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Офицер ВСУ решил оправдать фиаско контрнаступления: «На Запорожском направлении идёт перемалывание резервов ВС РФ»

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Офицер ВСУ решил оправдать фиаско контрнаступления: «На Запорожском направлении идёт перемалывание резервов ВС РФ»

В Киеве уже не знают, что еще придумать, дабы уже не то что объяснить, а оправдать по факту провальное контрнаступление ВСУ, идущее без малого почти два месяца. Разговоры представителей украинских властей и президента Зеленского о недооснащенности украинской армии западными вооружениями и бронетехникой резко отрицательно были восприняты в Вашингтоне и НАТО, после чего об этом в Киеве уже не заикаются.


Теперь сильные задним умом киевские пропагандисты начали разгонять новую версию в попытке оправдать фиаско. Оказывается, отсутствие прорывов российской обороны и фактическое топтание на месте украинских подразделений не является чем-то неожиданным.

Видите ли, это такая стратегия, реализуемая Генштабом ВСУ и направленная на «истощение» и «перемалывание» российских войск. Как заявил в интервью на украинском телевидении некий офицер ВСУ с довольно необычными именем и фамилией Арти Грин, к примеру, на Запорожском направлении идет «перемалывание» резервов ВС РФ доблестными украинскими военными.

Это не тупик, а интенсивная фаза боев. На моем направлении уже второе пополнение — противник ввел в бой на участке, который я хорошо вижу, резервы, численностью превышающие первоначальный состав. Когда мы этих перемелем, затыкать будет уже нечем

— уверен украинский офицер.

При этом Грин весьма оптимистичен, он считает, что для «размягчения» российской обороны уйдет не более двух недель. За это время, продолжает фантазировать украинский вояка, все резервы ВС РФ будут окончательно «перемолоты».

Комментируя новые объяснения киевских пропагандистов по якобы целенаправленному «перемалыванию» сил российской армии, военные эксперты отмечают, что эффективность такой стратегии ВСУ зависит от двух факторов. Во-первых, доподлинно неизвестно, сколько еще боеспособных резервов осталось у ВС РФ. Во-вторых, активно истощаются и силы украинской армии, о больших потерях в рядах которой пишет уже и западная пресса.

Кроме того, на Украине практически исчерпан мобилизационный потенциал, чего не скажешь о Российской Федерации, где могут провести вторую волну обязательного призыва резервистов. Согласно некоторым данным, во время первой частичной мобилизации осенью прошлого года в российскую армию было призвано гораздо больше официально заявленных 300 тысяч человек, и потому резервов у России еще немало.

В то же время, обращают внимание украинские комментаторы, многие подразделения ВС РФ на передовой воюют длительное время без ротации. Это может означать, что резервов у российского командования не так уж и много. С другой стороны, какой смысл отводить в тыл и заменять боеспособные подразделения, которые более полутора месяцев успешно сдерживают, и как раз реально, а не вымышленно, перемалывают врага.

В этой связи обращает на себя внимание недавнее заявление командующего группировкой войск «Центр» ВС РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. В эфире телеканала «Россия 1» он оценил наступательный потенциал ВСУ в способности продолжать безуспешно биться об нашу оборону максимум до конца августа. После этого, считает военачальник, на фронте наступит затишье, а к весне следующего года «все закончится». Естественно, не в пользу украинской армии и киевского режима.

Напомним, что ещё в апреле-мае представители киевского режима заявляли, что контрнаступление будет «стремительным и ошеломляюшим».
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49 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:01
    +6
    Вот изобретательны хахлы до безобразия - придумали новый ваенный термин - размягчение обороны противника wassat
    Это капец. Такие новшества идут оттуда.... Наши стратеги наверно ревом ревут от зависти к фантазии шароварных. Там уже терминологий явно на уровень академика ваенных наук придумали....
    Ага. И тактик тоже. wassat
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 16:02
      +5
      аши стратеги наверно ревом ревут от зависти к фантазии шароварных.

