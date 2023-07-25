Нет печатания денег = нет империи

Немецкий бизнесмен и политический активист Ким Дотком заявил, что Украина очевидно проигрывает в противостоянии с Россией. В создавшейся ситуации американским властям придется выдвинуть на позицию другую свою пешку – Польшу. Страны - члены НАТО играют роль не более, чем шахматных фигур в геополитической борьбе США за свое выживание.В случае формирования многополярного мира на основе БРИКС+ и последующего отказа входящих в это объединение стран от использования во внешнеторговых операциях долларов США, это неизбежно приведет к краху американской империи под влиянием огромных объемов ее внешнего долга.написал Дотком в своем аккаунте в одной из западных соцсетей.Ранее предприниматель подчеркивал, что блок НАТО беспомощен в своем противостоянии с Россией. Запад силен на полях информационных войн, однако плохо себя проявляет в реальных вооруженных конфликтах с равными по силе соперниками.По мнению Доткома, обучение украинских военнослужащих инструкторами альянса оказалось малоэффективным, при этом совокупные военные расходы стран НАТО составляют 1,2 триллиона долларов, однако, несмотря на это у военного блока закончились боеприпасы.Осенью прошлого года немецкий бизнесмен заявил, что, по имеющимся у него данным, бывший глава британского правительства Лиз Трасс через минуту после теракта на российских газопроводах "Северные потоки" сообщила госсекретарю США Энтони Блинкену об этой диверсии.