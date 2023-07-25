Сдались мы сразу, как только услышали русских. Я же не думал, что меня на смерть посылают. И все наши сразу сдаются

Попавшие в плен к ВС РФ украинские военнослужащие раскрывают неприятную для киевского режима правду о морально-психологическом состоянии и мотивации принудительно мобилизованных солдат ВСУ. Рассказы украинских солдат публикует Министерство обороны Российской Федерации.Один из украинских военнослужащих рассказывает, что в военкомате он прошел медицинскую комиссию едва ли не за пять секунд. В личном деле просто поставили печати об ее прохождении, после чего отправили на полигон. Распределен военнослужащий был на должность водителя, но ему даже не дали закрепленной за ним машины.- рассказал украинский военнопленный по имени Анатолий.Рассказ другого военнопленного полностью подтверждает эти слова. Денис тоже очень быстро прошел медицинскую комиссию. На передовую его отправили сразу же. Он не знал, что впереди находятся российские подразделения. Затем начался минометный обстрел, в результате которого часть украинских солдат погибла, а часть отошла назад.Денис не успел толком ничего сообразить, когда рядом уже слышались голоса наступающих российских военнослужащих. Тогда он сдался в плен и этим, вероятно, сохранил свою жизнь.Вообще, сдаться в плен для украинского военнослужащего сегодня – это как выиграть счастливый билет в лотерею, после которого он, по крайней мере, остается живым, ему оказывается медицинская помощь и далее он содержится в приемлемых условиях, а не пропадает без вести в полях на Запорожском или ином направлении фронта.