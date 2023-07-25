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Греческая компания успешно испытала БПЛА для запуска ракет HYDRA 70

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Греческая компания успешно испытала БПЛА для запуска ракет HYDRA 70

На фоне развернувшейся на Украине «войны дронов» греческая компания SAS Technology намерена идти в ногу со временем, создавая собственные продукты в сфере беспилотной авиации.


Одной из ее разработок является платформа огневой поддержки с воздуха SARISA.

Ее базовая конфигурация оснащена сдвоенной ПУ для запуска ракет HYDRA 70, которые могут быть оборудованы различными боеголовками. Американский 70-мм НУРС широко используется вооруженными силами НАТО, применяясь обычно со штурмовиков или вертолетов типа AH-64 Apache.

Предлагаемая нами конфигурация дает сухопутным подразделениям возможность перевозить с собой на легкой технике боевую систему

- говорится на сайте разработчика.



Длина БПЛА составляет 165 см, ширина 218 см, высота 45 см, максимальный взлетный вес 60 кг. Продолжительность полета с максимальной полезной нагрузкой – 20 минут.

Уже состоялись два раунда испытательных стрельб. Второе тестирование проходило в сложных метеоусловиях, скорость ветра составляла 12 м/с. Несмотря на это, как утверждает разработчик, БПЛА SARISA продемонстрировал безупречную точность прицеливания, в связи с чем стрельбы характеризуются как успешно пройденные.

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3 комментария
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 22:02
    -1

    Эх, где же наша С-8Л? Где же наши "Термиты"?
  2. Sith
    Sith Сегодня, 22:19
    +1
    Цитата: alexoff

    Эх, где же наша С-8Л? Где же наши "Термиты"?

    Поднять нурсы/нары не так просто ... и запустить их тоже ... это должен быть крупный и дорогой дрон
    Точность ж у них сразу не особо ... выдающаяся
    Думаю , вопрос Греции в том ... что они не понимают современной войны
  3. Пузотер
    Пузотер Сегодня, 22:24
    +1
    Какой смысл тащить огромную ракету, если можно взять вместо нее четыре эквивалентных по могуществу 82мм мины? А ещё лучше четыре квадрика с миной каждый.