяди Сэма /Джо... прям таки все и сразу?
  4. zontov79
    zontov79 Сегодня, 16:04
    0
    Удивляет одно, почему путин на это не ответил . Например бы мог устроить взрыв в Киеве куда , прилетает руководство запада. И кто взорвал этих утырков пойди разберись.
  5. Луенков
    Луенков Сегодня, 16:04
    -1
    [quote][/quote]Польша уже выдвинута. И только остаётся доказать, что регулярные войска за пределами Польши и уже ыоюют с Россией. При этом 5 поправка НАТО уже не работает, США кинут всех.
    1. Oleg Fedechkin
      Oleg Fedechkin Сегодня, 16:14
      -1
      Вы эту поправку почитайте, там например США и страны Нато, могут памперсами помочь и это все по поправке будет!!!!
  6. agoran
    agoran Сегодня, 16:04
    -1
    Не, Германия нет. По последным исследованиям больше всего хотят воевать поляки. Даже с учетом того, что воинское кладбище в Ольштынском воеводстве заполнено на 2000 могил.
  7. VicVic
    VicVic Сегодня, 16:13
    -1
    Если уж говорить языком шахмат, то польша, уже не пешка, но уже лошадь (не конь)
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:24
    -1
    С пешкой - пшешкой не все так гладко. Она в нато, если начнет прыгать на Россию, то придется вписываться всей кодле, а это переход на применение ЯО и глобальный звиздец. Оно англосаксам надо?
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 16:53
    -1
    Ну если у поляков ума не хва тает, то чужие мозги им не вставить.
    Значит такая у них судьба- горькая.
  10. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 16:55
    -1
    наверно этот политический активист еще не заметил что США уже давно Польшу выдвинули в лидеры Европы. Судя по тому как поляки бесстрашно выдвигают идею репараций за ВОВ в сторону Германии. Просто удивительно как Польша не имея никакой собственной индустрии и существуя на подачки Евросоюза и США чувствуют себя лидером ЕС.
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:57
    0
    Ну для сша вообще приемлемо сжечь европу, она не на границе со штатами же. А уж про то чтоб прибалтов и пшеков на убой пустить, так это еще и ес одобрит с радостью. Желательно не яо, но и им тоже хорошо. Англия в канаду линяет,у неё еще австралия есть а до остальной европы сша и англии нет дела.