      Это не фантазия шароварных. Это PR войска не 404 и даже не НАТО а всего коллективного запада. И тут они давайте признаем сильны.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:06
        +3
        Ну трындеть то они вне всякого сомнения даже очень мощно научились.....
      2. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 16:06
        +1
        Ну не то чтобы они в этом были очень сильны - просто не имеют аналогов!) laughing
        1. БМП-2
          БМП-2 Сегодня, 16:39
          +4
          Как минимум два человека со мной не согласны и считают, что аналоги есть! laughing Буча, мариупольский роддом, "призрак Киева"... - это не военные победы, а далеко не единичные хоть и топорно выполненные информационно-психологические операции киевского режима при непосредственном участии их заокеанских коллег. Может ли кто-то назвать аналогичные операции со стороны РФ? То то и оно: аналогов нет!
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:15
      +4
      Ихнее контрнаступление имеет название "стремительная черепаха ",а следующий этап контрнаступление будет называться "атакующая улитка "! lol
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 16:47
        +1
        Им бы больше подошло "Решительность перекати-поля" - куда ветер, в ту сторону и наступление! laughing
    3. Single-n
      Single-n Сегодня, 16:41
      +1
      Ну прям как попугаи копируют СМИ РФ. Там тоже с зимы верещали про "перемалывание ВСУ". И так успешно перемололи что ВСУ уже 2-й месяц атакуют и судя по всему накал боев не спадает. Правда нам СМИ твердят что ВСУ уже все перемолото , а остатки бегут сдаваться только русскую речь заслышат. Полагаю что к осени уже в Киеве будем?
    4. кредо
      кредо Сегодня, 16:52
      0
      За информационным обсасыванием очередных украинских вестей с полей от якобы бандеровца по фамилии Зелёный, нам предлагают скатиться до уровня этого Арти. А надо ли нам это?

      Пока наши войска стоят в оборонительной позиции уже год НАТО тихой сапой вооружает Украину и утилизирует (как это не цинично прозвучит) русских и украинцев, расширяет свой блок, увеличивает своё финансирование, запускает в производство новое вооружение, США и ЕС вводят санкции за санкциями против России, создают такой же военный блок на восточных рубежах нашей страны, создают биологическое и информационное оружие и в целом настроены решительно на то, чтобы задушить сначала Россию, а потом Китай и Иран в своих кровавых объятиях. И надо сказать у США и коллективного запада хорошо прочитывается стратегия действовать долго и бить в несколько точек по достижению своих целей.

      Так о чём нам рассказывает ВО в своих статьях? Об очередном кастрюлеголовом Арти, с мозгами набекрень и фантазиями о невероятных способностях ВСУ. Что нового в очередном бреде от очередного бандеровца, которого на наши же деньги воспитали англосаксы.

      Если российские правители не начнут мыслить стратегически и на столетия вперёд на предмет существования и развития России наш удел останется крутить пальцем у виска показывая умственные способности аборигенов соседней страны и представлять себя более умными. Но пока страна стоит на одном месте и вперёд не двигается, а ведь не должно быть.
  2. VicVic
    VicVic Сегодня, 16:05
    0
    "После этого, считает военачальник, на фронте наступит затишье, а к весне следующего года «все закончится»."
    Почему должно наступить затишье? Всё закончится само собой? Мы не будем наступать?
    Если полагаться на будущее возможное затишье, то этому мертвецу стране "404", коллективный запад будет продолжать делать инъекции в виде техники, боеприпасов и польско-литовских и прочей нечести солдат и мертвец будет продолжать говорить, шевелиться и нападать.
    1. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 16:17
      +4
      Почему должно наступить затишье? Всё закончится само собой? Мы не будем наступать?

      За истощением сил противников. Российская армия крупные наступательные операции сейчас вести не в состоянии: для этого просто не хватит сил. Что может получится - см. Угледар этого года. Наступление укров бы сдержать - было бы просто замечательно.
  3. tkoh
    tkoh Сегодня, 16:06
    +6
    Где-то я о стратегии перемалывания слышал уже несколько месяцев назад. Тогда говорили что это гениальная военная тактика
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:11
      +1
      Но "размягчение обороны противника".... Это блин шедевр .....
      Вот чес слово. yes
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:18
        0
        Цитата: Nexcom
        Но "размягчение обороны противника".... Это блин шедевр .....
        Вот чес слово.

