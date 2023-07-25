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Итальянский профессор написал о «комплексе превосходства», который мешает Западу трезво оценить украинский конфликт

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Итальянский профессор написал о «комплексе превосходства», который мешает Западу трезво оценить украинский конфликт

Судя по поставкам вооружения Украине, номенклатура которых стремительно расширяется, США и их союзники все сильнее недооценивают возможности России. Ведь еще относительно недавно даже разговоры о возможности поставок Киеву натовских танков пресекались на корню, чтобы не спровоцировать Москву. Теперь же у ВСУ есть дальнобойные ракеты и, вероятно, скоро появятся западные боевые самолеты.


В то же время, на Западе еще остаются «трезвые головы», которые обеспокоены вышеупомянутой тенденцией. Так, по мнению итальянского профессора Алессандро Орсини, «комплекс превосходства» мешает Западу трезво оценить украинский конфликт. Об этом эксперт написал в своей статье для издания il Fatto Quotidiano.

Со слов профессора, союзники Киева не понимают, что за применение поставляемого для ВСУ вооружения придется расплачиваться Украине. Ведь на каждый натовский снаряд, выпущенный в сторону России, ВС РФ будет отвечать десятью. В итоге, данная страна обречена на разруху.

Впрочем, видимо понимая, что Западу нет никакого дела до «светлого будущего» Украины, так как она является лишь инструментом для ослабления России, эксперт предупредил о куда более опасных, в первую очередь, для Европы обстоятельствах.

Как выразился Орсини, те, кто поддерживает Украину и хочет унижения России, должны понимать, что мы сегодня живем не в сентябре 1939 года. У Англии и Франции по 225 и 290 ядерных боеголовок соответственно, а у России- 6000.

Мы живем в ядерном веке. Риск не в унижении России, а в испепелении Западной Европы

- подытожил итальянский профессор.
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12 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:17
    0
    Это не комплекс превосходства,это отмороженность всей головы. fool fool
    1. кредо
      кредо Сегодня, 17:06
      0
      Цитата: Бережливый
      Это не комплекс превосходства,это отмороженность всей головы. fool fool

      Готов с Вами поспорить, как в прочем и с итальянским профессором, что никакой отмороженности в головах власть предержащих стран ЕС нет и в помине.

      У них у всех, несмотря на их национальную принадлежность, есть чёткое понимание того какого результата они хотят добиться стравив Украину с Россией и этот результат должен хотя бы близко напоминать период 90-х годов прошлого века.

      Так что до определённого момента они и далее будут накачивать Украину оружием и гнать украинцев как баранов на убой, поскольку ни украинцы ни русские, с остальными национальностями существующими на этих территориях, их по большому счёту вообще не интересуют. Чем нас всех будет меньше, тем странам ЕС и США будет лучше, и они этого добиваются всеми доступными им средствами.

      Всё идёт примерно к тому, что было в годы 2-й мировой войны - как только российские войска пересекут определённую черту на карте Украины все страны НАТО поставят нам очень серьёзный ультиматум и плюсом к 500 боеголовкам Англии и Франции выкатят нам более солидный боекомплект, предложив сесть за стол переговоров.

      К сожалению для нас, западные политики и учёные как правило не договаривают до конца то что всем известно, поэтому очередной "плач" очередного западного профессора напоминает нам давно известную фразу из соседней страны "А нас то за что?", и не более.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:17
    +6
    А в этом "комплексе превосходства"мы сами и виноваты.Точнее -руководство.Начиная с "меченного",ЕБНа и ВВП продолжил.Решения с оглядкой чеховского "Человека в футляре" вызвало полную иллюзию превосходства Запада над Россией
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 17:14
      +1
      Сколько вам платят? С вашими частыми и совершенно пустыми комментами тут складывается впечатление, что вы с утра до вечера тут только и находитесь.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:34
    +1
    те, кто поддерживает Украину и хочет унижения России, должны понимать, что мы сегодня живем не в сентябре 1939 года.

    Профессор намекает на "раздел" Польши? Только причем здесь Польша?
    Нужно про Зимнюю Войну 1939-1940 года вспоминать. Когда РККА после первых неудач буквально в течении считанных недель изменила тактику, состав вооружения и МТО, логистику и в итоге выполнила поставленную задачу.
  4. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 16:39
    +1
    Не беспокойтесь господин профессор. Пока детки нынешней Росэлиты мечтают опять вернуться в западный гомосятник, пока папы воруют-Сдесь, а они эти деньги будут тратить Там, вы в полной безопасности.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 16:53
      0
      С другой стороны, в сша папы ихних деток тоже неслабо воруют, но вот ньанс-вкладываются в свою страну этими деньгами а не в швейцарию, в швейцарию уже крохи перепадают от вложенного в сша. Так что тут в менталитете дело. Если мы веками сами унижаем свою страну( ну как тут неустроено) то не о каком вложении денег любых в свою страну речи быть не может, любой с такими установками сворованные и не только в куда угодно вложит, но в свою страну в последнюю очередь.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:44
    +3
    Необходимо напомнить тем кто забыл: полигон на Новой Земле должен быть расконсервирован; после чего на нём должна быть проведена серия натурных испытаний всей номенклатуры ядерных вооружений РФ от: ядерных снарядов до Авнгарда.
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 16:45
    +2
    К сожалению таких адекватных и поднимающих людей в Европе мало.
    Потому Европа уверенным шагом идёт к своему краху.
  7. Тополь
    Тополь Сегодня, 16:49
    0
    Это в общем-то неплохо. По Сунь-цзы: если ты сильный покажи, что ты слабый.
    А вообще как-то противоречиво высказывается этот профессор:
    Со слов профессора, союзники Киева не понимают, что за применение поставляемого для ВСУ вооружения придется расплачиваться Украине

    Впрочем, видимо понимая, что Западу нет никакого дела до «светлого будущего» Украины, так как она является лишь инструментом для ослабления России,

    Короче, заблудился в двух соснах: то ли понимают, то ли не понимают.
  8. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 16:53
    -1
    если бы ещё, не дряблое кремлёвское руководство.....
  9. gx200gx
    gx200gx Сегодня, 17:23
    0
    А кто на западе будет слушать итальянского профессора с такой неудобной статистикой.