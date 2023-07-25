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Украинские военнопленные рассказали о низкой мотивации принудительно мобилизованных солдат ВСУ: «Наши сдаются, слыша русских»

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Украинские военнопленные рассказали о низкой мотивации принудительно мобилизованных солдат ВСУ: «Наши сдаются, слыша русских»

Попавшие в плен к ВС РФ украинские военнослужащие раскрывают неприятную для киевского режима правду о морально-психологическом состоянии и мотивации принудительно мобилизованных солдат ВСУ. Рассказы украинских солдат публикует Министерство обороны Российской Федерации.


Один из украинских военнослужащих рассказывает, что в военкомате он прошел медицинскую комиссию едва ли не за пять секунд. В личном деле просто поставили печати об ее прохождении, после чего отправили на полигон. Распределен военнослужащий был на должность водителя, но ему даже не дали закрепленной за ним машины.

Сдались мы сразу, как только услышали русских. Я же не думал, что меня на смерть посылают. И все наши сразу сдаются

- рассказал украинский военнопленный по имени Анатолий.





Рассказ другого военнопленного полностью подтверждает эти слова. Денис тоже очень быстро прошел медицинскую комиссию. На передовую его отправили сразу же. Он не знал, что впереди находятся российские подразделения. Затем начался минометный обстрел, в результате которого часть украинских солдат погибла, а часть отошла назад.


Денис не успел толком ничего сообразить, когда рядом уже слышались голоса наступающих российских военнослужащих. Тогда он сдался в плен и этим, вероятно, сохранил свою жизнь.

Вообще, сдаться в плен для украинского военнослужащего сегодня – это как выиграть счастливый билет в лотерею, после которого он, по крайней мере, остается живым, ему оказывается медицинская помощь и далее он содержится в приемлемых условиях, а не пропадает без вести в полях на Запорожском или ином направлении фронта.

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24 комментария
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  1. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:54
    +1
    К сожалению не все сдаются, но ... это в данном случае беда больше украинского народа. Я про народ, а не руководство бандерлогов.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:10
      +5
      В плену говорят одно и то же...Водитель,санитар,игрок на флейте...Так чего они буром прут под Запорожьем,Артемовском,стоят второй год в Марьинке,Авдеевке?Не надо тут,что мотивации нет.Все у них и с мотивацией,и с верой в свою победу...Но это до определенного момента.Все зависит от нас
      1. Decimalegio
        Decimalegio Сегодня, 16:46
        0
        Однако приговоры заключенным всегда одинаковы. Мы все смотрим украинские каналы с русскими заключенными. А русские заключенные все повторяют одни и те же слова: т.е. "я здесь только за деньги" - "я не стрелял и никого не убивал" и наконец "мне обещали, что я буду в третьей шеренге" hi
        1. Decimalegio
          Decimalegio Сегодня, 16:50
          0
          Наконец, что вы имеете против поваров и трубачей??? Повар держит группу солдат в рабочем состоянии. В конце концов, один повар убил больше врагов, чем один солдат. laughing
          1. Decimalegio
            Decimalegio Сегодня, 16:54
            0
            Тот же принцип выражен в «Трубаче Эзопа» hi
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 16:51
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        В плену говорят одно и то же...Водитель,санитар,игрок на флейте...Так чего они буром прут под

        Но теперь интерпретация другая - "водитель без машины", медкомиссия фронт, "не знал, что впереди находятся российские подразделения". А все как всегда -"Сдался, хотел жить", ну это и к лучшему, для него для наших ребят, хоть один уже не будет стрелять.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:12
      +2
      Однако не все могут успеть сдаться. Тогда надо готовиться к земле. am
      Всё по рецепту Виталика Кличко.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:25
      +2
      Вот всё они в плену такие "бедные овечки "!А кто же тогда против наших войск воюет?Раз кругом больные да водители-за нос ,не иначе...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:28
        +3
        Есть непреложный факт-киевские утырки сумели мобилизовать население,в том числе русских людей,оказавшихся там по разным причинам на войну с нами.Не надо обращать на то,что они говорят.В душе они нас ненавидят.Просто так случилось,пришлось сдаться в плен
    4. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 16:29
      +1
      Я про народ, а не руководство бандерлогов.

      Тот народ достоин своего руководства . Если бы народ был против то он сверг бы клоуна с трона как свергли в своё время законного труса президента. А так их всё устраивает .
  2. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 15:55
    +1
    Смешно:
    Сдались мы сразу, как только услышали русских. Я же не думал, что меня на смерть посылают. И все наши сразу сдаются

    А кого они ещё ожидают услышать с этой стороны фронта, китайцев ?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:26
      0
      Интересно, как они отличают бойцов ВС РФ от своих "побратимов", когда сами поголовно по русски говорят? Был бы курьёз, если бы своим сдаться попытались. angry
  3. aakvit
    aakvit Сегодня, 15:56
    +2
    Ой, и шота я им не верю... soldier С чего бы это?! stop
    1. Игорь Борисов_2
      Игорь Борисов_2 Сегодня, 16:00
      +1
      Аналогично, все потом водители, повара музыканты. А куда он думал его посылают? На дискотеку?
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:00
    +4
    Часть солдат сдается, часть бежит, часть дерется до последнего.
    Так что статья слабенькая на эту тему.
    Видосы с передка четко показывают кто и как воюет.
    Есть особо упоротые укронацики прут на пулеметы как наркоманы, есть которые в окопе сидят пока не убьют. request Война резко отличается от голливудских блокбастеров.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:06
    +1
    Украинские военнопленные рассказали о низкой мотивации принудительно мобилизованных солдат ВСУ: «Наши сдаются, слыша русских»
    . Бум реалистами... сдаются не все и не сразу. У многих в головах такая каша, что решения принимать им нечем.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 16:36
      -1
      Нет там никакой каши. К ним вторглись. Они обороняют свой дом. И желающих развесить москаликов по осинкам там гораздо больше чем сдающихся. Иначе с кем мы столько воюем?
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:09
    -2
    Рассказы украинских солдат публикует Министерство обороны Российской Федерации.


    Ключевое слово РАССКАЗЫ!
    Они много умеют рассказать, лишь бы спасти свою хо хлятскую шкуру!
    А в нашем МО верят в басни Крылова! laughing
  7. VicVic
    VicVic Сегодня, 16:10
    +3
    Вот пишут про низкий боевой дух врага, про сдающихся ... А кто же тогда так активно воюет?
  8. HAM
    HAM Сегодня, 16:12
    +2
    Обыкновенная хохлячья "смекалка": выжить сейчас любой ценой,а гадить будем потом....втихаря...
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 16:34
      +3
      Можно подумать солдаты РФ все дерутся до последнего патрона , а потом идут в штыковую. Иначе откуда ВСУ постоянно пленных для обмена набирает?
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:14
    +1
    Распределен военнослужащий был на должность водителя, но ему даже не дали закрепленной за ним машины.

    Машину налево толкнули и списали вместе с водителем.
  10. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 16:51
    0
    Ну хоть у кого-то ума хватает не отдавать свою жизнь за наркофюрера.
  11. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 16:59
    0
    Надо же.
    А авторы на сайте неоднократно писали о высокой мотивации ВСУ...