        Перевод с английского, что поделать, сами бы они не догадались.
      2. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 17:22
        0
        Но "размягчение обороны противника".... Это блин шедевр .....
        ...в порноиндустрии это придумано..так что ни каких шедевров..вот "жабьячи прижки" вот это да , боевая тактическая разработка хунты..а и да.."боевое победное отступление"
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:33
      +1
      Цитата: tkoh
      Где-то я о стратегии перемалывания слышал уже несколько месяцев назад. Тогда говорили что это гениальная военная тактика

      Если встать между двумя параллельными зеркалами то и в одну и в другую будут видны коридоры из отражающихся друг в друге зеркал. Понять какое из них первично невозможно. hi
  4. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 16:08
    -1
    Ну да официально Украина у них по телевизору каждый день по 10-30 орудий дальнобойных у России уничтожает!!!
    1. Комментарий был удален.
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 16:43
      -2
      Как и наши СМИ тоже самое сообщают:)) Только с обратным знаком:)
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:10
    +1
    [quote][/quote] Стоит понимать, что наши резервы не бесконечные...
    Этих сомнем, сомнений нет, но надо оставаться в силе, ещё лучше, становится сильнее, что у других соблазнов не возникло...
    Мелких шака л л лят вокруг хватает, увы.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:10
    +4
    С другой стороны, какой смысл отводить в тыл и заменять боеспособные подразделения, которые более полутора месяцев успешно сдерживают, и как раз реально, а не вымышленно, перемалывают врага.

    А вот это какой-то бред автор написал.
    Люди не роботы, они устают.
  7. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 16:11
    +5
    "С другой стороны, какой смысл отводить в тыл и заменять боеспособные подразделения, которые более полутора месяцев успешно сдерживают, и как раз реально, а не вымышленно, перемалывают врага."
    А вот это глупость. Многократно показано и доказано, что после полутора месяцев боев вырастают потери, и солдат нужно отводить на отдых.
  8. Комментарий был удален.
  9. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:11
    +5
    Цитата: Nexcom
    Это капец. Такие новшества идут оттуда.... Наши стратеги наверно ревом ревут от зависти к фантазии шароварных.

    Только не надо.Наши тоже когда наступление тормозится говорят ТОЖЕ САМОЕ! Вспомните,мы Бахмут брали св.200 дней-говорили,мы по настоящему не наступаем,мы перемалываем резервы противника.
    В итоге управились за 8 мес.,и противник почему резервы скопил,теперь в бой бросает. Результат похожий,неважный,провальный и термины они у нас переняли. hi
    1. Любитель_чтения
      Любитель_чтения Сегодня, 16:12
      -2
      Ну как. Уже Клещеевку взяли. Так что не исключено, скоро назад отобьют
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 16:24
        0
        Ага, стратегически важный поселок, того и гляди Донецк возьмут
        1. Single-n
          Single-n Сегодня, 16:44
          -2
          Учитывая что за 1,5 года боев ВС РФ так и не сумело отодвинуть позиции ВСУ даже на 15-20 км от Донецка-то вероятность есть.
          1. alexoff
            alexoff Сегодня, 17:22
            0
            ВС РФ вообще не вело со стороны Донецка наступательных действий никогда
        2. Сид2014
          Сид2014 Сегодня, 16:45
          0
          Донецк может быть не возьмут, хотя я бы не зарекался, а вот Артёмовск вполне могут. Да если есть у нас резервы, то почему не перебросить их под Клещеевку или это не основной участок и Артёмовском можно пожертвовать??? Запорожье и Мариуполь вот где главный фронт?
          1. alexoff
            alexoff Сегодня, 17:21
            0
            Клещеевка это поселок на передовой, попасть в него это попасть в огневой мешок
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:12
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Офицер ВСУ решил оправдать фиаско контрнаступления: «На Запорожском направлении идёт перемалывание резервов ВС РФ»

    как это привычно для них -"обернем зраду в перемогу" laughing
  11. Рязанец87
    Рязанец87 Сегодня, 16:14
    0
    О, пошли знакомые рассказы. Прошлым летом порядочное количество альтернативно одаренных российских спикеров заливались о "перемалывании" путем лобовой долбежки подготовленных позиций противника. Теперь украинцы эту песню запели...
    Впрочем, отличия все-таки есть. Укры имеют заметное превосходство в численности, большое количество высокоточного оружия и потери наносят нашей армии немалые (особенно в части ударов по логистическим узлам). Посмотрим. Сражение выходит в решительную стадию - ближайшие 2-3 недели определят исход летних боев и кампании 2023 в целом.
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 17:20
      0
      Сражение выходит в решительную стадию - ближайшие 2-3 недели определят исход летних боев и кампании 2023 в целом.


