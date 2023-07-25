Офицер ВСУ решил оправдать фиаско контрнаступления: «На Запорожском направлении идёт перемалывание резервов ВС РФ»

Это не тупик, а интенсивная фаза боев. На моем направлении уже второе пополнение — противник ввел в бой на участке, который я хорошо вижу, резервы, численностью превышающие первоначальный состав. Когда мы этих перемелем, затыкать будет уже нечем

В Киеве уже не знают, что еще придумать, дабы уже не то что объяснить, а оправдать по факту провальное контрнаступление ВСУ, идущее без малого почти два месяца. Разговоры представителей украинских властей и президента Зеленского о недооснащенности украинской армии западными вооружениями и бронетехникой резко отрицательно были восприняты в Вашингтоне и НАТО, после чего об этом в Киеве уже не заикаются.Теперь сильные задним умом киевские пропагандисты начали разгонять новую версию в попытке оправдать фиаско. Оказывается, отсутствие прорывов российской обороны и фактическое топтание на месте украинских подразделений не является чем-то неожиданным.Видите ли, это такая стратегия, реализуемая Генштабом ВСУ и направленная на «истощение» и «перемалывание» российских войск. Как заявил в интервью на украинском телевидении некий офицер ВСУ с довольно необычными именем и фамилией Арти Грин, к примеру, на Запорожском направлении идет «перемалывание» резервов ВС РФ доблестными украинскими военными.— уверен украинский офицер.При этом Грин весьма оптимистичен, он считает, что для «размягчения» российской обороны уйдет не более двух недель. За это время, продолжает фантазировать украинский вояка, все резервы ВС РФ будут окончательно «перемолоты».Комментируя новые объяснения киевских пропагандистов по якобы целенаправленному «перемалыванию» сил российской армии, военные эксперты отмечают, что эффективность такой стратегии ВСУ зависит от двух факторов. Во-первых, доподлинно неизвестно, сколько еще боеспособных резервов осталось у ВС РФ. Во-вторых, активно истощаются и силы украинской армии, о больших потерях в рядах которой пишет уже и западная пресса.Кроме того, на Украине практически исчерпан мобилизационный потенциал, чего не скажешь о Российской Федерации, где могут провести вторую волну обязательного призыва резервистов. Согласно некоторым данным, во время первой частичной мобилизации осенью прошлого года в российскую армию было призвано гораздо больше официально заявленных 300 тысяч человек, и потому резервов у России еще немало.В то же время, обращают внимание украинские комментаторы, многие подразделения ВС РФ на передовой воюют длительное время без ротации. Это может означать, что резервов у российского командования не так уж и много. С другой стороны, какой смысл отводить в тыл и заменять боеспособные подразделения, которые более полутора месяцев успешно сдерживают, и как раз реально, а не вымышленно, перемалывают врага.В этой связи обращает на себя внимание недавнее заявление командующего группировкой войск «Центр» ВС РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. В эфире телеканала «Россия 1» он оценил наступательный потенциал ВСУ в способности продолжать безуспешно биться об нашу оборону максимум до конца августа. После этого, считает военачальник, на фронте наступит затишье, а к весне следующего года «все закончится». Естественно, не в пользу украинской армии и киевского режима.Напомним, что ещё в апреле-мае представители киевского режима заявляли, что контрнаступление будет «стремительным и ошеломляюшим».