Судя по поставкам вооружения Украине, номенклатура которых стремительно расширяется, США и их союзники все сильнее недооценивают возможности России. Ведь еще относительно недавно даже разговоры о возможности поставок Киеву натовских танков пресекались на корню, чтобы не спровоцировать Москву. Теперь же у ВСУ есть дальнобойные ракеты и, вероятно, скоро появятся западные боевые самолеты.
В то же время, на Западе еще остаются «трезвые головы», которые обеспокоены вышеупомянутой тенденцией. Так, по мнению итальянского профессора Алессандро Орсини, «комплекс превосходства» мешает Западу трезво оценить украинский конфликт. Об этом эксперт написал в своей статье для издания il Fatto Quotidiano.
Со слов профессора, союзники Киева не понимают, что за применение поставляемого для ВСУ вооружения придется расплачиваться Украине. Ведь на каждый натовский снаряд, выпущенный в сторону России, ВС РФ будет отвечать десятью. В итоге, данная страна обречена на разруху.
Впрочем, видимо понимая, что Западу нет никакого дела до «светлого будущего» Украины, так как она является лишь инструментом для ослабления России, эксперт предупредил о куда более опасных, в первую очередь, для Европы обстоятельствах.
Как выразился Орсини, те, кто поддерживает Украину и хочет унижения России, должны понимать, что мы сегодня живем не в сентябре 1939 года. У Англии и Франции по 225 и 290 ядерных боеголовок соответственно, а у России- 6000.
Мы живем в ядерном веке. Риск не в унижении России, а в испепелении Западной Европы
- подытожил итальянский профессор.