      Время засек.
  12. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:15
    +1
    Тааак... Нас шлепанцами массово закидывать начали... laughing
    Значит в точку попадаем комментами. laughing
  13. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 16:15
    +1
    Хо-лы считают, что бросая на минные поля и под губительный огонь своих престарелых мобилизованных без счета, они стачивают наши резервы. А в это время их лучшие штурмовые бригады дожидаются своего часа, когда им покажется, что наша оборона затрещала. Правда была информация, что украинским западным кураторам невтерпёж и они уже сейчас требуют пустить в ход штурмовые бригады из резервов.
  14. Jonny_Su
    Jonny_Su Сегодня, 16:19
    +1
    Они действительно перемалывают нашу оборону. ХЗ, чем это закончится. Люди с мест говорят, что нужна новая мобилизация, иначе не работает.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:24
      +1
      Дык а Вы думаете что приказы о повышении возраста мобилизуемым просто так что ли издали?
  15. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:22
    +4
    Перемалывают мины, снаряды, ракеты, ланцеты и прочее
    1. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 16:45
      +2
      Когда-нибудь может поймут что они у нас не заканчиваются. А вот насчет их контингента для мясных нахрюков, которым они перемалывают мины и снаряды, у меня сомнения
    2. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 16:50
      0
      Да уж, языком молоть - не мешки ворочать! laughing
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:34
    +1
    После Победы над нацистской Украины, такие персонажи должны понести уголовное наказание, за распространение фейков о ВС РФ.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 16:47
      0
      Может сначала победим? И тогда будем смотреть что было фейком, а что нет? А то у меня в городе одну женщину осудили за заявление что в больницах всего не хватает во время пандемии. А через месяц уже губернатор побирался.
      1. bandabas
        bandabas Сегодня, 17:14
        0
        Дело в маразме чинуш. Пусть Ваша знакомая подает в суд. Насчет пандемии- очень большой вариант, что дело выиграет. Ну, и пусть требует моральную компенсацию.Желательно в большом размере. Потому что все равно порежут hi . Удачи!
  17. bandabas
    bandabas Сегодня, 16:40
    +1
    Ну у нас до мобилиззации дедов не дошло. Слава Богу.
  18. Woroshilow
    Woroshilow Сегодня, 16:48
    0
    В то же время, обращают внимание украинские комментаторы, многие подразделения ВС РФ на передовой воюют длительное время без ротации. Это может означать, что резервов у российского командования не так уж и много.
    А может хотят создать видимость что резервов в самом деле нет, и ВСУ надо переть, переть и переть! Так что кто кого перемалывает в итоге, очень большой вопрос. И откуда такая уверенность у Грина что когда ВСУ переть дальше будет просто не чем, на них не начнут переть те самые резервы ВС РФ?
  19. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 16:48
    +1
    Обезьянничают убогие.
    Это наши говорят о перемалывания укровояк и это правда.
    А эти взяли и переиначили на 180 градусов. Это они так нас "перемалывают" своими мясными штурмами. Маразм давно поразил этих особей. Людьми из трудно назвать.
  20. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 16:48
    0
    Je me doute que ma remarque va m'attirer une avalanche de moins mais il faut être honnête, cette explication a déjà été utilisée dès deux côtés du front.
  21. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:55
    0
    Как говаривал старина Швейк: "Беда, когда человек вдруг примется философствовать, — это всегда пахнет белой горячкой".
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 17:31
      0
      Давненько не перечитывал Гашека. А пора.
  22. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:56
    0
    При этом Грин весьма оптимистичен, он считает, что для «размягчения» российской обороны уйдет не более двух недель.

    Этот Грин, не тот Грин, который сидел в окопе, а который сидит в теплом помещении с кондиционером и называется это место "Бюро пропаганды незалежной". И вся это его лексика, для украинского пользователя, хотя гонят ее в переводе на запад.
  23. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:32
    0
    Нет своего ничего, всё у русских воруют... вот и нарратив, оправдывающий отсутствие успехов - тоже упёрли у нас :))
    Это же мы год назад постоянно твердили о "перемалывании вражеских сил", когда не получалось продвигаться вперед...